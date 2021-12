La Fiscalía acusa al juez Piñar de no contrastar el caso de abusos sexuales al hijo de Juana Rivas

La Fiscalía que dirige Dolores Delgado ha acusado al titular del Juzgado de lo Penal nº 1 Granada, Manuel Piñar, de no contrastar "de manera objetiva" el caso de presuntos abusos sexuales al hijo de Juana Rivas.

El pasado viernes, el titular del Juzgado nº 1 de lo Penal de Granada, Manuel Piñar, rechazó suspender la pena pendiente de Rivas tras ser indultada parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, revelando el presunto caso de abusos sexuales a su hijo de 3 años bajo su custodia. Dicha suspensión de la pena fue avalada previamente por la Fiscalía de Granada, en contra de su criterio, tras recibir órdenes directas de Delgado.

Según el comunicado distribuido este viernes por la Fiscalía General del Estado, "en el día de hoy la Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Granada el auto que denegaba la libertad de Juana Rivas. Entiende que, además de cumplirse los requisitos legales establecidos en el Código Penal, hay otros motivos que fundamentan su puesta en libertad. La Sra. Rivas ha satisfecho las responsabilidades civiles, tiene un pronóstico de reinserción favorable y ha acatado los fundamentos de la sentencia condenatoria, puesto que ha venido cumpliendo escrupulosamente el régimen de visitas establecido por la justicia italiana".

"La Fiscalía", añade, "aprecia como dato relevante que el otro progenitor haya solicitado también la libertad, así como el hecho de que los tribunales italianos le hayan concedido un amplio régimen de estancia durante el período navideño, lo que da muestra de la confianza de esa jurisdicción civil en el ejercicio del derecho de visitas por parte de la Sra. Rivas.

De manera muy especial, la Fiscalía ha valorado el superior interés de los niños a recuperar y normalizar la relación con su madre".

"La Fiscalía entiende que las valoraciones y apreciaciones realizadas en el auto recurrido son puramente personales. No ha sido contrastado de manera objetiva con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento -no necesario, por otra parte, para el otorgamiento de la suspensión-, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, y en la que en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a la Sra. Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno", concluye.

Delgado ordenó a los fiscales de Granada pedir la libertad

Tal y como desveló este diario, el fiscal de Granada invocó el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para constatar por escrito la orden de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el caso sobre Juana Rivas. El juez Manuel Piñar alegó la falta de arrepentimiento, el riesgo de reincidencia y el citado caso de los abusos sexuales al hijo de Rivas que fueron acreditados y posteriormente archivados provisionalmente por la juez instructora al no hallar al presunto culpable de los mismos.

La Fiscalía de Granada respaldó la suspensión de la pena a Juana Rivas "por instrucción particular de la fiscal general del Estado". De hecho, para dejar constancia de la orden de Delgado, el fiscal invocó el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su escrito remitido al juez Piñar.

