"Lluvia de zascas a Errejón: entró a por lana y salió trasquilado"

El Mundo

"Sanidad omite información clave sobre la pandemia en las 'actas Covid'". "La paradoja de la vacuna del Covid: aumenta el porcentaje de contagiados con la pauta completa aunque el suero no pierde por ahora eficacia". "La UE abre el debate sobre la obligatoriedad de inmunizarse". Puf, un debate en la UE puede durar décadas.

Aunque la noticia más comentada del día en la prensa libre es el intento de la dictadura sanchista de acallar a periodistas incómodos.

"El PSOE y sus socios piden vetar en el Congreso a los medios que "rompen el clima de cordialidad". El editorial se revuelve contra la censura. "La censura siempre se ejerce con la mejor de las intenciones. Ese es el peligro de los enemigos de la libertad: la sibilina hipocresía con que enmascaran su voluntad de silenciar al discrepante. Ayer se hizo público un escrito firmado por los jefes de prensa de todos los partidos que dan soporte al Gobierno para exigir a la dirección del Congreso que amordace a medios y periodistas incómodos. No ha sucedido en Polonia ni en Hungría: acaba de suceder en España".

"El siniestro comunicado denuncia 'intolerables faltas de respeto' que 'rompen el clima de cordialidad y decoro entre periodistas y políticos'. La cursilería delata siempre al matón camuflado. ¿De verdad debemos recibir lecciones de decoro parlamentario de Rufián, Echenique y Otegi?", se encoleriza Rosell. Hay que tener cara dura. Podemos y Rufián hablando de decoro y cordialidad.

David Jiménez Torres comenta el apasionado romance entre Sánchez y Otegi.

"El PSOE ha visto que apoyarse en Bildu causa menos fricción con los otros partidos que sostienen a Sánchez de lo que lo haría apoyarse en Ciudadanos; y ya". "Lo sustancial es que el PSOE decidió hace años convertir a Bildu en socio estable y que, al hacerlo, ganó perspectivas de poder, pero también renunció a muchas cosas. Por ejemplo, a la legitimidad para dar lecciones a nadie sobre socios y acuerdos". A ver si el PP también se espabila y deja de insultar a sus socios, de guerrear contra Ayuso y se centra en recordar todos los días y a todas horas con quién pacta Sánchez. Si quiere llegar a Moncloa, claro.

El País

"Bruselas alienta el debate sobre la obligatoriedad de la vacuna". Cómo era de esperar, Pepa Bueno defiende a capa y espada a Otegi y sus chicos. "Todavía los sectores abertzales no han aprendido a reconocer de forma explícita el enorme error de imponer por la fuerza de los muertos sus ideas, pero algunos pasos deben ser reconocidos como acercamientos a una reconciliación que será difícil y estará siempre poblada de desgarro y dolor incurable. El comunicado de los presos de ETA en el que reclaman terminar con los recibimientos públicos en sus excarcelaciones como gesto hacia sus víctimas es uno de esos pasos". Si es que son más majos estos etarras, cachis, más buenos que el pan.

No como la derecha, que son peor que los secuestradores y asesinos etarras. "A pesar de ser un éxito que la izquierda abertzale se haya plegado a las exigencias de las asociaciones de víctimas y de las instituciones democráticas, la hostilidad o la banalización de ese gesto han vuelto a ser la norma entre las derechas políticas y mediáticas". Mira que no darles las gracias y arrastrarse como hace El País del Ibex a cambio de unos buenos cuartos.

"El líder del principal partido de la derecha, Pablo Casado, en la peor tradición del PP en la oposición, ha decidido reutilizar a ETA como eje de sus ataques al Gobierno al identificar a Bildu —coalición que le respalda eventualmente— con una banda terrorista que dejó de actuar hace diez años". Y esto lo dicen los que están todos los días liados con la memoria histórica de un tío que murió hace más de 40 años y una guerra que terminó hace casi un siglo.

"Es quizás la manifestación más clara de la influencia de la extrema derecha en el PP de Casado y la misma acusación al PSOE de 'complicidad con ETA' parece olvidar que ese partido cuenta con tantas víctimas como el PP por parte de la banda terrorista". Los que lo han olvidado son los socialistas, que han caído rendidos a los pies de los etarras.

"La intencionalidad política de ese comunicado no lo invalida. Está concebido desde un cálculo de intereses electorales pero es también un síntoma más del ingreso de la izquierda abertzale en el juego de la política democrática y en contra de las resistencias que siguen activas en su interior". Un ingreso en el juego del la política democrática que el medio sanchista le niega a un partido votado por muchos más españoles que Bildu y en cuyas filas milita una víctima directa de la banda a la que con tanto cariño trata Pepa. Un periódico que calla ante el intento de censurar a medios y periodistas críticos en la sede de la soberanía nacional.

