"España está expuesta a movilizaciones masivas para que la derecha no gobierne aunque gane"

El Mundo

"Manuel Castells, décimo ministro de Sánchez que cae sin consumar sus reformas". Por si no lo saben, que no lo sabrán, este señor era ministro de Universidades de la cuota de Podemos y se ha pasado unos añitos tocándose las narices, cobrando un sueldazo sin dar un palo al agua. Un podemita puro, vaya.

"El PP se revuelve contra Calviño por llamar 'desequilibrado' a Pablo Casado". Virgen del amor hermoso la que montó Pablo ayer con la excusa de las niñas de Baleares, cuando era obvio que lo que había desatado su ira había sido lo de "desequilibrado". Pablo, quien se pica, ajos come.

Federico Jiménez Losantos le espeta al emérito por qué no te callas. "Si entonces se largó por miedo, cosa humanamente comprensible, aunque no muy gallarda, desde entonces ha dejado que el periodismo mullido le eche la culpa al Rey de los líos del padre. Por si no tuviera bastante con la herencia del golpe de 2017, le toca lidiar el vitorino de las finanzas paternas. Lo malo no es que Juan Carlos quiera volver, que siempre ha podido hacerlo y si no lo hizo antes es por su justificadísimo temor a los jueces suizos, porque la comisión del AVE no será delito, pero es algo feísimo y perjudicial para la Corona, sino que quiera volver casi por aclamación nacional. Señor: vuélvase o quédese, pero, por el Rey y por España, por favor, cállese".

El País

Exasperante alarmismo en este periódico con la ómicron. "La ómicron se extiende con rapidez por España y por Europa". Y produce alguna tosecilla y algún atchís. Todos los titulares son apocalípticos, como si estuvieran deseando que sea una mutación grave y mortal como la primera. Lo que, de momento, no es verdad.

"Primer retrato de ómicron: crece de manera exponencial y no está claro que sea más leve", titula, para luego aclarar que "ómicron es muy exitoso en las vías respiratorias altas, lo que explicaría la explosión de contagios, pero es 10 veces menos eficiente que sus predecesores en el pulmón, lo que sugiere una menor letalidad". Pues dejad ya de asustar a la gente, leñe.

"El PP elige a Nadia Calviño como su nuevo centro de ataques". "Para el PP, la vicepresidenta primera es ya la nueva pieza a batir. Casado, según su entorno, está indignado y no va a parar. Los principales portavoces del partido salieron este jueves en tromba contra Calviño en un intento de erosionar la imagen de una de las figuras más moderadas del Gobierno, con la que hasta ahora el PP mantenía una relación de cierto respeto", dicen Cue y Elsa García de Blas. Lo de desequilibrado desquició a Casado.

"En el PP no negaban este jueves que Casado dio orden al partido de salir a por Calviño". Se agradece que no lo nieguen, fue evidente. Calviño se pasó varios pueblos, pero Pablo, un consejo, aprovecha la Navidad para irte de retiro espiritual con unas cajas de ansiolíticos.

Hasta El País se ha dado cuenta de que Almeida nos tenía engañados. "Cultivó aquella imagen de pactista suscribiendo con todos los grupos con representación en el Pleno municipal los llamados Acuerdos de la Villa. Esa forma de actuar le valió el reconocimiento de muchos que, aun no situándose en su mismo espacio ideológico, felicitaron públicamente al alcalde por su capacidad de negociación".

"Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Almeida ya no es el mismo". Claro, que El País utiliza la transformación de Almeida para atacar a Ayuso. "Tras asumir la portavocía nacional de su partido, ha ido dejando a un lado los problemas de la ciudad que gobierna para centrarse en confrontar con el gobierno de España desde la alcaldía de Madrid. Por si esto fuera poco, su batalla por la presidencia del PP madrileño con Ayuso, le ha hecho situarse en posiciones cada vez más extremas y reactivas para no ser menos (de derechas) que la presidenta". Pero si está pactando con los carmenitas.

ABC

"Castells dimite tras fracasar su ley universitaria". El editorial le despide con cariño. "Adiós a un ministro tan sectario como irrelevante". "Solo ha estado guiado por el sectarismo y la ideologización universitaria al servicio de Podemos. Más aún, Castells se había convertido en una caricatura de sí mismo. Se marcha con un cero en su evaluación". Con Dios.

Carlos Herrera comenta el "coño" de Casado. "La palabra ‘coño’ ha sido el último reclamo de aquellos que se ven llamados a expresar su mohín de disgusto y su postura aparentemente horrorizada". El taco "ha motivado todo tipo de censuras por parte de los que en ningún momento se han soliviantado por la presencia de los representantes de asesinos, por ejemplo, en la coalición que nos gobierna". "Fijémonos en el ‘coño’ para no tener que debatir el resto de la pregunta: para no preguntarnos serenamente si no se le mueve nada al descuidero de la Moncloa ante el carretón de adversidades que le sobrevienen a la gente corriente, la que no acostumbra a decir ‘córcholis’ o ‘carambita’ o ‘rayos y truenos’". Cáspita, Carlos, no me digas que tú dices "coño".

