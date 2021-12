Rosa Díez sigue #OrganizandoLaResistencia desde Es la Mañana de Federico donde ha comentado las revelaciones de Yolanda Díaz de cómo el 15 de febrero de 2020 ya conocían la gravedad de la pandemia y que el Covid-19 estaba desbocado en España. Sin embargo, el Gobierno no tomó medidas para celebrar el 8-M. Rosa ha opinado que Yolanda Díaz "no da puntada sin hilo" y considera que "ya empezamos con el 'yo no he sido' porque meter de rondón el yo ya advertí cuando no venía a cuento es como decir que si hay banquillo yo no he sido porque yo ya avisé".

Y pese a que "la Fiscalía está impidiendo que prosperen todas las denuncias contra la gestión dolosa del Gobierno en la cuestión de la pandemia, Yolanda por si acaso va avisando". No obstante, Rosa Díez ha subrayado en esRadio que aquí no vale el 'yo no he sido' porque "si sabía lo que iba a pasar y calló, es responsable como el resto del Gobierno de miles de muertos que fueron causados por el negacionismo del Gobierno de España del que ella formaba parte".

En su particular campaña "no sólo va contra Pedro Sánchez y el PSOE sino que también recuerda que 'aquel Gobierno del que formaba parte Pablo', llamándolo sólo por el nombre". Es decir, "inicia campaña contra el PSOE y de paso contra Podemos sin darse cuenta de que ella también formaba parte del Gobierno". Por tanto, "si conocía y calló, Yolanda Díaz deberá terminar, si hay Justicia, con el resto de sus compañeros en un banquillo y juzgada por no actuar y ser responsable de las muertes que se produjeron en España".

Veto a la prensa en el Congreso

Rosa Díez también ha hablado en esRadio del documento firmado por los jefes de prensa de PSOE y Podemos y todos los socios que los mantienen en el Gobierno para que Meritxell Batet vete a determinados periodistas en el Congreso de los Diputados.

Es un documento que han firmado, ha dicho, "los jefes de prensa contra los periodistas que incomodan a su señorito con preguntas que no quieren contestar". Para Díez es una "muestra más de la degradación democrática en la que está España, algo imposible de contemplar en ningún país de nuestro entorno" que pidan "vetar a periodistas en la sede de la soberanía nacional".

También ha querido poner el foco en la Asociación de la Prensa (APM) ya que "en lugar de exigir a los diputados que contesten a las preguntas anima a que se vete a determinados periodistas". La APM actúa así porque "creen que no va contra ellos pero si desde el Gobierno se creen con derecho de vetar preguntas de periodistas, va contra todos". Además ha recordado cómo "en pleno estado de alarma inconstitucional el CIS preguntaba si los españoles estabábamos de acuerdo en que sólo hubiera información oficial".

Rosa Díez denuncia en esRadio "la chulería y prepotencia de los que nos gobiernan que creen que pueden hacer lo que les da la gana" y apunta que el veto surge desde el Gobierno como demuestra que "el primer firmante es del PSOE". Por tanto, ha instado una vez más a que "hay que levantarse" porque ahora mismo "Ya no necesitan liquidarnos físicamente porque pueden dirigir el país y quitarnos libertades y derechos sin la liquidación física" pero ha advertido que "si tuvieran que liquidarnos para imponer su programa, lo harían".