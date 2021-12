Egea "trata de sisar desde Génova" lo que Ayuso "ha ganado limpiamente en las urnas"

El Mundo

"El partido de la España Vaciada penaliza más al PP que al PSOE". Lo que les faltaba. Rosell no lo ve con buenos ojos. "No beneficiaría al conjunto de la ciudadanía el riesgo serio de ingobernabilidad hacia el que podemos encaminarnos. Y ello es consecuencia de la falta de visión de Estado de los partidos sistémicos y del daño al interés general que causan el entreguismo y las prebendas a los nacionalismos minoritarios que hoy llevan a que el Gobierno de la nación se perciba como un repartidor de regalías en una España no ya vacía sino desbaratada", dice un editorial. Éramos pocos y parió la abuela.

Francisco Rosell tiene un cabreo sideral con el testosterónico secretario general del PP que amenaza con llevarse por delante cualquier posibilidad de que Casado llegue alguna vez a la Moncloa.

"Respirando por la herida de la entrevista a la políticamente indeseable Cayetana Álvarez de Toledo a raíz del lanzamiento del libro de la ex portavoz del PP, como se hizo después con Rajoy y es habitual con quienes publican obra, García-Egea ha llegado al punto desquiciado de acusar a este periódico de ser más duro con la actual dirección que con la del «PP de la corrupción» de la que él, por cierto, atendiendo a su silencio estremecedor de todo este tiempo, debió enterarse -como la mayoría de los españoles- por el sinnúmero de exclusivas de EL MUNDO sobre esos abusos".

"García-Egea se pone tiquismiquis con este diario como si él hubiera abierto la boca sobre una corrupción que instrumentaliza perversamente ahora para ver si, en ese río revuelto, enloda a compañeros suyos que han ganado limpiamente en las urnas lo que él trata de sisarles desde los despachos de Génova". Si Casado tuviera dos dedos de frente o bajará alguna vez al bar de la esquina se lo quitaría de encima a la de ya.

"El PP es un problema en sí mismo, en vez de para un Sánchez que hace de su capa un sayo. Disipando una oportunidad única, a la par que se achica bajo la sombra de quien habla como escupe aceitunas en grado de campeón, Casado puede quedar reducido, como no espabile, en una nota a pie de página". No hay más ciego que el que no quiere ver. Cabrear a tus posibles votantes no es lo más inteligente que se ha visto en política.

El País

El periódico sanchista nos quiere meter con embudo que los proetarras son unos chicos estupendos. "El fin de los ‘ongi etorri’ llegó tras dos años de debate de los presos de ETA". Conmovedor, Aizpeolea.

Elsa García de Blas da el abrazo del oso a Casado. "Casado, atrapado en el desafío de Ayuso a su autoridad". A ver si especifican alguna vez cuál es el desafío de Ayuso . "El líder del PP se resigna a aguantar el desgaste porque no cederá ante el pulso". Tampoco especifica cuál es el pulso.

"En la Puerta del Sol cuentan que Génova les pidió que la líder madrileña dejara de hacer entrevistas en medios internacionales para no dejar en mal lugar a Casado. Ella no ha aceptado la orden y sigue exprimiendo su ola de popularidad con una tourné mediática". Es patético, Casado. ¿No le da vergüenza contar esto en público?

"La decisión de aguantar el pulso a Ayuso es muy personal de Casado, y hay voces que apuntan a que en su entorno hay dudas sobre la estrategia, pero todas las fuentes consultadas en la dirección respaldan al líder. Algunos colaboradores creen que cuanto más se le presione, menos se moverá". ¿Quién le presiona? Solo se le pide que deje en paz a Ayuso. En fin, también Rivera se puso muy chulo con sus votantes. No se sabe por dónde anda ahora.

"Casado tiene un dilema casi de susto o muerte: sin una Ayuso alineada con él, hoy por hoy parece difícil ganar unas elecciones generales". El problema es que si va contra Ayuso las perderá seguro. A ver cómo te lo explico, Pablo, para que lo entiendas. El País y su entorno no te va a votar jamás.

Juan José Mateo ataca a Ayuso por pactar los presupuestos con Vox. "Vox está recorriendo el mismo camino que otras formaciones de extrema derecha en Europa a la hora de hacerse con el poder efectivo, asegura la politóloga Cristina Monge. Al principio se sitúan fuera del sistema; después se colocan fuera del poder. En una tercera etapa, la que se desarrolla actualmente en España, comienzan a ser necesarios para aprobar presupuestos y leyes y su ideología comienza a destilarse y a influir en la vida cotidiana de un país". ¿Y quién las politóloga Cristina Monge? Creíamos que el experto español por excelencia en extrema derecha era Antonio Maestre. Europa tiene suerte de no sufrir partidos de extrema izquierda como Podemos o nacionalistas como Rufián.

"Eso pasa en el reciente acuerdo de presupuestos de la Comunidad de Madrid, firmado el 30 de noviembre y que se hará efectivo el día de la votación, el 22 de diciembre, entre Vox y el PP. Las dos partes se saben ganadoras. El PP porque apenas ha cedido dinero para las políticas de su socio. Y Vox, porque ha logrado dejar su sello ideológico en el Gobierno de Díaz Ayuso, referente para los votantes de derecha de toda España". Al menos no nos ha metido gentuza con el sello ideológico del tiro en la nuca o la censura a la prensa como ha hecho Sánchez. Parece que Pepa ha suspendido el puente después de lo de ayer. Alguien le ha debido dar un toque serio.

ABC

"El viaje del PSOE en manos de Sánchez: del constitucionalismo al revisionismo". "No hace falta instar un proceso específico de modificación sustancial de la Constitución porque tal cosa exige un tratamiento democrático, votaciones en el Congreso, disolución del Parlamento y referéndum. A la izquierda le basta con usar el poder creado sobre una mayoría de intereses negativos, como la que apoya a Pedro Sánchez, para reducir el papel de la Constitución al de un reglamento. El valor esencial de todo texto constitucional no reside en la fuerza vinculante de sus preceptos, sino en la lealtad de los representantes políticos con los principios en los que ese texto se inspira. Y ahí, en la deslealtad de la izquierda por sus pactos con fuerzas anticonstitucionales, radica el problema actual del orden constitucional español", dice el editorial.

Jesús Lillo se lía a torta limpia con Arrimadas. Arrimadas "claudicó ayer ante la evidencia de la progresiva extinción de su marca electoral y brindó al PP una coalición que de momento se queda de Despeñaperros para abajo. Lo que diga el señorito Juanma, con Marín de manijero. Inés Arrimadas, la del ‘sorpasso’ liberal, la del ‘no es no’ a una fusión con el PP, ya fuera por absorción o empate, se presta ahora a formar listas conjuntas con los de Pablo Casado y a salvar los muebles de una sede cuyo alquiler no va a poder pagar de aquí a nada, ni con dinero en B". ¿Y sabe Casado por qué le ha sucedido esto a Ciudadanos? Porque Rivera se negó a escuchar a sus votantes, se creyó que el que decidía era ÉL, sin caer en la cuenta de que los que mandan son los electores. Los votos depositados en la urna. Votos, Casado, votos.

La Razón

"Margarita Robles: La Constitución no necesita ninguna reforma; le queda una vida muy larga". "La Constitución vence a los socios de Sánchez: su reforma se queda fuera del discurso político". Veremos con el tiempo si está en lo cierto La Razón o ABC.