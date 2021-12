Consejo de Federico Jiménez Losantos a Raúl del Pozo: "No le des más whisky a la perrita de Génova"

El Mundo

"Pedro Sánchez se ve obligado a cambiar de estrategia y busca un plan B ante el auge de contagios por ómicron". Busca, busca, pero no encuentra. Anunció a bombo y platillo una declaración institucional, todos ilusionados con que iba a anunciar su dimisión, y el tío no dijo nada. "Este episodio confirma que estamos en manos de un Gobierno obsesionado casi en exclusiva por la propaganda", dice Rosell.

"Sostienen los expertos que buena parte de la culpa de que hoy la sexta ola de la pandemia parezca haberse descontrolado se debe al error de haber trasladado alegremente desde los poderes públicos el mensaje de que todo estaba bien. Moncloa no se ha movido un milímetro de su discurso triunfalista". "Otra vez sin una ley de pandemias que Moncloa y los partidos nacionalistas que sostienen al Ejecutivo se han negado a aprobar en el Congreso, por más veces que lo ha reclamado la oposición".

Casado sigue fuera de sí contra Ayuso. "Pablo Casado inaugura la 'vía Almeida' en el PP de Aragón en plena pugna con Ayuso". Almeida va a acabar más quemado que la pipa de un indio. Ya se empieza a oír en la calle que qué le ha pasado al alcalde. Nada Ayuso, déjales que se estrellen. Pero Casado continúa con su ceguera, no hace ni caso a las advertencias de Feijóo, y lanza a todos sus barones contra la presidenta madrileña.

"Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, ya es también presidente del PP de Aragón y un nombre propio en Génova. En su discurso dejó una sentencia que todos entendieron como un dardo destinado a una de las partes de la batalla que se libra en Madrid. «Aquí trabajamos con libertad y con lealtad, no hay que elegir, no son opciones enfrentadas. En este partido el ego hay que dejarlo en la puerta», proclamó, en un mensaje donde no cuesta reconocer una crítica a Ayuso". ¿Al tal Jorge Azcón le vitorean por la calle?

Federico Jiménez Losantos dice que "Madrid es del Partido Popular, está vacunado al 92% y crea cuatro de cada seis empleos en España. Deberíamos seguir así, pero, ay, los celos. Azcón, en el congreso del PP de Zaragoza: «En este partido, el ego hay que dejarlo en la puerta. La libertad entra, pero el egoísmo hay que dejarlo en la puerta». Le faltó citar al Papa. Querido Raúl: felicidades, pero no le des más whisky a la perrita de Génova. Miente y muerde", dice en referencia a la información de Álvaro Carvajal el viernes de que Miguel Ángel Rodríguez y Egea habían firmado la paz en el cumpleaños de Raúl del Pozo.

El País

"Los ingresos por covid en España casi se triplican en un mes". "La presión asistencial crece en los hospitales, aunque la vacunación contiene, por ahora, el colapso. La atención primaria avisa de que ya está sobrecargada". ¿Han leído ustedes bien? En España,no en Madrid, en todita España.

Es más," hay media docena de comunidades con una ocupación hospitalaria similar o superior al pico de su quinta ola —todas por debajo del 8%— y hay también varias, como el País Vasco, Asturias o la Comunidad Valenciana, entre otras, cuya ocupación de las UCI está al nivel del pico de la ola anterior". No hace hincapié en Madrid, y eso que es El País.

"Nueve comunidades ya están por encima del 15% de ocupación de las UCI con pacientes con covid. Incluso hay varias que superan el 20%: la más "preocupante" es Cataluña". Cataluña, no Madrid, Aragonés, no Ayuso.

En cuanto a la atención primaria, "De punta a punta del país, en la atención primaria se repite el diagnóstico". Están saturados, sí, en todo el país, no solo en Madrid.

