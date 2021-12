La diputada de Vox Macarena Olona y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han protagonizado un encendido debate este miércoles en el Congreso con motivo de una interpelación de Vox sobre las medidas que prevé el Gobierno para garantizar la igualdad de todos los españoles.

Olona ha criticado durísimamente las políticas de género de Irene Montero, su concepto del feminismo y de la mujer y ha llegado a pedir la desaparición del ministerio y la dimisión de la ministra: "Cada muerta es un fracaso suyo personal y no entiendo por qué no dimite", ha dicho antes de afirmar que su partido persigue una ley de violencia intrafamiliar que no cree "víctimas de primera y de segunda" y que incluya a niños, abuelos u homosexuales. También ha recordado a las niñas abusadas en Baleares y Valencia y "traicionadas" por la izquierda: "Su feminismo de caviar es un feminismo de doble vara", ha dicho.

En su alegato, Olona se ha remontado a la aprobación en España del sufragio femenino recordando que de las dos mujeres en la cámara en 1931 sólo una votó a favor y que salió adelante "gracias a que 160 hombres apoyaron el vehemente discurso de Clara Campoamor". "Gracias a esa lucha conjunta de hombres y mujeres fuimos conquistando la igualdad" en España, ha dicho Olona.

"Todos los españoles somos iguales. Lo proclama nuestra Constitución. Pues bien, ministra, usted representa la más absoluta traición a ese legado", ha proseguido Olona, aseverando que el feminismo que encarna Montero es "división, es odio, es tiranía del pensamiento único". Para Olona, supone convertir a los hombres en "ciudadanos de segunda" y por otro lado "eliminar a las mujeres", en alusión al borrado del sexo de las leyes trans y de género.

"Sólo Vox dice alto y claro que no, que la violencia no está en el ADN masculino. La violencia no tiene género y no tiene sexo, ha proclamado, criticando el "estrechísimo margen mental" de las nuevas feministas, que en cambio sí ven bien las agresiones a diputadas si son de Vox o del PP.

La "débil" y "víctima" Irene Montero

Dirigiéndose a Montero, Olona ha sentenciado que es la representación de una mujer "débil, víctima, que necesita una cuota" para triunfar aunque "luego no le importa acceder" al poder "si es a través de las relaciones afectivas", en alusión a Pablo Iglesias, "denigrando a todas las mujeres".

"Representa a una mujer que en realidad se siente muy inferior a los hombres y llena de complejos. Por eso tiene que poner a los hombres en situación de inferioridad", ha afirmado ante Montero. Vox, mientras, ha defendido, quiere "un modelo de mujer que mira a los hombres de tú a tú, en un plano de igualdad", sin negar "situaciones de desigualdad" que hay que combatir "con el pleno respeto a los derechos y libertades de todos".

También ha atacado las leyes trans y reformas como la que permite acreditar a víctimas de violencia de género sin denuncia, e incluso con archivos o sentencias absolutorias, con la mera valoración de los servicios sociales "sin ni siquiera tener que ser funcionarios públicos". Ha avisado de que cambios así suponen "imputar a un hombre la comisión de un delito al margen de la justicia e incluso por encima de la misma" dirigiéndose, además de a Montero, al PP y sus consejerías de Igualdad allí donde gobierna.

Mención a los "azotes" de Pablo Iglesias

En el debate, Montero se ha defendido atacando con ferocidad a Vox, del que ha llegado a decir que echan de menos una España de "mujeres felices" si el marido "no las pegaba demasiado". "Lo que quieren es volver a esa España de ‘mi marido me pega lo normal’, ha dicho. "Decirle a un hombre que no puede golpear, controlar o espiar no es criminalizar" y, desde luego, "no es algo para que se enfade", ha añadido Montero sobre las acusaciones de Olona. En su opinión, solo aquellos que se sienten superiores son los que se ofenden por ello.

En tono exaltado, también se ha dirigido a Olona preguntándole "qué le dicen ustedes a una mujer que es humillada, apaleada, que vive con miedo" "¿Derogar las leyes de igualdad que permiten desplegar los mecanismos para protegerlas? ¿Esperamos a que las asesinen para después lamentarnos?", ha dicho para proclamar después que "el Estado tiene la obligación y responsabilidad de salvar vidas".

En su turno, Olona le ha respondido: "¿Qué les diría? Pues que con ustedes las mujeres están absolutamente desprotegidas". Y ha continuado siendo muy dura con la ministra: "Igual también se lo podría decir a usted, porque su pareja ha fantaseado con azotar a una mujer hasta hacerla sangrar", en alusión a la conversación filtrada de Pablo Iglesias.

Tras celebrar que las "barbaridades" dichas por Montero las hayan escuchado "todos los españoles", ha continuado refiriéndose a la forma de vida de la ministra destacando que "las mujeres y hombres de verdad no tienen niñera pagada, las mujeres y hombres de verdad son los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a su trabajo y dignamente ganarse la vida".