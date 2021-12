Varapalo del TSJC a la Generalidad: obliga a dejar entrar al periodista Rius a sus ruedas de prensa

El periodista Xavier Rius podrá volver a hacer preguntas, incómodas o no, en las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del ejecutivo de la Generalidad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado la orden de la Generalidad que impedía el acceso del director del e-notícies a las comparecencias de la portavoz del Govern Patrícia Plaja.

Dicha portavoz instó a que se prohibiera entrar a Rius a sus ruedas de prensa en represalia por una pregunta sobre el escándalo de dos "humoristas" de TV3 que habían vejado a la reina Letizia y a la princesa Leonor con chistes de contenido sexual.

Rius preguntó qué le parecería a la portavoz que se hiciera lo mismo con ella y Plaja reaccionó con cajas destempladas y acusó al periodista de "machista" y "racista", así como de haberle faltado al respeto. De los supuestos humoristas, en cambio, no dijo nada.

"¿Usted imagina que yo le dijera ahora que lo que me gustaría es que me la chupara o que me la chupara un menor?", fue la pregunta de Rius que desató las iras de Plaja. Tras el incidente, el secretario de Medios de Comunicación de la Generalidad, Oriol Duran, dirigió una carta al periodista ratificando los insultos y anunciando que se le retiraba la acreditación.

Rius decidió llevar caso a los tribunales y el TSJC ha resuelto que la carta de Duran "se trata de una comunicación con un contenido resolutorio, que se adopta sin que se haya seguido ningún procedimiento y sin que tampoco aparezca en principio la competencia del secretari de Mitjans de Comunicació para adoptarla, pues debe considerarse que excede de las competencias organizativas o de funcionamiento en cuanto a la política informativa del Govern y sus relaciones con la prensa".

La resolución también abunda en el ejercicio fundamental de la libertad informativa y se asegura que no se aprecian elementos "que permitan pronosticar una posible grave perturbación del normal desarrollo de las futuras ruedas de prensa por la presencia del periodista". En conclusión y como medida cautelar, el TSJC resuelve que se suspende la decisión de retirar la acreditación del informador mientras se tramita el proceso.