Pero ni la realidad ni los datos en el propio periódico impide a los columnistas mentir y mentir y fomentar la madrileñofobia. Nuria Labari contradice la información de Jessica Mouzo y dice que "la foto de Madrid es demoledora, no solo por tener el sistema sanitario colapsado ante el repunte del virus sino por la frivolidad con que Isabel Díaz Ayuso nos anima a todos a ir a cenar a restaurantes cerrados y hacernos test autodiagnósticos para celebrar reuniones seguras por Navidad . Test que la presidenta ha prometido regalarnos, aunque sea mentira". Mentir es lo que tu haces, Labari. ¿Te comprometes a publicar una rectificación si los madrileños tenemos test gratis en una semana? El sistema está colapsado "de punta a punta del país", no solo en Madrid. ¿Mientes tu o miente tu periódico? Y los test se ha acabado hasta en Palencia, a ver si te informas un poco.

En cuanto al precio de los test, que se ha disparado, eso dependería en todo caso del Gobierno de Sánchez, no de Ayuso. Como el precio de las mascarillas. Mientras el Gobierno se sube el sueldo, la población se empobrece con la inflación desbocada y encima Sánchez va a volver a castigarnos subiendo el IVA de las mascarillas. Ahora sí que habría que rodear el Congreso. Y Moncloa. Y Ferraz.

Dice el editorial que "las autoridades sanitarias españolas han decidido no aplicar de momento restricciones más severas. Consideran que el balance entre beneficios y costes aconseja no seguir lo previsto en los semáforos de actuación acordados, lo que llevaría a aplicar restricciones en la restauración, el ocio o el comercio. Confían en que la rápida administración de la tercera dosis y la vacunación de los niños sean suficientes, algo que se aleja de la recomendación del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que ha pedido medidas más drásticas para proteger a la población vulnerable". ¿Entiendes Labari? Las autoridades sanitarias españolas, no Ayuso.

Y lo mismo también habría que rodear Génova. Decía ayer Elsa García de Blas que "Casado desconcierta al PP con sus vaivenes". "El líder popular enfada a todos los sectores del partido con una estrategia que bascula entre moderación y radicalidad". Vamos, que está desequilibrado, lo diga Calviño o su porquero.

ABC

Una encuesta para animar a Casado. "El centro-derecha gana terreno y suma una mayoría holgada". "La tendencia de los populares, sin embargo, se ha moderado bastante, con un ligero descenso, en los últimos meses, después de que el entusiasmo que despertaron las elecciones de Madrid del 4 de mayo llevaran a este partido en julio a una estimación de voto del 31,1 por ciento, con 139 escaños. Todo iba bien en el PP, pero llegó la pelea interna por el congreso regional de Madrid, y el enfrentamiento de Génova con Isabel Díaz Ayuso acabó frenando esa evolución. En octubre pasado bajó al 29,2 por ciento y ahora estaría en ese 28,5 por ciento". Pero es que Casado está más empeñado en presidir el PP de Madrid que en presidir el Gobierno. Como un cencerro.

"Casado tendría que negociar y pactar con Vox para formar gobierno. El líder del PPya ha explicado que su intención es gobernar en solitario, con pactos puntuales externos, como ocurre en la Comunidad de Madrid. Pero no sería el mismo caso que en Madrid, porque la fortaleza de Vox en el conjunto de España es mayor". Y mientras, Casado se dedica a insultar todos los días a los que tendrá que pedir el voto sí o sí. Un lince, es este chico.

Ignacio Camacho vuelve a intentar hacer entrar en razón a Casado. "Le guste o no, el absurdo conflicto de Madrid le está restando respaldo: en comparación con el sondeo de julio, una quincena larga de escaños. Y más le costará cuanto más tarde en solucionarlo. Cuestionar el fenómeno Ayuso, o dar esa impresión, tiene un precio. Desgasta su liderazgo, refuerza a Vox y malversa el activo de mayor ascendiente específico en este momento". "Él sabrá hasta qué punto le merece la pena mantener abierto este incomprensible enfrentamiento interno". Pues por lo visto en Zaragoza va por el camino contrario. Casado están enfermo de envidia y soberbia, dos pecados capitales, Pablo, al confesionario.

A Sánchez le pasan factura las continuas mentiras y sus pactos. "Las próximas elecciones, sean cuando sean, ya sólo las puede perder la derecha con su acusada querencia a la autolesión y a la torpeza".

