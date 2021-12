Las organizaciones turísticas llevan denunciándolo varios meses. Los aeropuertos españoles se encuentran colapsados por una importante falta de personal policial que pueda realizar con rapidez y eficacia los controles de documentación necesarios. Unas verificaciones, por cierto, cuya dificultad ha aumentado considerablemente debido a la pandemia de coronavirus y a las nuevas reglas migratorias aplicadas a los ciudadanos británicos.

La Mesa del Turismo facilitó datos concretos de esta situación hace poco más de una semana. Durante el pasado mes de noviembre más de 6.000 personas perdieron sus vuelos solo en el aeropuerto Madrid-Barajas por los atascos que se forman en la zona de control de pasaportes. Y esto no sólo está pasando en la capital, sino también en Alicante, Fuerteventura, Málaga, Tenerife Sur o Sevilla, entre otros aeródromos nacionales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha puesto este viernes algo de luz a la situación. Los datos que han recabado indican que sólo en el aeropuerto de Madrid-Barajas harían falta 300 agentes más de la Policía Nacional de los que hay destinados en este momento para solventar la situación de colapso. "Somos policías y no podemos pasar por alto el control documental de cualquier pasajero, no sólo somos la frontera de España, también de toda Europa", explican.

"Las pérdidas de vuelos por parte de pasajeros, las colas de más de una hora de espera en los controles o los fallos en los sistemas automáticos de control de fronteras, son los problemas que más se repiten. A ello hay que añadir la falta de policías en esas plantillas", añaden desde el sindicato, que exige al Ministerio del Interior que ponga una solución antes de que todo se pueda agravar aún más por la Navidad.

El problema de la falta de personal policial en los aeropuertos no es un hecho aislado. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil tienen un auténtico agujero negro en sus plantillas. Los últimos datos, facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad a principios de 2021, indican que entre ambos cuerpos hay vacantes más de 22.000 puestos. La Policía solo tiene cubierto el 85,49 por ciento de su catálogo de puestos de trabajo y la Benemérita el 88,94 por ciento.