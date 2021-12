El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha amenazado a la mayoritaria Asociación de Fiscales AF con acciones judiciales por pedir información sobre el caso Villarejo a su pareja, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Delgado se negó el pasado miércoles a dar explicaciones a los vocales de la AF durante el Consejo Fiscal sobre el escándalo del fiscal Ignacio Stampa y la actuación del despacho de Garzón en el caso Villarejo, en el que sus abogados defienden a varios de los principales imputados. Por ello, la AF solicitaba este fin de semana la dimisión inmediata de la fiscal general por su falta de "idoneidad" para desempeñar el cargo. Este mismos jueves, la AF ha reiterado por escrito la solicitud de esta documentación a Delgado.

Un burofax, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido ayer por el despacho de abogados de Garzón ILOCAD S.L a la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales señala que "hasta el momento la Asociación de Fiscales no tiene ningún tipo de legitimación para sustentar la petición de la información que interesa de la Excma. Sra. fiscal general del Estado puesto que no está personada en el procedimiento iniciado por el fiscal (Stampa) ni en ningún otro procedimiento inexistente- en la que tenga una participación directa ILOCAD, S.L.; dicho en otros términos, esta Asociación no tiene previsto estatutariamente el acceso a la información reservada que interesa en lo que a esta sociedad se refiere".

"Tampoco", añade el burofax, "la Excma. Sra. fiscal general del Estado tiene ningún tipo de facultad competencial para acceder a la información reservada que se interesa por esta asociación, por su irrelevancia judicial en los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y porque, en todo caso, tendría que haber tenido lugar la participación del Fiscal afectado y del Fiscal Jefe respectivo".

"Todo lo anterior nos conduce a afirmar que las referencias directas que esta Asociación hace a esta sociedad, en los términos indicados, está generando un importante daño en nuestra reputación que se traduce en un evidente perjuicio económico, una merma en nuestra actividad económica, con una injustificada presión hacia nuestros clientes -y potenciales clientes-, así como una lesión del legítimo ejercicio de la profesión y a no padecer ningún tipo de intromisión en el ejercicio de Ja misma por parte de los respectivos Letrados en todos y cada uno de los casos que se están tramitando dentro y fuera de nuestro territorio nacional (no se está asumiendo con ello ninguno tipo de información, circunstancia o valoración de la que pretenda hacer uso esta asociación)", apunta el despacho de Garzón.

Pide identificar a los vocales de la AF

"Comoquiera que se están analizando las distintas acciones judiciales que se puedan emprender en defensa de nuestros intereses legítimos, a los efectos de consolidar las mismas y con la intención de conocer si esta asociación ha venido actuando de forma similar a como ahora está haciendo, se interesa extrajudicialmente que por esta Comisión, mediante el mecanismo de toma de decisión oportuno, se acuerde: emitir una copia certificada de las actas de votación, debate y propuestas sobre la decisión de pedir a la Excma. Sra. fiscal general del Estado, en el marco del Pleno del Consejo Fiscal de 24 de noviembre de 2021, información escrita de abogados intervinientes en las D.P. 96/2017 (JCI 6) y de si el despacho del Sr. Baltasar Garzón Real (a la sazón ILOCAD, S.L.) ha ejercido la defensa [sic] de alguno o varios de los investigados".

El despacho de Garzón también solicita "emitir una copia certificada sobre si en alguno de los congresos y reuniones previos de esta asociación se han debatido o sometido a votación cuestiones referidas al ejercicio profesional de abogados que tengan relación de amistad, familiaridad o cualquier otro tipo análogo de afinidad con fiscales o jueces en ejercicio".

Fuentes jurídicas consultadas por LD aseguran que "cuando una causa como el caso Villarejo comienza a juzgarse y se inicia la vista oral deja de ser reservada".