También el editorial clama en el desierto. "Para el PP, el mensaje de esta encuesta es positivo, porque se produce cuando las tensiones internas entre Génova y el equipo de la presidenta regional de Madrid se han hecho notorias. En cuanto resuelvan esta polémica, incomprensible y absurda para la mayoría de sus votantes, es previsible una mejora en la estimación de voto". En manos de Casado está librarnos de este Gobierno. Como no lo consiga por su tozudez contra Ayuso, no va a tener España para correr.

La Razón

"El PP crea un comité asesor ante la crisis con Ayuso". Pero qué tonterías hacen. No hace falta ningún comité asesor, basta con que bajen al bar.

"La iniciativa toma forma en pleno proceso por parte de Génova de asumir el desgaste que empiezan a notar en sus propias encuestas, y que también recogen las publicadas". "Casado busca salidas para reforzar su posición y mejorar la proyección de su liderazgo. En la pelea con Ayuso, la batalla de la imagen y de la comunicación juega más a favor de la presidenta que del líder nacional, y esto lo sabe Casado y lo saben también en su equipo". ¿De verdad? Pues cualquiera lo diría.

"Al margen de las expectativas alimentadas en los últimos días, en la crisis de Madrid no ha habido cambios en el estado de las relaciones. En Sol señalan que si no hay avances es porque "Casado no quiere", y confirman que les consta que en Génova se producen reuniones con cargos del PP madrileño que tienen como objetivo «orquestar la estrategia contra la presidenta»". ¿Una orquesta contra Ayuso? ¿Con solistas o sin ellos?

Morodo se lanza a por Lasquetty. "En Génova dan aire al relato de que Ayuso «sólo» tiene a Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de Gabinete, y al consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, como apoyos firmes, el «aznarismo», apuntalan. Y también cuelgan del cuello del consejero Lasquetty la etiqueta de que si es «ayusista» es sólo por «un sentido de revancha» hacia Casado al no ver cumplida su aspiración a ser el candidato a la Comunidad de Madrid, en lugar de Ayuso". A, MAR, a Lasquetty y a millones de votantes, también de fuera de Madrid, que son los que cuentan. Así que Ayuso está sola. ¿Recuerdan el 4 de mayo o es que ya se les ha olvidado? Vaya pandilla de imbéciles que hay en Génova. Están todos desequilibrados, no solo Casado.

Josep Ramón Bosch ruega a Casado que proclame "la paz interna en el Partido Popular, si de verdad quiere construir una alternativa creíble y tener opciones claras de derrotar a la coalición gubernamental". "Sin embargo, transcurridos tres años de liderazgo de Casado, el PP sigue gastando tiempo y minutos en disputas y tensiones internas, generando un insoportable ruido mediático en plena pugna por el liderazgo del PP de Madrid, lo que sigue provocando desazón, malestar e inquietud entre una masa creciente de votantes hastiados de luchas partidistas".

"La inusual disputa sobre la celebración del Congreso regional de Madrid, al que Ayuso aspira a presidir, de forma legítima y con toda la autoridad moral tras su abrumadora victoria electoral y su incontestable liderazgo popular, es el punto crucial de una batalla que puede llevar al traste las aspiraciones presidenciales del principal partido de la oposición". Se lo dicen hasta en La Razón, que no son sospechosos de ayusismo.

Carmen Morodo también advierte sobre Vox. "Los políticos que no pisan moqueta ni se sientan en el Congreso sí lo están viendo sin necesidad de más instrumento demoscópico que aplicar el sentido común a lo que cada día observan a su alrededor. Y por eso empiezan a ver posible que Abascal resista mucho más de lo que algunos les decían". No hace falta ser político para eso, basta con estar en la calle. "La gente está harta". "En barrios obreros, por más que moleste a la nueva izquierda, cada vez hay más voto que se identifica mejor en el tono recio de Abascal". "Madelman resiste porque no disimula, y el pueblo, al que todos invocan, está harto de que, además de que le intenten engañar, intenten también disimularlo". Y eso también va por Casado.