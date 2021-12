Tildan a la "bella sin alma" del PP de "soberbia, arrogante, vanidosa y engreída" en ABC

El Mundo

"Ione Belarra impulsó la purga de los abogados de Podemos que destaparon irregularidades en el partido". Tiene pinta de chunga esa tía. "Los padres del 25% en castellano piden protección para su hijo".

El editorial denuncia "el señalamiento y la persecución que está sufriendo la familia de Canet de Mar (Barcelona) que ha conseguido judicialmente que en el colegio donde estudia el hijo de cinco años se imparta al menos el 25% de clases en español, además de producir espanto y vergüenza, interpela directamente a nuestras autoridades, culpables de permitir situaciones de naturaleza tan cercana al apartheid".

"El acoso y las amenazas que está sufriendo la familia exige la actuación diligente de la Fiscalía y no que tengan que ser organizaciones como Hablamos Español y Asamblea por una Escuela Bilingüe las que se estén movilizando para presentar denuncias". Pobre chaval.

David Jiménez Torres dice que "Meritxell Batet es el rostro de un fracaso. Tanto por su comportamiento como por su discurso, la presidenta del Congreso encarna hoy la incapacidad de uno de los poderes del Estado para cumplir con su responsabilidad durante la pandemia". "La tercera autoridad del Estado se ha convertido en una vulgar repetidora de consignas gubernamentales. E incluso de la más vergonzosa de todas: la que reprocha a algunos ciudadanos haber pedido amparo judicial ante la vulneración de sus derechos. Triste democracia parlamentaria, esa en la que la presidenta del Congreso se desentiende de su fracaso". Tras el execrable discurso del Día de la Constitución, Batet ha perdido el respeto de la mitad de los españoles al cargarse la neutralidad que exige su cargo.

El País

"Las comunidades autónomas acarician el primer superávit fiscal de su historia". Puf, menudo fiestón se van a dar. La gira de Casado por las Américas merece una columnita en la página 17 del periódico (en la web ni aparece). "Casado dice que plantearía al PSOE una gran coalición sin Pedro Sánchez en caso de ganar". Se trata de una entrevista del presidente del PP en el periódico argentino La Nación.

A El País no le convence lo que dice y han decidido que "la letra pequeña de la propuesta de gran coalición que hace ahora Casado al PSOE tiene trampa, porque no se refiere a ofrecer un pacto de Gobierno conjunto a Pedro Sánchez. A preguntas de EL PAÍS, un portavoz oficial del PP ha explicado que Casado "en ningún caso ofrecería a Pedro Sánchez una vicepresidencia". "Lo que decimos es que pactaríamos con un PSOE moderado como el de Alfredo Pérez Rubalcaba o Javier Fernández". Esto es, Casado conjetura que Sánchez dejaría de ser secretario general del PSOE en caso de perder las elecciones, y después un nuevo líder del PSOE moderado pactaría con el PP. "Con este PSOE, no", dicen en el PP". Ya, el problema es que Rubalcaba está muerto y Fernández jubilado. "Este PSOE" es el que hay y no tiene ningún moderado dentro. Este muchacho está cada día peor.

ABC

"En Alemania, tres partidos y 16 ministerios; en España dos partidos se reparten 22 ministerios". Esto lo pasó por encima ayer Sánchez en su mitin en Galicia en el que presumió de marcar el camino al Scholz.

Alberto García Reyes ha leído el libro de Cayetana y "he detectado en él cierta inmadurez intelectual, esa soberbia juvenil que considera a los padres culpables de todos los males, principalmente de las frustraciones".

"Su prosa está trasminada de arrogancia y de un montón de complejos escondidos tras su laca perifrástica. No hay nada más vanidoso que culpar a otro de los fracasos propios. Esa es siempre la escapatoria de los engreídos. Cuando los apartan, jamás hacen autocrítica, nunca han podido hacer mal su trabajo o carecían de aptitudes para el puesto que ocupaban". Pues chico, ha recibido muy buenas críticas por parte de personas como Cebrián o Vargas Llosa. Este debe ser amigo de Teodoro y se ha tomado las leches de Cayetana como algo personal. Cayetana hizo el trabajo que se le encomendó. Otra cosa es que Casado haya cambiado de opinión sobre todo lo que dijo cuando le eligieron presidente del PP.

La Razón

"Dolores Delgado se convierte en una 'carga' para Sánchez". "La fiscal general del Estado, en la 'diana'. En el Gobierno aseguran que ya no 'es útil' y crece la alarma por una 'campaña contra ella'". ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.

Jesús Rivases también ha dedicado el puente a leer el libro de Cayetana.

"El libro, alumbrado por una profesional de la escritura –se nota y se agradece, a pesar de altibajos y algún que otro 'a nivel' imperdonable–, es una obra tan pasajera como notable, reveladora y muy interesante. Es también –uno de sus atractivos– un ajuste de cuentas político incruento, descarnado y erudito con algunos dirigentes de su partido". O se la odia o se la admira, no hay término medio.

"La 'antipática' Cayetana, tildada la 'la bella sin alma' por compañeros de partido, confiesa que no suele tener miedo y que por eso no es valiente".

"La diputada por Barcelona, a pesar de su rabia de socavón, cree que en España hay futuro para 'un orden liberal, el único deseable'. El problema es que para ganar más elecciones el PP tiene que dejar de mirarse al ombligo". Y de ponerle zancadillas a Ayuso, porque Casado va últimamente de culo.

Lo que sí que está claro es que Cayetana se va a forrar con el libro.