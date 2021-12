Ada Colau manipula un sondeo del Ayuntamiento para aparecer como ganadora en las próximas municipales

Barcelona En Comú, el partido de Ada Colau, sería el más votado de celebrarse ahora las elecciones municipales, según un sondeo del "Barómetro de Barcelona", el CIS municipal. La versión barcelonesa de Podemos se impondría con holgura en esos hipotéticos comicios por delante de ERC, formación ganadora de las pasadas municipales de la capital de Cataluña.

El sondeo adjudica al partido de Colau una intención de voto del 14,8% frente a los 10,2% de ERC y los 7,4% del PSC. El cuarto partido en intención de voto es Junts per Catalunya, con un 3,6%. A continuación figuran la CUP, con un 2,6%, el PP, con un 1,8%, Ciudadanos, con un 1% y Barcelona pel Canvi (ahora "Valents") con el 0,1%. Vox, que en la actualidad no tiene representación en el consistorio obtendría un parco 1,2% de los votos. El 10% se abstendría, un 2,5% votaría en blanco y un 34% no contesta.

Así es que según la encuesta municipal y a pesar del declive económico de Barcelona, la inseguridad y la suciedad Ada Colau podría repetir como alcaldesa. Tal conclusión del sondeo contrasta con otro dato del propio estudio demoscópico en el que se reconoce que los barceloneses puntúan a Colau con un 4,2, frente al 5,2 de Ernest Maragall, cabeza de lista de ERC, el 4,7 del socialista Collboni, el 4,5 de Eva Parera, de la lista constitucionalista "Valents" o el 4,4 de la puigdemontista Elsa Artadi. Sólo hay dos cabezas de cartel por debajo de Colau. Se trata de Luz Guilarte, de Cs, con un 4, y del candidato del PP, Josep Bou, con un 3,1.

El truco para que Colau aparezca como posible ganadora de las próximas elecciones figura en la página 14 del "Barómetro", en el cuadro de Intención/Recuerdo de voto. La diferencia entre el recuerdo de voto y los votos obtenidos en las pasadas elecciones varía muy poco en los partidos (ERC obtuvo un 14,1% de votos y su recuerdo de voto es del 17%; el PSC logró 12,1% de votos y su recuerdo es del 10,4) salvo en el caso de los comunes de Colau, que obtuvieron el 13,7% de los votos mientras que se les asigna un 20,5% en el casillero del recuento de voto. La ponderación entre ambos datos arroja un ficticio 14,8%, según han declarado sociólogos y politólogos al digital barcelonés Metrópoli Abierta.

Por otra parte, la inseguridad, la suciedad, las dificultades para acceder a una vivienda y la gestión municipal son, por ese orden, los principales problemas de la ciudad.