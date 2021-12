El Gobierno concede a Pablo Iglesias la Gran Cruz de Carlos III por sus "servicios extraordinarios a la Nación"

Entre los acuerdos del Consejo de Ministros de este martes destaca la concesión a 23 ex ministros de la Gran Cruz de Carlos III, creada en 1771 para distinguir virtudes y méritos en el "servicio a la Corona". Se da la circunstancia que entre los agraciados está el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que gozará de una condecoración que suele recaer en ex ministros, presidentes del Congreso y del Senado y otras autoridades del Estado "como culminación de relevantes servicios al Estado" y que premia a ciudadanos "que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación", según el reglamento de 2002 que regula esta Orden.

Además de Iglesias, han sido agraciados con esta Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y el extitular de Cultura y Deporte Màxim Huerta. También la actual Fiscal General del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, y a su sucesor, Juan Carlos Campo; a la extitular de Educación y Formación Profesional Isabel Celaá; la ex ministra de Trabajo Magdalena Valerio; a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; a las exministras de Sanidad Carmen Montón y María Luis Carcedo; el ex ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque, y los exministros de Cultura y Deporte José Guirao y José Manuel Rodríguez Uribes. Otros ministros socialistas distinguidos con esta Gran Cruz son la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya; el extitular de Sanidad y primer secretario del PSC, Salvador Illa; y el ex ministro de Universidades Manuel Castells.

El Gobierno también ha condecorado a exministros del Partido Popular durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, como José Manuel García-Margallo, Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Morenés, José Ignacio Wert, José Manuel Soria, Luis de Guindos y Alfonso Alonso.