Escorts masculinos "invisibles" para Irene Montero reclaman que se regule la prostitución

Marcos es escort desde hace cinco años. Se vende en una conocida web de chaperos como el "acompañante perfecto para viajes, eventos o fiestas: educado, discreto, serio y correcto". Las fotos, sin embargo, muestran a un hombre atractivo, con cara de niño, pantalones de cuero y ganas de juerga. Marcos ofrece placer a los hombres en hoteles y domicilios particulares. A veces, también recibe a sus clientes en su apartamento privado de lujo en el centro de Madrid.

"Atiendo mayoritariamente a hombres, pero también a mujeres, parejas, algún grupo más numeroso... Entre mis servicios, no sólo están las relaciones sexuales. También ofrezco compañía, masajes y buena conversación, entre otras cosas". Recientemente, Marcos también ha empezado a trabajar de actor para productoras de contenido para adultos: "De momento, entre lo que gano de escort y con el cine para adultos, me da para vivir y tener algún caprichito".

En España, la prostitución es una actividad no reconocida legalmente, así que los trabajadores del sexo no pagan impuestos pero tampoco tienen ningún tipo de derecho laboral reconocido. "Somos invisibles para la sociedad y para la clase política. No hay ninguna propuesta para regularizar nuestra situación y reconocernos como trabajadores con los mismos derechos básicos que los que están inscritos en algún régimen de la Seguridad Social."

Marcos, escort en Madrid

Sin embargo, el Gobierno y más concretamente el Ministerio de Igualdad, se han marcado como objetivo la abolición de la prostitución a través de la Ley del ‘solo sí es sí’ para luchar contra el negocio de la trata. El problema es que por el camino se han olvidado de los que ejercen voluntariamente.

"En mi entorno, todos, todas y todes están trabajando de manera libre y voluntaria. Los enemigos no somos los trabajadores sexuales, sino los miembros de organizaciones criminales que utilizan a personas como si fuesen mera mercancía", denuncia Marcos, que está convencido de que prohibir no servirá de nada: "Seguirá habiendo prostitución. Hay instintos que nunca desaparecerán de nuestra parte animal como la búsqueda del morbo, dominar o que te dominen, aprender de alguien experimentado… Y no hay nada más atractivo que lo que está prohibido".

Hombres invisibles para Igualdad

"Hay una sección del feminismo radical que solo se fija en las mujeres y al resto, les han invisibilizado", afirma Nacho Pardo, portavoz de Cats (Comité de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales). "Al igual que las mujeres, se considera que ellos están alienados por prostituirse, pero como son hombres, no necesitan atención. Es como si la prostitución masculina no existiera".

Según el informe del II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución elaborado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013, el perfil de escort en la capital es el de un hombre joven de entre 20 y 30 años, que ejerce la prostitución por un tiempo limitado. Prácticamente el 90% son extranjeros.

Las saunas siguen siendo las zonas favoritas para la mayoría de encuentros (61,4%), un territorio dominado por escorts latinoamericanos (50%) y de Europa del Este (23,6%). Casi un 50% de los servicios registrados en el informe se producen a través de Internet (webcams, chats, Onlyfans…), seguido por los pisos privados (43,6%), los locales (35,6%) y las calles, que han quedado reducidas a un 9,9% de los encuentros con chaperos principalmente rumanos (81%).

"Las mujeres me pagaban 100 euros la hora"

Aunque la mayor parte de la prostitución masculina atiende una demanda gay, también existen los chicos hetero de pago, un perfil mucho más minoritario y ocasional. "El mercado de la prostitución masculina hetero es ínfimo comparado con el de la prostitución femenina", explica Pablo Castro, dueño de la web de contactos de pago Sexomercadobcn. "Hay muy pocos rentboys que puedan vivir exclusivamente de la prostitución. Nosotros llegamos incluso a ofertar anuncios gratis y no tuvimos mucho éxito".

Uno de ellos es Jaime (prefiere que le cambiemos el nombre porque ahora es empresario y ya no ejerce). Cuando llegó a Barcelona, se vio en una situación económica complicada y se presentó a una entrevista en una agencia de contactos. "Buscan hombres con presencia, que sepan mantener una conversación y a los que se pueda ver con una señora sin desentonar en absoluto. Mis clientas eran mujeres cultas de edad media alta que querían pasar un rato agradable. Los clientes de las chicas son hombres que buscan desfogar en cinco minutos."

Según Jaime, el servicio de escort hetero se parece bastante a una cita normal y corriente. "Yo quedaba con una señora, a veces íbamos a un restaurante a cenar, otras veces hemos ido al cine… y evidentemente todas acababan en la cama, pero creo que lo que realmente buscaban era estar un rato acompañadas. La diferencia con una cita normal y corriente, es el coste: "Mi horario de trabajo ha sido sobre todo por las tardes a última hora, días completos o incluso fines de semana. Las señoras me pagaban 100 euros a la hora y yo le devolvía un porcentaje a la agencia".

Jaime lo dejó cuando empezaron a irle bien las cosas, pero insiste en que ni él, ni las personas que trabajaban con él en la agencia, han estado obligadas a ejercer. En ese sentido, comparte la misma opinión que Marcos: "El Gobierno no tiene el mente ni a los trabajadores del sexo masculino ni femeninos. Meten a todo el mundo en el mismo saco de la trata. Si se ilegaliza la profesión, van a conseguir todo lo contrario y la gente que quiera ejercer voluntariamente se encontrará en medio de las mafias. Eso por no hablar de los degenerados que si no tuvieran este tipo de servicios, vete a saber lo que podrían hacer".

El proyecto estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual popularmente conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, permanece "bloqueada" tras llegar a Moncloa, según han denunciado fuentes de la formación morada a El Español. Además del consentimiento expreso, el fin de la distinción entre abuso y violación y el cambio en la tipificación de delitos sexuales, recoge entre otros cambios la abolición de la prostitución, una cuestión que ha enfrentado al Gobierno con los colectivos feministas y diversas asociaciones de trabajadoras del sexo.