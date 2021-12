Casado "quiere evitar que Ayuso pasee entre aclamaciones de pueblo en pueblo"

El Mundo

"La crisis energética se descontrola: el precio de la luz amenaza con ser todavía más caro en 2022". No es una noticia muy fresca, que se diga.

"El PSOE y sus socios dictan sentencia de culpabilidad del PP en la 'Comisión Kitchen'". Tampoco esto aporta novedad, lo dábamos por hecho antes de que empezara una comisión de cuya existencia nos hemos enterado por la actuación de Rajoy en modo Chiquito de la Calzada.

Federico Jiménez Losantos comenta la última tontería de Irene Montero. "El Ministerio de Abuso de Género ha sacado una ley en el BOE por la que cualquier mujer que denuncie haber sido maltratada tendrá derecho a recibir ayudas económicas y laborales, aunque se pruebe judicialmente que no ha sido maltratada. El destrozo que en las vidas de ciudadanos corrientes está provocando esa aberración jurídica sólo se verá superada por las atrocidades legales, políticas y materiales que nos quedan por soportar". "Este disparate que se cisca en la carga de la prueba y en la lógica de la Ley, por definición universal y sujeta a la comprobación de los hechos". Hala chicas, vamos todas a denunciar que hemos sido maltratadas a ver si nos dan un paguita.

Emilia Landaluce habla sobre la visita de Yolanda al Papa en el Falcon y recuerda cómo puso la izquierda a Rajoy por usar el avión. "Ahora a nadie le molesta que Yolanda Díaz con su blusa de lacico haya ido en avión a explicarle su reformita laboral a Bergoglio".

Uno de los "temas que trató la vice con el papa fue el cambio climático. En esto también cumple Díaz con otro de los clichés de la casta: viajar en avión privado para hablar de que los pobres tienen que reducir emisiones y pagar la luz a precios inasumibles para familias, autónomos y pequeños negocios. Blablabá, diría Greta a la ministra de Trabajo". Hipocresía de la casta.

"Es verdad que en Yolanda Díaz solo hay cosmética, pero llegará un punto en que la cosmética de lady falcón moleste. O por seguir ahondando: nos joda". Algunos ya estamos hartos de que nos metan a esta tía hasta en la sopa.

El País

"Un fondo estatal cubrirá parte del cupo catalán que no asume Netflix". Que vamos a pagar todos el caprichito de Rufián.

El País se frota las manos con la movida del PP y no se le puede reprochar. La crisis da ya para abrir portada. "La pelea por el poder entre Casado y Ayuso alcanza a la gestión de la Covid". Se ha ido de madre. "Casado, que hasta ahora siempre había defendido la política de restricciones laxas de Ayuso, reaccionó con un golpe sobre la mesa. "Ayer [por el lunes] murieron 100 personas por covid, es una dramática realidad que a veces conviene recordar", lanzó". "Esa cifra no es correcta", reconoce hasta el periódico sanchista. Casado está tan nervioso y fuera de sí que hasta da datos falsos.

"Casado puso encima de la mesa como argumento de autoridad los muertos por la enfermedad, precisamente lo que la izquierda ha utilizado para reprochar a Ayuso lo que considera como una gestión temeraria de la pandemia". ¿Y que dijeron los ciudadanos de Madrid el 4-M a la izquierda? ¿Y qué dijeron los ciudadanos de Madrid el 4-M a Ayuso? Pues eso. A Casado ya solo le faltaba comprar el discurso de la izquierda a la que Ayuso ha derrotado sin paliativos. El colmo.

"La dirección del PP ha puesto pie en pared porque considera que celebrar cenas o comidas de Navidad multitudinarias, de más de 100 participantes, como las que estaban reuniéndose en el partido y reivindica Ayuso, "pone en riesgo la salud de los españoles"". Os va crecer la nariz. El PP ha suspendido las cenas porque todo el mundo quería ir a las de Ayuso. Punto.

El País





"El Congreso alberga hoy un acto contra jueces y policías de la mano de PSOE y Podemos".

Ignacio Camacho se tira de los pelos con el conflicto del PP. "La trifulca a cuenta de las cenas de Navidad demuestra que esta gente no ha leído el libro de Rajoy y sigue instalada en la política adolescente de zancadillas de recreo, artimañas de bachilleres y conspiraciones de juguete. Los votantes están estupefactos, la izquierda se relame con el espectáculo y Vox crece sin hacer otra cosa que abrir el capazo para recoger a los desencantados". Los votantes del PP van a salir corriendo huyendo de Casado. Parece una cría a la que le han quitado su muñeca.

"Los populares están jugando con algo más peligroso que la consistencia de su liderazgo, y es la desconfianza del electorado. Lo peor que les puede pasar es que sus sectores de apoyo piensen que se han equivocado de candidato". Pues sí, se han equivocado de candidato. Se han equivocado votando a Casado para presidir el PP. Ha sido una decepción total.

"El episodio de las cenas navideñas empuja el conflicto por la pendiente del ridículo. En principio parece razonable cancelar reuniones multitudinarias ante el peligro de que la cepa Ómicron encuentre en ellas campo abierto, pero resulta demasiado evidente la sensación de que se trata de un pretexto para evitar que Ayuso pasee entre aclamaciones de pueblo en pueblo". Las pataletas de Casado no hacen más que confirmarlo.

"Como el PP no arregle pronto este lío absurdo se va a meter en un problema serio". Ya es un problema serio. "En vez de comidas de agrupaciones, bastaría con una muy reducida en un sitio discreto donde los comensales puedan hablar a cara de perro bajo el compromiso de no levantarse sin acuerdo. En esa mesa sólo hacen falta dos cubiertos". Casado no lo va a hacer. No quiere hacer las paces con Ayuso, quiere cargársela y el día que lo haga los ciudadanos irán a Génova 13 para decirle lo que piensan de él.

La Razón

"El Gobierno da la espalda al español en Cataluña". Hombre, ya nos habíamos percatado. Marhuenda explica lo del PSOE. Hay que partir de la base de que el PSOE está al lado de los independentistas. No hay que llamarse a engaño. Es algo que no es el resultado de la actual debilidad parlamentaria, sino del profundo complejo que han tenido los dirigentes del socialismo catalán cuyas familias llegaron en las sucesivas oleadas migratorias. Por ello, hay que defender el español, no contra el catalán, sino ante la actitud del PSC y la permanente ofensiva de la Generalitat y el resto de instituciones controladas por los independentistas". Es una batalla perdida en Cataluña. Ya lo aprenderán cuando vean que con el catalán no van más allá del Pirineo.