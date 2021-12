Sánchez evita apoyar a la familia de Canet y dice condenar el acoso "venga de donde venga"

La familia de Canet de Mar (Barcelona) que sufrió el acoso, las amenazas, los insultos y el señalamiento de los separatistas por pedir educación también en español para su hijo de cinco años no cuenta con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente socialista, que ha clausurado el congreso del PSC este domingo en Barcelona, ha evitado dar su apoyo a estos padres y se ha limitado a criticar el acoso "venga de donde venga", fórmula idéntica a la que utilizaba Batasuna con la "violencia" para no condenar los atentados terroristas.

Según Sánchez, la postura de los socialistas en materia de política lingüística se funda en el "sentido común", "denunciando siempre cualquier tipo de acoso venga de donde venga, defendiendo la legitimidad democrática y construyendo convivencia en las aulas". Precisamente la supuesta "legitimidad democrática" es uno de los argumentos separatistas para oponerse a las resoluciones judiciales favorables a introducir un 25% de español en el sistema público educativo de la Generalidad.

En un alarde de discurso vacío, Sánchez ha añadido que "la lengua es un formidable vehículo para el entendimiento y la convivencia. Ahí es donde vamos a estar. Construyendo desde la convivencia y el entendimiento".

Mantra separatista

El nuevo líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha ahondado en el mensaje de Sánchez y ha utilizado también mantras separatistas como el de "un solo pueblo" para asegurar que el PSC "no fallará a la escuela catalana". "No nos dividirán por la lengua", ha apuntado Illa en un mensaje dirigido a quienes denuncian la dictadura lingüística y el adoctrinamiento separatista.

"El PSC no ha fallado nunca a Cataluña. No le falló con el retorno del presidente Tarradellas, símbolo de entendimiento entre catalanes y catalanas, y de los catalanes con el resto de Españoles. El PSC no falló a Cataluña con la escuela catalana evitando segregar a los niños por la lengua. Tampoco fallará ahora", ha asegurado.