El presidente del PP, Pablo Casado, ha montado en cólera contra la vicepresidenta Nadia Calviño después de que se filtraran los reproches que le hizo en privado por haber sacado a la luz varios casos de abusos a menores que el Gobierno intenta ocultar. La ministra le reprochó que sacara incluso el caso de abusos a menores tuteladas, pero los 'populares' replican que estas denuncias "no se pueden encubrir ni tapar".

Según publica El Confidencial, Calviño increpó a Casado en un acto con el Rey, donde le espetó: "Estoy asqueada por lo que has dicho". Añade que en esa charla le recriminó que sacara en la sesión de control el tema de los abusos a menores en Baleares y el caso del marido de Mónica Oltra, que fue condenado por abusos. Además, el digital señala que la vicepresidenta también le dijo a al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que su jefe estaba "desequilibrado".

No hay que ser demasiado sagaz para entender que ha sido ese calificativo lo que le ha sentado a Casado como un tiro. El trasfondo, la operación de acoso y derribo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso que dirige Génova y que está llevando al partido y sus protagonistas a una situación límite.

El cabreo de Casado ha sido de tal magnitud, que varios cargos de la cúpula del PP y los líderes del partido en Baleares y Comunidad Valenciana han salido en tromba a defender a su jefe y arremeter contra Calviño.

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha acusado a la vicepresidenta de ser "una radical disfrazada de las buenas formas".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido a Calviño a través de su cuenta de Twitter: "Yo estoy asqueado de ver que usted desprecia a los menores por defender a su partido que los dejó abandonados y desprotegidos".

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha calificado de "intolerables" los "insultos" de Calviño, ha exigido disculpas y que apoye la comisión de investigación sobre abusos a menores. "A Calviño se le ha caído la careta, es una feminista impostada y de pandereta", ha declarado a los periodistas en una mesa informativa del PP sobre la factura de la luz en Madrid.

"Vergüenza, indignidad"

De la misma manera, la responsable de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado a la vicepresidenta primea de perder "por completo los papeles" al defender a Sánchez "mientras el Gobierno mira hacia otro lado ante la desprotección que sufren menores en Canet o en Baleares". "Qué vergüenza y qué indignidad", ha indicado en Twitter.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha asegurado que esas palabras de Calviño son "una falta de respeto para todas esas personas que han sufrido y que están sufriendo". "Me parecen un despropósito", ha dicho en los pasillos del Congreso.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, que ha preguntado a Calviño si le "asquea" que el PP controle al Gobierno y pida que "se investiguen los abusos a menores tuteladas por administraciones socialistas". "¿Por qué calláis y lo tapáis? Acostúmbrate. Vas a tener que oírnos hasta que se depuren responsabilidades. ¡Nadie nos callará!", le ha espetado.

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, Gamarra ha criticado que "quien se dice feminista" se plantee que "eso se tape" y se "encubra" cuando el Gobierno debería investigar los casos de "abusos a menores en situación de tutela por administraciones gobernadas por el PSOE y Podemos".

A su juicio, "eso es lo que asquea" pero se "busca" que el PP "se calle y que se encubra". "A nosotros no nos calla nadie. Llegaremos hasta el final y seguiremos denunciando lo que está pasando en este país", ha avisado. Tras quejarse de que Pedro Sánchez no responda a la oposición, ha afirmado que su partido no está dispuesto a que "se anestesie la soberanía nacional y no se permita" al PP hacer oposición.

Gamarra ha subrayado que el PP sacará adelante al país desde el punto de vista económico pero también del "pozo de indecencia en el que lo están metiendo el PSOE y Podemos".

Es más, la portavoz del Grupo Popular ha afirmado que tienen una "nefasta" ministra de Economía que está "hundiendo" a España. "Es la peor vicepresidenta de Economía de toda Europa. No me extraña que no la quieran para dirigir organismos europeos", ha enfatizado, para acusarla además de "usar" sociedades interpuestas para "pagar menos impuestos".

Los líderes territoriales del PP en Baleares y Comunidad Valenciana también se han pronunciado. Marga Prohens ha asegurado en Twitter que lo que "asquea" es que el Gobierno premie a los "responsables políticos de las menores tutelados" y "bloqueen la investigación", siendo "cómplices" con el silencio. Por su parte, Carlos Mazón, ha resaltado que lo que a él le asquea es que "se oculte" el abuso y que el PSOE "calle" y no se pida "perdón".

La polémica se ha trasladado este jueves al hemiciclo, donde Calviño ha acudido a defender un decreto ley. El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua ha aprovechado su presencia para tachar de "intolerable" su "falta de respeto" hacia Casado.

"No se lo podemos permitir, no hay ninguna justificación y debe rectificar cuanto antes". "Usted estará asqueada, pero le aseguro que más asqueados están los españoles de su comportamiento mezquino y que lo es peor, de los resultados nefastos de su gestión económica", le ha soltado.

Finalizado el debate, ya en los pasillos del Congreso, Calviño ha evitado entrar al trapo, aunque sí se ha mostrado "sorprendida" por las "acusaciones personales" que, ha dicho, se le acababan desde la tribuna de oradores. "Se está utilizando un tono que no corresponde en absoluto se debe tener un foro como la sede de la soberanía nacional", se ha quejado.

"Está desequilibrado", lo que más le ha dolido a Casado

Desde el entorno de la Vicepresidencia Primera se ha precisado que el adjetivo que utilizó Calviño en su conversación con Casado no fue "asqueada", sino "descompuesta". Según esta versión, ante la insistencia del líder del PP en acusar al Gobierno de estar "encubriendo" casos de abusos sexuales a menores, la ministra le preguntó si era consciente de las acusaciones que estaba vertiendo.

La conversación entre ambos habría acabado ahí, pero después Calviño charló brevemente con Martínez Almeida al que, admiten desde su entorno, sí le hizo el comentario de que su "jefe", en referencia a Casado, "está desequilibrado". Esa observación ha desatado la furia en el PP por una conversación privada que podría haber pasado desapercibida.

Almeida lo confirma

Martínez Almeida ha confirmado que Calviño llamó "desequilibrado" a Casado. "Esa fue la expresión, tengo que confirmarlo". El alcalde ha declarado que la vicepresidenta pasó por delante de él, sin pararse, y le espetó "tu jefe es un desequilibrado. Eso es así".

Según Almeida, no pudo responder a la ministra porque "no paró, siguió andando . Yo me volví hacia Casado, porque lo tenía al lado, y le comenté lo que había pasado. Yo creo que lo que le pasa a Calviño es que lo que está desequilibrado son las cuentas, que es lo que nos tiene que preocupar a los españoles. El desequilibrio verdadero que tiene España no es que una vicepresidenta se permita decir eso al jefe de la oposición, que me parece muy grave, es que las cuentas de Nadia Calviño están desequilibradas y eso lo sabe todo el mundo, incluida Nadia Calviño", ha declarado Almeida visiblemente enfadado.