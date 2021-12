Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico que una semana más no faltan escándalos del Gobierno en los que centrarse, "desde la amenaza de la comunista visitadora del Papa que afirmó que se incendiarían las calles si los españoles le dieran su apoyo a Vox para gobernar hasta los homenajes a los delincuentes en el Congreso de los Diputados".

Sin embargo, esta semana ha querido centrarse en el "permanente y continuado desprecio a los derechos de los niños y la complicidad activa con quien los persigue y los convierten en sus víctimas". Rosa Díez ha querido recordar cómo terminaba el comunicado de la familia de Canet de Mar tan brutalmente perseguida por los socios del gobierno: "con el nudo todavía en la garganta hemos llegado a la siguiente conclusión, hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar nuestros derechos".

En plena persecución de un menor de tan sólo 5 años y su familia por querer que estudie en español en Cataluña "hemos descubierto, gracias al auto de un juez de Granada, que el Gobierno de España tomó la decisión de indultar a Juana Rivas a sabiendas de los series indicios de un presunto abuso sexual a su hijo de 3 años mientras estaba bajo su custodia". Un hecho, ha subrayado Díez, "que no era conocido por la sociedad española pero sí por el Gobierno". De hecho, "la ministra de Justicia solicitó información de esta denuncia pero lo ocultó al TS que sin conocimiento completo de la causa rebajó la condena a Rivas para que el Gobierno la indultara".

Un asunto siniestro que no termina ahí, ya que como recuerda Rosa Díez, "Rivas solicitó el archivo definitivo de las pesquisas y la Audiencia Provincial de Granada, no el juez anterior, rechazó la petición que consideró de todo punto improcedente porque las conclusiones periciales del Instituto de Medicina legal afirman que no se puede descartar una agresión sexual en el menor, lo que excluye toda posibilidad de sobreseimiento libre que tan infundadamente se postula en el recurso en decisión, no solo contraria a derecho, sino a los intereses en protección e indemnidad del menor que ya quedó reseñado".

Pero los casos en los que el Gobierno ha convertido a los niños "en rehenes en sus operaciones de asquerosas de propaganda" no quedan ahí. Rosa Díez también ha recordado "el caso de la niña abusada de manera reiterada mientras estaba en un centro tutelado y a la que Mónica Oltra no protegió" o "los niños violados cuando estaban bajo la custodia del gobierno socialista de Baleares, caso que los socialistas no sólo se niegan a condenar sino que acaban de hacer jefes a todos los implicados en esa trama".

Niños víctimas de este Gobierno también son los pequeños "a los que se les espía, persigue y aísla si hablan castellano en el recreo o a los hijos de los guardias civiles a los que se les señala en Navarra, País Vasco y Cataluña". Por tanto, para Rosa Díez queda acreditado que se trata de "una trama institucional en la que los niños son víctimas de aquellos que tienen la obligación de protegerlos". Por último ha remarcado que "Sánchez es un peligro para la seguridad nacional" pero "hoy tenemos suficientes pruebas para plantear que los niños siguen siendo las víctimas favoritas de Sánchez y de su cártel". Pos eso ha hecho un llamamiento, "no dejéis que los niños se acerquen a ellos ni que estén bajo su protección".