El acoso a Ayuso se extiende a 'La Razón': denuncian que irá a un concierto de Raphael

"Juan Carlos I quiere volver para su cumpleaños el 5 de enero y pasar 'una temporada' en España". Qué cabezón es este hombre. Que le pregunte a su hijo y punto.

Dice Rafa Latorre que "lo de don Juan Carlos no tiene solución así que lo mejor sería no buscarle una". "Ante la imposibilidad metafísica de una regularización moral, el emérito vivirá en el oprobio. Pero ha de vivir bien, en un sentido amplio del concepto, con el decoro del que prescindió hasta ahora, o sea, sin patrocinadores privados ni amores febriles". Hombre Rafa, al emérito no se le ve ya para amores. Esa es una condición que podrá cumplir con facilidad.

"Por supuesto que ha de vivir a cargo del erario, cuidado con esmero como patrimonio nacional y con una asignación pública suficiente y conocida. No por él, sino por la dignidad del Estado que un día encabezó con tanta visión histórica como desafuero personal". Pues mira, no. Que viva de sus ahorros, que parece que son bastante abultados. En un país en el que los jubilados que han trabajado decentemente toda su vida cobran 600 euros de pensión no le vamos a dar una pasta a un tío al que le sobra el dinero, no te joroba.

"ERC llega a un acuerdo con el Gobierno sobre el catalán en Netflix y facilitará aprobar los Presupuestos". "Las trapacerías del Gobierno para garantizar el insaciable apoyo nacionalista a los Presupuestos de 2022 se concretó ayer entre el escándalo y la chapuza", dice el editorial

"No gana nadie y pierde el español. Actualmente, las plataformas con sede en España están obligadas a destinar el 5% de sus ingresos a la producción en lengua española. De ese 5%, un 70% debe ser destinado a 'producciones independientes', y es de este porcentaje de donde se sustraerá un 15% para la creación en lenguas cooficiales".

"De nuevo, el Gobierno exhibe su condición de rehén del independentismo". "Es obvio que, fracasada la última sedición, los beneficiarios de mantener viva la llama independentista han encontrado en la imposición identitaria del catalán el clavo ardiendo al que agarrarse para no reconocer su fracaso y mantener con vida los rescoldos del procés". Estamos de los catalanes hasta los pelos.

Pero vayamos al "coño" de Casado, ese coño forzado, como con miedo —hala, lo que he dicho— sonó como a caca, pedo, culo, pis. Dice Jorge Bustos que "Pablo Casado salió de su esquina como si esta semana le tocara creerse a fondo el papel de líder de la oposición". Nunca creímos que este chico que parecía simpático y buena gente se iba a convertir en un elemento que causa tanto o más rechazo que Sánchez.

"Diez millones de hogares pagarán la luz más cara este año que en 2018". Otra promesa falsa de Sánchez. Tranquilo, tampoco nos lo creímos, ya nadie se cree nadie cree una palabra que salga de ese embustero compulsivo.

"Casado relanza su perfil más agresivo para contrarrestar la presión de Ayuso". Más bien la presión a Ayuso. "La dirección del PP se prepara para una larga batalla con la presidenta madrileña", nos cuenta Elsa García de Blas. La batalla es contra ellos mismos y sus votantes. Y solo pueden perder, ya veremos cuánto.

"El líder popular recurrió este miércoles al lenguaje malsonante en sede parlamentaria —"¿Qué coño tiene que pasar para que usted asuma alguna responsabilidad?", le espetó al presidente del Gobierno—". Bueno, bueno, no exageremos, fue un coño como de mentirijilla, le falta práctica, se ve que es la primera vez que dice una palabrota. El domingo se tendrá que confesar antes de ir a comulgar.

"Casado da una vuelta de tuerca, muy agresiva, a su oposición a Pedro Sánchez para recuperar el foco perdido en las últimas semanas de choque interno en el PP, mientras la dirección nacional se prepara para una larga batalla con la presidenta de Madrid". Estamos viendo a un Casado que no conocíamos. Si actúa con la mujer que le impulsó en las encuestas con una victoria inimaginable como un déspota, como un maltratador, qué no hará como presidente del Gobierno. Puede que sea aún más peligroso que Sánchez.

"Casado cuenta en este último choque con Ayuso con el favor de los barones populares, que este miércoles cerraron filas con la dirección. Dos presidentes autonómicos del PP, el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Murcia, Fernando López Miras, dejaron claro su respaldo a la estrategia de Casado sobre la gestión de la pandemia frente a la presidenta madrileña". Pues precisamente esa gestión fue la que arrasó en Madrid. No parece muy acertado arremeter contra los votantes, pero del PP esperamos ya cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Como siga por este camino con Ayuso lo pagará carísimo y se cargará su partido, como hizo Rivera. Y por cierto, Mañueco y demás pandi que hablen cuando logren un resultado como el de Ayuso en unas elecciones. Mientras, que cierren su envidiosa boquita.

El País entra hoy a saco en el caso de Juana Rivas como suele. Ha cogido a cuatro amiguetes para seguir la estrategia de Podemos y perseguir al juez.

