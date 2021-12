La familia de Canet de Mar (Barcelona) señalada, amenazada y acosada por haber logrado clases en español para su hijo de cinco años ha reaccionado tras una semana de infierno con una carta pública en la que reivindican sus derechos y, entre ellos, el de pedir una escolarización bilingüe. En el texto explican que se decidieron a ello en marzo pasado y que después de sopesar los pros y las contras, la posibilidad de amenazas y "bullyng", acudieron a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para que les asesorara en la petición.

"El Govern -y no sólo él- miente cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística. Esto es falso. Los Tribunales han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales (com a casa nostra!) la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos lenguas y el resto debe repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o la presencia de otras lenguas extranjeras (¡Qué no os engañen!)", apuntan en la misiva.

También denuncian que el debate sobre la escuela de Canet carece de sentido porque la resolución sobre el 25% de clases en español se deberá aplicar en todo el sistema educativo de Cataluña. "Definitivamente, el calendario no es nuestro amigo. Nos ha tocado a nosotros ser los primeros a los que les corresponde aplicar lo del 25% después de que se ordenase a la Generalitat cambiar el sistema educativo catalán. El derecho a una escolarización bilingüe se nos reconoció en el mes de octubre y el Govern ha considerado ahora que era el momento de interrumpir la "calma tensa" después del procés, agitar las banderas, convocar manifestaciones de protesta y señalarnos como culpables de querer acabar con el catalán. ¡A nosotros!", afirman los padres.

Reproche al consejero

Además, se dirigen en catalán al consejero de Educación, Josep González Cambray, para reprocharle que no recurriese la resolución judicial y fuera después a la escuela a protestar por la aplicación de la interlocutoria. "No podemos darle las gracias por alentar sentimientos de odio entre la población porque nuestra familia está sufriendo".

La tutora de su hijo, a la que agradecen su labor, y los demás padres también son destinatarios de la carta: "Queremos decirles a los padres de la clase que, ¡compañeros! no estamos en contra del catalán, lo amamos, y disfrutamos de la gran riqueza que comporta para nosotros como individuos y como sociedad. Pero somos bilingües, y también amamos el español. Nuestra motivación no es otra que que la de que el español también forme parte de la actividad educativa, con normalidad, de la misma manera que pasa en la sociedad catalana y por eso es mejor tener dos lenguas vehiculares que una".

"Lo que nos decís en privado hacerlo en público"

La familia destaca además las muestras de solidaridad: "Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro. Hemos tenido ganas de llorar muchas veces. Os agradecemos los gestos, pero os queremos pedir un poquito más. Lo que nos decís en privado hacerlo en público también. Nadie quiere ser héroe (desde luego nosotros tampoco), ¡queremos ser padres!, pero para que nuestra sociedad sea libre debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos". A pesar de ello, aseguran que no apoyan ninguna movilización relacionada con su caso.

A modo de conclusión, escriben: "Con el nudo todavía en la garganta, hemos llegado a la siguiente conclusión: hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad. Como decía Bob Marley, "Stand up for your rights"".