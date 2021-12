Juana Rivas ignoró los informes del pediatra y del forense que no descartaban la agresión sexual a su hijo de 3 años cuando solicitó el archivo definitivo de la investigación. Rivas pidió el sobreseimiento libre ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada que investigaba el caso, después de que éste acordara sólo el archivo provisional al conseguir acreditar el abuso sexual al menor, pero sin identificar al autor de los hechos.

Concretamente, el auto de la instructora de Granada de noviembre de 2017 señalaba que "los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada". Cabe destacar que el archivo provisional permite reabrir el caso en un futuro si el hijo de Juana Rivas recuerda algo más de los sucedido antes de cumplir los 18 años.

El escrito presentado por la defensa de Rivas ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, al que ha tenido acceso Libertad Digital, hacía referencia a un informe de una fundación andaluza que realiza periciales, Márgenes y Vínculos, y a un segundo informe de la Guardia Civil. Ambos no acreditaban los presuntos abusos, pero se omitían los informes del pediatra y el forense que sí lo hacían.

"Es por ello que, tras esta extensa y exhaustiva investigación, esta defensa solicita el archivo definitivo del procedimiento", concluía el escrito de la defensa de Rivas.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada rechazó la pretensión de Rivas de dar carpetazo definitivo a la investigación y ésta acabó recurriendo ante la Audiencia Provincial de Granada. En el auto del 23 de marzo de 2018, publicado por LD, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada reprocha a Juana Rivas su petición de archivo definitivo (sobreseimiento libre): "Hemos de desestimar con rotundidad, la petición principal, que solicita la madre del menor, de todo punto improcedente".

"No solo", añadía el auto, "porque las conclusiones periciales del Instituto de Medicina legal, afirman que no se puede descartar una agresión sexual en el menor arriba reseñado, ni tampoco porque de haberse acreditado la realidad del hecho investigado, desde luego no sería en absoluto nada irrelevante penalmente y ello excluye toda posibilidad de sobreseimiento libre que tan infundadamente se postula en el recurso en decisión, no solo contraria a derecho, sino a los intereses en protección e indemnidad del menor que ya quedó reseñado".

El demoledor auto del juez Piñar

El titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, Manuel Piñar, que desvelaba este caso de presuntos abusos sexuales al negarse a suspender la pena pendiente a Juana Rivas, arrojaba datos muy significativos en su auto: "Este Juzgado ya emitió el parecer sobre el peligro que para los hijos representa la acusada en un informe contrario al indulto y ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación".

Piñar añadía que "no se trataba de un niño que, por su edad, sale a jugar o vuelve del colegio y es abordado y abusado, sino de uno de muy pocos años que deber ser controlado y vigilado en todo momento porque no puede valerse por si mismo. La cuestión entonces es ¿dónde metió la penada a su hijo menor para que fuera víctima de tan atroz atropello? ¿Qué hizo para vigilarlo?".