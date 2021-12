Las fuerzas vivas del independentismo no se andan con paños calientes. Ni siquiera disimulan ya. El jefe de los agentes de los Mossos separatistas, Albert Donaire, indica el camino de lo que hay que hacer para evitar que las familias pidan la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que indica que se debe impartir un 25% de las horas lectivas en español. Lo ha hecho a raíz de la petición de una familia de Canet de Mar y esta es su propuesta: "Este niño se tiene que encontrar absolutamente solo en clase. En las horas que se hacen en castellano, los otros niños deberían salir de clase. Reaccionamos o nos matan la lengua".

Aquest nen s’ha de trobar absolutament sol a classe. Les hores que es fan en castellà, els altres nens haurien de sortir de la classe.

Reaccionem o ens maten la llengua. https://t.co/vBNTzBqoeR — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) December 4, 2021

Este policía, que no sólo sigue en activo sino que goza de la protección de la consejería de Interior y de sus mandos, con Josep Lluís Trapero al frente, también pide que los colegios desobedezcan la resolución del Tribunal Supremo y se hace eco de mensajes partidarios de la violencia contra quienes reclaman que se respeten sus derechos y los derechos lingüísticos de sus hijos. Así, retuitea textos de este tenor: "Si algún día vienen a mi escuela a imponer el castellano porque una p... familia lo pide, os juro que hago algo gordo. Para empezar, que todo el mundo sepa qué cara tienen aquellos que por su capricho colonial y supremacista tocan nuestra educación y lengua".

Si algun dia vénen a la meva escola a imposar el castellà perquè una p*** família ho demana, us juro que n faig una de grossa. Per començar, que tothom sàpiga quina cara tenen aquells que pel seu caprici colonial i supremacista toquen la nostra educació i llengua. — Gausfred de Cabrera (@Gausfred) December 4, 2021

También se suma a la propuesta del "humorista" Òscar Andreu, quien aboga por "una asignatura que se titule 'Cómo responder a una amenaza de manera contundente y no de manera lúdica y festiva con el objetivo de que dejen de tomarte el pelo y comiencen a respetarte porque si no te respetan les sale carísimo'". "Asignatura de enseñar los dientes", "yo no hablo (sic) la otra mejilla" y "clase de Almogávares", replica Donaire.

Al mosso también le parece bien el mensaje de otro conocido "cómico" del sistema mediático separatista, Jair Domínguez, quien aboga por la creación de un gueto escolar: "Sería bueno poner a todos los hijos de las familias que denuncian juntos en la misma clase. Full 100% horas en castellano. Bonito conjunto de premios Nobel saldría de ahí".

Seria bo posar tots fills de les famílies que denuncien JUNTS a la mateixa classe. Full 100% hores en castellà. Bonic conjunt de premis Nobel sortirien d’allà. https://t.co/H8t3uutYux — Jair Dominguez (@sempresaludava) December 3, 2021

Por su parte, un reputado gastrónomo, exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jaume Fàbrega, afirma en la misma red social que "me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian". Este individuo tuvo que abandonar años atrás la plaza de profesor tras otro mensaje que decía: "Tabarneses, C's… el cáncer de Cataluña, tercera generación de migrantes que nos odian, como la tercera generación de magrebíes de Francia, adeptos de la violencia y el odio al país de acogida".

m' apunto a anar a apedregar la casa d' aquest nen!. Que se'n vagin fora de Catalunya. No volem supremacistes castellans que ens odien. https://t.co/pt5w9T1Sut — Jaume Fàbrega (@JaumeFabrega) December 4, 2021

Aviso a las familias

El independentismo calienta la manifestación convocada contra la sentencia sobre el español en las aulas con mensajes que abogan por crear guetos para los niños cuyos padres pidan clases en español, por hacerles el vacío y por apedrear las casas de estas familias.

El Govern de la Generalidad, mientras tanto, alienta la convocatoria surgida de la consejería de Educación dirigida por el radical Josep Gonzàlez-Cambray, de ERC. Los mensajes en las redes sociales también actúan como advertencia a las familias que se planteen pedir la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo