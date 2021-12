Lluvia de guantazos a Batet por olvidar su papel institucional y reñir al PP y Vox

El Mundo

"Batet y los socios de Sánchez minan el día de la Constitución". Dice Lucía Méndez que "la presidenta del Congreso lamentó en su discurso -elegantemente crítico- la deslealtad constitucional vigente en España". ¿Elegantemente crítico? De verdad, Lucía, que lo tuyo es para hacérselo mirar. Se lio a mandobles contra la mitad del hemiciclo, concretamente contra el PP y Vox. Porque supongo que las acusaciones de deslealtad a la Constitución no iban por los rufianes y podemitas socios de su jefe.

"Disolvió en palabras el verdadero obstáculo que impide poner siquiera tiritas a las muchas crisis del país: el no reconocimiento del otro". ¿Lo decía Batet por los que no reconocen a Vox?, Lucía. Ah, no, se refería al "no reconocimiento de la legitimidad política del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez por parte de amplios sectores de la oposición política y de los medios". Es difícil reconocer legitimidad a un Gobierno que se ha creado en base a un fraude electoral de calado. No podría dormir con Podemos en el Gobierno, nunca, nunca, nunca, pactaría con Bildu. No podría gobernar con separatistas. ¿De verdad Lucía que esto es legítimo? Todos sabemos que los políticos mienten en campaña, pero esto va más allá de la mentira. Es un engaño generalizado al votante. ¿Cuántos de ellos optaron por Sánchez fiándose de que no iba a pactar con Podemos, Bildu y ERC? ¿Lo que ha hecho Sánchez es legítimo? No. Podrá ser legal, pero no es legítimo. Un presidente no tiene el legítimo derecho a engañar a los votantes.

"Ahí está la crisis interna del Partido Popular. O, lo que es lo mismo, la ruptura de la pareja Pablo Casado-Isabel Díaz Ayuso. Su divorcio está siendo retransmitido en directo. Y no se les ve muy cómodos. Aunque tampoco intentan disimular. Su deshielo es más difícil que el deshielo político general". Eso ya no tiene solución. Resulta que la mayor ambición política de Casado era ganar la presidencia del PP de Madrid. Haber avisado, hombre.

El Día de la Constitución coloca a Sánchez "en una tesitura bien cínica", dice el editorial. "No cabe calificar de otro modo que Sánchez pidiera sin despeinarse ‘cumplir de pe a pa la Constitución’ mientras sus propios socios en el Ejecutivo -Podemos- y toda la ristra de formaciones nacionalistas e independentistas que le sostienen la impugnan". Sí, es realmente surrealista.

"También fue un monólogo de sordos la apelación de Batet a la ‘lealtad constitucional’. Porque instantes antes desde Podemos", socios de Sánchez y Batet, "ya se habían encargado de reventar el acto institucional calificando la Ley Fundamental de ‘traje viejo’", incluso "instando a las movilizaciones callejeras para presionar al socialismo". Luego están sus socios nacionalistas, que arremetieron contra la Constitución y demandaron la independencia. Todo muy leal, verdad Batet.

"Sin embargo, las críticas veladas de Batet fueron contra los partidos constitucionalistas, a los que acusó de «judicializar la política» por velar por el cumplimiento escrupuloso del Estado de derecho". El discursito de Rotenmeyer Batet fue de un sectarismo asqueroso. Se ciscó en la exigencia de neutralidad del cargo que ostenta. Al menos podía disimular.

El País

"El aniversario de la Constitución evidencia la falta de consenso para su reforma". "Batet exige a los políticos que recuperen la lealtad constitucional y renueven sus grandes pactos". A quién tiene que exigir lealtad constitucional es a los socios de su jefe. "El clima dialéctico en el Congreso lleva meses empeorando de manera progresiva entre los principales actores políticos del país. Batet ha alertado ya en varias ocasiones sobre la falta de "educación y respeto" como un gran escollo para la convivencia. Sin demasiado éxito". ¿Se lo ha pedido a Rufián y Echenique personalmente?

Enrique Gil Calvo vuelve dale que te pego con Almudena Grandes. "En el coro de homenajes en honor de Almudena Grandes han brillado por su ausencia las mudas voces del alcalde y la presidenta, empeñados en negar su reconocimiento institucional a la figura pública de la eximia escritora madrileña (…) todo se permite con tal de excluir del espacio público a los infieles, tachados de malditos por no ser de los nuestros" . Por el amor de dios, Enrique, si había alguien excluyente y sectario, que negaba a los que no son de los nuestros el pan y la sal era Almudena Grandes, os guste o no, viva o muerta. Almudena Grandes llegó a desear a Ayuso que se contagiara de coronavirus (ya lo había padecido). Dos días antes de morir, escribió un artículo poniendo a caldo a Ayuso y a Cayetana. Excluyente, dice.

ABC

"Batet y Sánchez utilizan el Día de la Constitución para cargar contra Casado". "Llamativo fue el discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien ha arremetido contra PP y Vox, sin alusiones directas, pero rompiendo la tradicional neutralidad que preside la conmemoración de este día". Fue inaudito, es que nos dejó a todos con la boca abierta, sin poder creer lo que estábamos escuchando. Y encima sin que los aludidos pudieran responderla. Un abuso total.

"Batet sorprendía con un discurso más dedicado a abroncar a la oposición y a la clase política en general que a unir en torno a la Constitución. «Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la Justicia, pero sobre todo lleva a desconocer el espacio deliberativo propio de todo sistema político democrático», ha atizado a PP y, sobre todo, a Vox".

"Fuentes del PP y Vox han criticado con dureza la alocución de Batet por considerarla una intervención «claramente de parte», mientras Unidas Podemos criticó el discurso por incluir «una regañina» a la clase política. Solo la parte socialista aplaudió la intervención". Como fue el discursito de la tía esta que ha puesto de acuerdo al PP, Vox y Podemos. ¿Quién se ha creído que es? Si tiene que abroncar a alguien que lo haga en el Congreso. Y Rufián y Echenique sería los primeros a los que tendría que llamar la atención. Pero claro, les debe el cargo.

El cabreo de ABC es sideral. "La presidenta del Congreso de los Diputados faltó ayer a la verdad cuando aseguró en su discurso que la deslegitimación de nuestro sistema de libertades ‘no es una circunstancia particular de España, sino generalizada en las democracias occidentales y en todo el mundo’. Lo que ocurre en España no sucede en ningún otro país de nuestro entorno, geográfico o político". Que puede que haya extremismos, pero " Solo España ha tenido el desatino y el infortunio de integrar todas esas corrientes en torno a su Gobierno y en auxilio personal de su presidente".

"El discurso de la presidenta del Congreso, cargado de ataques a la oposición y a la Justicia, representó ayer toda una declaración de principios anticonstitucionales".

"Los «riesgos del debilitamiento del sistema» no proceden para la presidenta del Congreso de los socios del Gobierno, cuyo presidente habló ayer más de Franco -«dictadura», «odio», «tiranía», señaló- que de la vigencia de la Constitución de 1978". Mientras, sus socios dedicaron el día a hacer declaraciones contra la Constitución, Podemos que si era un "traje viejo", el PNV pidiendo una "nación vasca", ERC "una constitución para su propia república". Todo muy leal. "Todo esto, que lamentablemente no es nuevo, se le olvidó ayer a Meritxell Batet". No, ella a por el PP y Vox. Se retrato ayer Batet. Hizo un mitin electoral de partido saltándose a la torera su papel institucional precisamente a la cabeza de la institución que nos representa a todos, el Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional.

Isabel San Sebastián dice que "la Constitución y España sufren un asedio implacable. Si el PP aspira a ser de utilidad, más le vale concentrarse en la defensa de lo que importa y dejar en paz a Díaz Ayuso, guardiana ejemplar del fortín que resiste en la Comunidad de Madrid.". A ver si Teo deja de medirse el pito todos los días y de dar carnaza a El País contra Ayuso y se pone a trabajar para ganar las elecciones, no la presidencia del PP de Madrid, que eso a los españoles les importa una higa.

La Razón

"Da igual dos meses más de bloqueo del CGPJ que dos años". También en el periódico de Marhuenda le llueven bofetadas a Batet por su infame discursito. El editorial dice que "hasta ayer, la conmemoración de la aprobación en referéndum de nuestra Carta Magna solía establecer una tregua en la disputa partidaria, al menos, entre las formaciones que se reclaman como parte del acervo constitucional, de ahí que no haya dejado de sorprender desagradablemente la intervención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la tercera autoridad del Estado, quien, olvidando su posición institucional, dedicó buena parte de su discurso a reñir, literalmente, al Partido Popular y a VOX". "La presidenta de la Cámara se equivocó al elegir a los destinatarios de sus reproches, si es que, de verdad, su intención era reclamar el compromiso de todos con la Carta Magna".