"Cuatro catedráticos de Penal diseccionan el auto de Juana Rivas: 'Lo del juez Piñar es gravísimo, supura veneno'". Los cuatro catedráticos son de la cuerda podemita y El País ni se ha molestado en contrarrestar opiniones. No le basta con el acoso, sino que recurre a la amenaza.

"Tres de los cuatro penalistas consultados contemplan la posibilidad de que el juez sea sancionado por el auto, aunque difieren en cuáles podrían ser los motivos que llegaran a una amonestación y en quién debería promoverla".

"Lo que ha hecho el magistrado implica la comisión de una falta disciplinaria muy grave que se puede castigar hasta con la separación del servicio", dice el periódico poniéndolo en boca de uno de sus amiguetes, un tal Francisco Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, la universidad del PSOE.

El panfleto sanchista "ve también visos de que pueda prosperar una posible querella por prevaricación judicial, que supone dictar una resolución injusta a sabiendas: "No digo que sea un caso claro, pero la posibilidad de pensar en una prevaricación no es irracional", dice El País poniéndolo en boca de una tal Patricia Laurenzo.

¿Que un periódico amenace a un juez no es un delito? Lo mismo habría que empapelar a El País por prácticas mafiosas e intimidar a un juez.

"El Gobierno cede ante ERC y financiará el doblaje en catalán". Lo financiaremos todos, no el Gobierno, Sánchez no pondrá un euro, lo haremos usted y yo. Dice Alberto García Reyes que "se pavonea Rufián de que su voto a favor de la Presupuestos Generales hay que sudarlo traduciendo al catalán un cuarto de kilo de películas. Me recuerda al flamenco tieso que se desahogó cuando vio llegar a su representante en un BMW descapotable: 'Qué coche más bonito te has comprado con el sudor de mi frente'". "La morralla delicuescente que le da derechazos perfileros al niño de Canet exige al sanchismo que sude para traducir la tele al catalán mientras los españoles padecemos diaforesis para pagar la luz más cara de la historia, la vidorra de Rufián y el Falcon".

"Podemos aplaude que se llame delincuentes a jueces y policías en el Congreso". Denuncia el editorial que "la extrema izquierda usó ayer el Congreso para blanquear a unos falsos demócratas que ejercen el fascismo en nombre de su falso 'antifascismo'". "El homenaje a 'los 6 de Zaragoza' es un autorretrato de la extrema izquierda española como lo que es, un movimiento populista, antisistema, autoritario y antidemocrático que induce, protege y hace apología de la violencia contra los adversarios políticos, convertidos en enemigos deslegitimados y despojados de derechos".

El "coño" de Casado tiene encandilado a Mariano Calleja. "Ovación del PP a Casado tras dejar 'tocado y hundido' a Sánchez en la sesión de control del Congreso". 'Ha quedado claro que hay alternativa a este desgobierno'". Eso depende exclusivamente de Casado. Y no va por muy buen camino.

Carmen Morodo, a por Ayuso, "Ayuso mantiene todos sus actos, salvo los organizados por el PP". "Se somete a la norma de Génova solo en el ámbito orgánico y el viernes irá a un concierto de Raphael". Esto es el colmo. ¿Es que tiene que estar encerrada en su casa? ¿No puede tomar una caña con un amigo en un bar como si puede, por ejemplo, Carmen Morodo? Ni El País.

"En la dirección del partido acusan a Ayuso de construir su personaje utilizando la confrontación con Pablo Casado, igual que lo ha hecho con Pedro Sánchez. Dicen que 'desautoriza' al líder nacional y le 'ningunea', y que su comportamiento 'la inhabilita' para ser presidenta del PP de Madrid". La habilitación de ser no la da Casado, la dan los votantes. Que se ande con mucho cuidadito porque se están yendo a Vox.

Dice Julián Cabrera que "todo lo que no sea una suma entre PP y Vox –hay pocos actores más– por encima de los 175 escaños es mayoría para la izquierda y el denominado bloque 'Frankenstein', con la particularidad de que, en el caso de que le dieran los números a la formación de Casado contando con los escaños de la de Abascal, no es lo mismo –y esto es lo peligroso de la tendencia– ganar de forma holgada y conseguir la investidura con el apoyo o incluso abstención de Vox –casos de Madrid y previsiblemente de Andalucía– que obtener una victoria pírrica y tener que depender o incluso meter en el gobierno a la otra derecha".

¿Y por qué tiene Casado esa seguridad de que Abascal le apoyaría con esa displicencia, ese desprecio con el que les trata? ¿Por su cara bonita? A lo mejor los votantes de Vox ponen por encima de echar a Sánchez su propia dignidad y se niegan a apoyar a Casado. No se les podría reprochar. Porque visto lo visto, Sánchez es un peligro para España, pero a Casado le importa un pepino España y lo que ha demostrado es que no cree en la democracia, ni en las urnas, ni en los votos. Porque está perpetrando, a los ojos de todo el mundo, un golpe de estado contra la voluntad expresada en las urnas por los madrileños.