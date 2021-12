Juana Rivas, convencida de que secuestrar a sus hijos no será un delito en el futuro

Juana Rivas, la madre condenada por un delito de sustracción de sus dos hijos menores a dos años y seis meses de prisión e indultada por el Gobierno del PSOE y Podemos, ha asegurado este miércoles que ya ha "pagado bastante" por la "parte de error" que pudo tener en el pasado y ha recordado que buscó "una salida" para que sus hijos "no sigan sufriendo. "Y te parece increíble que no te vaya ayudar la justicia de tu país", ha señalado.

Así se ha pronunciado Rivas en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, quince días después de que el Gobierno le concediera un indulto parcial.

La de Marcena (Granada) cree que secuestrar hijos no será delito en un futuro porque, según ella, lo que hizo, "en el siglo XXI todavía es un error", pero se ha mostrado segura de que sus nietos "se van a poner las manos en la cabeza" por su condena. "Acepto que en 2021 es un delito lo que he hecho, pero sólo he estado protegiendo a mis hijos", ha aseverado, al tiempo que ha reiterado que por encima "del nivel legal", su "mayor derecho y protección" es defender a sus descendientes.

Rivas ha reiterado las acusaciones de maltrato hacia su expareja, pese a que no hay una condena que demuestre que sus hijos sean víctimas de su padre, y ha dicho que ha puesto en manos de las instituciones y la Guardia Civil "fotografías y relatos" de sus hijos. "Los recibía el fin de semana y se me caía el mundo encima. Los acompañaba a ducharse y los veía llenos de golpes. Sentía que nadie nos estaba escuchando", ha subrayado.

Así, ha lamentado que el proceso judicial en Italia sea por lo civil y no "hayan querido entrar en lo penal". "Mi abogada penal nunca ha sido escuchada. Ha aportado escritos intentando abrir una investigación sobre el maltrato y nunca se ha querido entrar. El fiscal no ha escuchado; se está tratando un tema de custodia en una situación normal", ha denunciado.

Juana Rivas ha defendido durante este tiempo que se fue en 2016 con sus dos hijos de Italia —donde tenían fijada su residencia habitual— sin el consentimiento paterno para huir de los malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores, quien en 2009 fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito doméstico.

Ya en el verano de 2017, Rivas pasó un mes con los niños en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, lo que motivó el proceso judicial que supuso su condena por sustracción de menores.