ABC

"La UE plantea obligar a vacunar y España, nuevas cuarentenas". La UE se plantea, esperen sentados.

Mientras, Casado y Teo siguen jugando con fuego. "El PP cede el protagonismo a Almeida en su próximo congreso regional y relega a Ayuso". Qué torta se va a dar Casado, pero qué torta. ¿Pero cómo es posible que este mendrugo dirija el principal periódico de la oposición?

Dice Luis Herrero que "hay una relación directamente proporcional entre el halago y el riesgo. De ahí que Isabel Díaz Ayuso esté caminando, aunque ella no lo sepa, por la cuerda floja". ¿Qué no lo sabe? Luis, Ayuso no es tonta.

"No hay duda de que es la figura política más vitoreada de las últimas décadas. Que quiera interiorizar el ‘memento mori’ para que el pavo no se le suba a la cabeza es asunto suyo. Que pueda esquivar todos los balazos que pretenden acabar con su carrera, no tanto". Y es que Luis Herrero es el único que se toma en serio las payasadas de Iván Redondo, ese mequetrefe al que ya nadie hace ni caso. Ayuso es un cargo electo. Que el PSOE, incluso el PP, busque por ahí cremas en su bolso es algo que ya sabemos todos. Que no va a colar, también. Y que Casado se juega su carrera política debería saberlo el mismo Casado si no fuera tan cortito.

ABC también se revela contra el atentado a la libertad de prensa del Gobierno y sus socios. "Al Gobierno y sus socios no les gustan las preguntas de algunos de los periodistas que trabajan en el Congreso, a los que acusan de 'generar un clima de tensión'. En un ejercicio de censura intolerable en una sociedad abierta, los partidos del Frankenstein se proponen, todos a una, expedir certificados de idoneidad informativa, tomándole la idea prestada a Pablo Iglesias, que ya sugirió algo parecido".

"Así las cosas, el Gobierno y sus aliados piden por escrito una especie de purga que inhabilite a periodistas que les resultan hostiles o antipáticos y urgen a Meritxel Batet —que en su día cerró de manera inconstitucional las Cortes— que los desacredite y expulse de la Cámara. Parece que el ‘cordón sanitario’ se extiende a la prensa". Lo único que nos salva de una dictadura sanchista a la bolivariana es la UE.

Ignacio Camacho dice que ese escrito muestra "el sentido que la libertad de prensa tiene para ellos. A los promotores de escraches físicos y linchamientos cibernéticos les molestan las preguntas que cuestionan sus argumentos y consideran cualquier salida del carril oficialista una falta de respeto".

"Lo malo es que el propio periodismo está dividido, por sesgo ideológico, ante este tipo de ataques que más allá de las trabas profesionales supone un intento —otro más— de restringir las libertades". "Una cosa es la ‘cordialidad’ y otra, con perdón, el mamoneo". Hay auténticos profesionales del mamoneo en el periodismo, qué le vamos a hacer.

La Razón

"La dirección del PP de Madrid hace el vacío a Ayuso". "Ni García Escudero ni Camins la arropan en los actos de Navidad". ¿Y esos quiénes son?

Cuenta el Submarino "la lluvia de zascas" que le ha caído a Errejón por tener el cuajo de criticar que la hija de Amancio Ortega presida la empresa de su padre. Hay que tenerlos cuadrados.

"Iñigo Errejón ha sido uno de los rostros visibles de la 'nueva izquierda' que entró a por lana con la sucesión de Amancio Ortega y salió trasquilado en las redes sociales. Al fin y al cabo, no todo el mundo puede criticar la sucesión familiar en una empresa privada cuando, como le recordaron, se benefició de una beca con sospechas de concesión ideológica, contribuyó a montar Podemos recurriendo a amiguetes y algo más habituales del terreno de Pablo Iglesias en Casavieja (Ávila) o propuso a su propio progenitor para un órgano consultivo en la Asamblea de Madrid". Que Podemos hable de meritocracia cuando precisamente ellos se han forrado con la política sin dar un palo al agua en su vida tiene bemoles.

Marhuenda cuenta que "la izquierda política y mediática está muy irritada". Resulta que "Ayuso ha pactado con Vox los presupuestos" y no ha entrado Franco por la puerta del Sol con un ejército de moros. Allí sigue, muertecito en su nueva sepultura.

"Ayuso ha demostrado que no hay nada que temer, algo evidente pero es bueno recordarlo, con Vox. Las chorradas que hemos escuchado durante tanto tiempo y la permanente sobreactuación de los mariachis periodísticos del sanchismo resulta ridícula".

"El PP gobierna comunidades y ayuntamientos gracias al partido de Abascal y no se ha producido ningún cataclismo. Las mentiras de la izquierda tienen las patitas muy cortas". Pero la lengua muy larga, ojito con ellos.