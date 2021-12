La fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz. | Fiscalía

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha colocado a las esposas de sus dos hombres de confianza en la Fiscalía: el fiscal jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz y el teniente fiscal de este mismo órgano Diego Villafañe.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian "el nepotismo en el Ministerio Fiscal con la camarilla y guardia de corps de la fiscal general. Delgado fue vocal de la Unión Progresista de Fiscales UPF en el Consejo Fiscal junto a Álvaro García Ortiz y Diego Villafañe. Tras ser nombrada fiscal general del Estado y elegir a García Ortiz como su mano derecha y a Villafañe como el nº 2 de éste en el órgano de su mayor confianza, la SecretaríaTécnica, ahora ha enchufado a las esposas de ambos en otros cargos importantes de la Fiscalía".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que la esposa de Álvaro García Ortiz, Pilar Fernández, fue "elevada a primera categoría del Ministerio Fiscal por Delgado, designándola como fiscal adscrita a la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, antes del verano".

García Ortiz es la mano derecha de Delgado y es considerado su "brazo ejecutor". De hecho, tal y como desveló este diario, la fiscal general del Estado dictó "órdenes e instrucciones" presuntamente irregulares a través de García Ortiz en el procedimiento penal seguido en la Fiscalía de Madrid contra el fiscal Ignacio Stampa.

En este contexto, el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que "los fiscales adscritos a los fiscales de Sala", como es el caso de la esposa de García Ortiz, "serán designados y relevados directamente por el propio fiscal general del Estado".

La designación de la "segunda esposa enchufada" del círculo de confianza de Delgado se publicaba en el BOE este mismo miércoles. La mujer de Diego Villafañe, Olalla Vázquez, era elegida inspectora de la Inspección Fiscal del Ministerio Público, tras recibir el voto favorable en el último Consejo Fiscal de los vocales de la UPF, la propia Delgado y de la también recién designada jefa de la Inspección Fiscal María Antonia Sanz Gaite.

"El nombramiento de Olalla Vázquez ha dolido y ha molestado especialmente en la Carrera fiscal porque su nombre se ha impuesto por delante de 15 candidatos que poseían mayor antigüedad. De hecho, era la penúltima peticionaria. En la Inspección Fiscal existe muchos asuntos orgánicos y se valora la especialidad en Contencioso-Administrativo. Vázquez apenas había dado tres cursos en dicha materia, mientras había otros candidatos contaban con una experiencia de 20 años en esta especialidad", apuntan.

7 fiscales de Sala de la UPF nombrados en 1 año

Tal y como publicó LD, Dolores Delgado nombró a 7 fiscales de Sala en 1 año y los 7 pertenecían a la que fue su asociación, la Unión Progresista de Fiscales UPF. El pasado mes de mayo, el pleno del Consejo Fiscal proponía a dos nuevas fiscales de Sala: Mª Antonia Sanz Gaite para la plaza de fiscal jefe de la Inspección Fiscal y de Teresa Peramato como fiscal de Sala Coordinadora de Violencia sobre la Mujer.

Fuentes fiscales consultadas por este diario consideraban "inadmisibles las 7 designaciones" porque suponían "una invasión de la cúpula de la Fiscalía por parte de la asociación de fiscales UPF, identificada con el PSOE". "Delgado se ha adueñado de la cúpula del Ministerio Fiscal en sólo 1 año", afirmaban. Recordamos que los fiscales de Sala son la ‘élite’ del Ministerio Fiscal y es el cargo de mayor prestigio en el Ministerio Público.

"Los nombramientos de la UPF de Delgado no guardan proporción con la carrera fiscal y no se tiene en cuenta el mérito y la capacidad para la proyección profesional de los servidores públicos. No nombra fiscales de Sala de la mayoritaria Asociación de Fiscales AF, ni independientes. Delgado está culminando el trabajo por el que fue elegida fiscal general colocando a fiscales afines en la cúpula del Ministerio Público", concluían.