"España está expuesta a lo que Yolanda Díaz advirtió a Olona: movilizaremos a las masas para que ustedes no gobiernen, aunque ganen. Y ningún ofendidito de los del ‘coño’ ha dicho ni palabra. Qué córcholis, ¿merecemos lo que nos pasa?". A mi que me registren.

Jose F. Peláez es el único que entiende lo que le pasa a Casado. "Si Casado fuera listo —lo es— sería consciente de que él no lidera el PP sino la alternativa a Sánchez. Es decir, que no se trata de machacar a Vox sino solamente de que Frankenstein no obtenga 176 votos". Eso deberías explicárselo al listo de Casado. Los demás somos conscientes. "Cuando el PP sea la fuerza más votada, y lo será, Casado irá a la investidura y todos sabrán que es o él o nadie". Casado puede ser presidente ‘sine die’", dice. Ahora solo falta que se lo crea Casado.

"Y, si eso sucede, verán qué rápido muere el debate interno, cómo el liderazgo se torna áureo, las voces díscolas desaparecen y todo es felicidad en Génova, 13. Nada une tanto como el pesebre. Esto lo sé yo y, por supuesto, también Miguel Ángel Rodríguez. Y por eso las prisas: es ahora o nunca. ¿Entienden ya de qué va todo esto?". Chico, pues no, habla claro. ¿A qué prisas te refieres?

Ana I. Sánchez se suma al pim, pam, pum contra Calviño. "Casado hizo una recopilación de abusos sexuales sobre los que el PSOE ha intentado echar tierra". "Calviño debería aclarar cuál de estos reproches le 'asquea', le parece el producto de un cerebro 'desequilibrado', o si son todos ellos y por qué".

"Quizá lo que asqueó a la socialista fue la conclusión del líder popular respecto a que el Gobierno 'deja tirados a los más desfavorecidos' y 'desprotegidos a los menores'. Curioso sentido de la repugnancia tiene la vicepresidenta. No le provoca náuseas pertenecer a un partido que explota el feminismo como mercancía política y aplica una doble de vara de medir ante según qué abusos sexuales, pero le parece de vómito que el líder de la oposición lo critique en el Congreso". A ver Ana, que no cuela, que Calviño se pasó de frenada, pero lo que irritó a Casado es que le llamara desequilibrado en un momento en el que todos sus votantes se preguntan qué "coño" le pasa con Ayuso.

La Razón

"Los socios aprietan contra la vuelta de Juan Carlos". "El futuro del Rey Don Juan Carlos y su posible regreso a España, sigue estando muy confuso si se atiende a las distintas versiones que se escuchan en el Gobierno fuera del círculo oficial. En ese marco advierten de que se vaticinan 'nuevas informaciones' que llevan 'a hacer dudar' de que realmente pueda regresar a medio plazo a España. Amén del 'circo mediático' que acompañaría a su vuelta, lo cual, precisan, no es algo que Zarzuela esté hoy dispuesta a asumir". Los medios sanchistas estarán un par de semanas dando la murga, pero en cuanto encuentren otra carnaza con la que buitrear se les pasará. En realidad, a la calle le importa un pito.

Siguiendo la estela de El País, La Razón alarma sin necesidad con ómicron. "Al menos 24 positivos por covid en una residencia de ancianos de Alcalá de Henares". "Todos los contagiados padecen síntomas leves o son asintomáticos". O sea, que el estornudo de un ancianito da para un titular.

A falta de indicaciones gubernamentales, Marhuenda nos dice lo que tenemos que hacer. "Por mi parte, pienso extremar la prudencia y celebrar las fiestas en casa". " ¿Es necesario acudir a celebraciones multitudinarias?, es evidente que no y sería un auténtico despropósito. No veo la necesidad", dicen entrando a saco en la pugna Casado-Ayuso, con las cenas navideñas como excusa, poniéndose de parte del primero. "Esas comidas o cenas interminables, aburridas y ruidosas, algo imposible de impedir cuando hay más de una docena de personas, pueden posponerse para el próximo año o en mi caso siglo". Me apunto. "Es mejor llenar los restaurantes con mesas pequeñas que hacerlo con esas convocatorias masivas que nos acercan a la covid. Nunca me han gustado los grupos grandes. La verdad es que los detesto desde pequeño. No me importa que sean familiares, amicales o laborales. Son muy pesados". En eso estamos de acuerdo Marhuenda y yo. Pero como la única realidad es que la ómicron se pasa con pocos síntomas y los expertos no tienen ni idea, que cada cual haga lo que le parezca.