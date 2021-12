El titular del Juzgado de lo Penal nº 1 Granada, Manuel Piñar, ha salido al paso de los ataques recibidos en las últimas semanas tras rechazar la suspensión de la condena pendiente a Juana Rivas, tras desvelar que uno de sus hijos fue víctima de presuntos abusos sexuales bajo su custodia. Según Piñar, "la manifestación del niño tiene credibilidad".

En un comunicado de 3 páginas, que adelanta Libertad Digital, el juez Piñar recuerda en primer término que elaboró un informe donde mencionaba el presunto caso de abusos sexuales. Dicho informe lo elaboró a petición del Ministerio de Justicia, que comenzó a preparar el expediente del indulto a Rivas, sin que el Tribunal Supremo hubiera todavía resuelto el recurso de casación: "El Juzgado por tanto no inicia ningún expediente, porque no puede. Es el Ministerio el que lo remite, no se sabe si por error u otro motivo y al remitirlo, el Juzgado debe tramitarlo e informarlo en los aspectos que le corresponden".

"Cuando se eleva informe a petición del Ministerio de Justicia", añade, "se cita literalmente la expresión recogida a un menor por el médico que le hacía una revisión. Según acoge el informe el menor dijo: "Alguien me ha hecho daño en el…" y omito aquí esta última palabra, añadiendo la localización expresa del pasaje en la causa. Es la única referencia directa a lo manifestado por el menor, ya que no consta que fuera explorado, y por ello se consideró especialmente importante".

"Para mí esa manifestación del niño, tiene credibilidad. Quienes rebatan esto, no me rebate a mi, ni atacando mi credibilidad, pues en realidad a quién quieren callar es al menor y están rebatiendo y restando credibilidad a un niño que en abril de 2017 dijo alguien me ha hecho daño en el… y la del forense que dijo no es descartable que eso sea resultado de…", destaca el juez Piñar.

"Las palabras significan lo que significan. No vayamos ahora a que con ese nuevo sistema de comunicación que su entorno predica de todas, todes, niñes… y demás sandeces, también queramos cambiar el sentido de todo el lenguaje y su significado. La expresión alguien me ha hecho daño en el… ¿es una valoración personal o tiene un significado?", apunta el escrito del juez.

"Yo me permití enviar al Ministerio de Justicia la información de que disponía, repito en la tramitación de un expediente que no debieron enviar, pero lo enviaron y no dijeron que hubiera otro segundo, tirando literalmente de las expresiones que el médico tomó del menor, precisamente para que se valoraran e interpretaran a la hora de conceder cualquier medida de gracia, sin tergiversar el sentido de nada, y así poner en primer plano los elementos de juicio en su expresión literal. Alguien me ha hecho daño en el… significa lo que significa. Era un hecho que obraba en la causa desde principio, y se mantuvo silenciado por respeto a la intimidad del menor. Solo se usó en el momento en que se vio que la integridad de este podía estar en peligro por la vuelta al lugar donde pudiera estar el presunto autor. No ha sido por tanto este Juzgado el que lo ha dado a conocer públicamente", insiste.

"En esas circunstancias y por la función valorativa, que no es criterio personal ni decisión personal, ni voluntad personal, sino una función legal atribuida por el Código Penal, porque usa la expresión el Juez VALORARÁ; de modo que si para alguien, las valoraciones son personales, ningún Juez podrá valorar pruebas ni nada, porque siempre valorar supone una labor personal. Y es por esa función valorativa como se llega a la conclusión de que si el menor vuelve al entorno de la madre, puede, con mucha probabilidad, entrar en contacto con el presunto abusador, porque como es sabido por los que han investigado y Juzgado estos casos, lo digo por una experiencia de 36 años, los abusos a niños tan pequeños tienen lugar por personas allegadas al círculo familiar, y, ojo no digo familiares, pueden ser familiares, amigos, vecinos o gente que tenga esa facilidad de acceso al menor", apunta Piñar.

Por ello, al margen de matices de autor desconocido o no acreditación del hecho o pruebas o contrapruebas, lo que creo que debe primar es que el menor, en su única manifestación al médico, le dice la expresión alguien me ha hecho daño en el… Eso alude a un hecho concreto y a alguien involucrado", afirma.

"Introducir al menor donde pudo ser abusado"

El juez Piñar señala que "introducir al niño en el lugar donde pudo ser presuntamente abusado, puede suponer el grave riesgo de que vuelva a tener contacto con el abusador. Creo que cualquier persona sensata respondería igual a la siguiente cuestión: ¿dejaría usted que su hijo volviera con el progenitor que se halla en el mismo lugar y ambiente dónde, según niño. alguien le hizo daño en el.. y donde puede estar el señor X que es alguien que le hizo daño en el..? ¿Lo ve usted de sentido común? ¿Hay peligro de que ese menor pueda entrar en contacto con el señor X? Yo no he visto la forma de evitarlo cuando se desconoce la identidad del presunto autor.

"Rechazo las descalificaciones a personas de cualquier Institución del Estado, mencionando su vida personal, condición, ideas u opiniones, pues toda discrepancia debería reconducirse a consideraciones técnicas. Nadie piense, piensa que con esto quiebran mi ánimo y han conseguido apabullarme, pues ya les anticipo qué han llegado al absoluto fracaso. Hoy por hoy soy una persona tremendamente satisfecha y me siento infinitamente halagado de que determinadas personas me estén sometiendo a escarnio público aún a costa de manipular publicaciones y hacer fotomontajes con mis datos. Me preocuparía seriamente y estaría muy afectado anímicamente sí, en estas circunstancias, hubiera sido objeto de sus alabanzas o sus prebendas o medallas, que nunca aceptaría, porque las condecoraciones y hasta los nombramientos para altos cargos, valen lo que vale el que los concede", concluye.

