Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia en Es la Mañana de Federico ha querido subrayar la labor que hace "gente que trabaja por la unión y la democracia" mientras "tenemos maleantes en el Gobierno que hacen lo posible por destruir nuestro sistema". Dos buenos ejemplos de "resistencia, valor y democracia son los chavales de S'ha Acabat y la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña" con Ana Losada a la cabeza que "ha dado la batalla permanentemente pese a todas las dificultades hasta conseguir que el TS convalide el derecho de todos los niños a estudiar en Cataluña en la lengua común de todos los españoles al menos en un 25%".

Aunque ese porcentaje "me parece poquísimo, el TS le de la razón a todas las personas que tienen derecho a utilizar la lengua común". Asimismo Rosa Díez ha matizado que se trata de "aprender, no estudiar, el español porque no es una lengua extranjera que se estudia para poner en el currículum, es tu lengua".

Una sentencia la del TS que ya ha dicho la Generalidad que no piensa acatar y a la que el "Gobierno de España le ha contestado al consejero de Educación que no le van a exigir la ejecución de la sentencia". Díez ha aclarado que "el Gobierno es el único que lo puede exigir, por lo que tendremos otra batalla en los tribunales y ahora el que tendrá que sentarse en el banquillo es el Gobierno de España".

Por ello, ha querido rendir homenaje a esos dos colectivos: "chapó por la asamblea y la batalla que han librado porque no sólo han defendido a los padres que viven en Cataluña sino al derecho de todos los españoles a hablar en nuestra lengua". Y "chapó por los chavales de S'ha Acabat que están dando la batalla en la universidad para que el espacio público, la universidad, no lo ocupen los bárbaros que no nos dejan entrar". Bárbaros que "van contra los jóvenes que no se pliegan a su fanatismo y totalitarismo, y a su fascismo, porque eso sí es fascista recibiéndoles con bombas de humo e intentado pegarles".

"La batalla que se libra en Cataluña por parte de los constitucionalistas es una batalla que nos afecta a todos los españoles, de la misma manera que librar la batalla en el País vasco frente a ETA y todos sus aliados era una batalla que nos afectaba a los vascos pero también al resto de españoles", ha recordado rosa Díez. De hecho, "si hoy vivimos en democracia es por que ETA no consiguió pese a matar acabar con la democracia".

Por todo ello ha pedido "estar muy orgullosos de que en Cataluña haya un grupo de jóvenes que levantaron la bandera y libran la batalla hasta el final, por la democracia, la libertad, la dignidad y la igualdad". Rosa Díez ha subrayado que "podemos ganarles, pero hay que resistir y librar la batalla hasta el final".