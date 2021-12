13F: la España Vaciada puede convertir Castilla y León en pista de despegue de la política cantonal

Más allá de la guerra sin cuartel que la decisión de Alfonso Fernández Mañueco de adelantar las elecciones en Castilla y León al 13 de febrero de 2022 ha abierto entre PP y Cs, la convocatoria ha acelerado la creación de candidaturas provinciales y locales, un fenómeno que, desde el éxito de Teruel Existe, y bajo los nombres más exóticos, ha proliferado por toda España en un revoltijo de formaciones que puede que compliquen la investidura del nuevo presidente.

Muchas de estas candidaturas se están aglutinando bajo la plataforma de la España Vaciada, que pretenden añadir ese apellido para desmarcarse de otros partidos políticos. Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en Palencia.

El 27 de diciembre de 2021 la plataforma Palencia Existe, creada en marzo de ese mismo año, anunció su intención de presentarse a las elecciones del 13 de febrero, por lo que iniciaba su campaña de obtención de avales. Con un discurso y reivindicaciones similar al de todas estas plataformas, Palencia Existe declara que "no es de derechas ni de izquierdas" y que quiere ser "la voz de los pueblos en las Cortes de Castilla y León" por lo que en ella tienen cabida todos los palentinos que quieran defender los intereses de esta tierra.

Sin embargo, al día siguiente la plataforma España Vaciada anunciaba que se había sumado a ellos Palencia España Vaciada, apoyada por Palencia Meseta Limpia y Aprodespa, convirtiéndose así en la tercera provincia con lista de la España Vaciada tras Soria Ya y Burgos Enraiza.

Soria, Burgos y Salamanca

Según la plataforma, la idea es diferenciarse de otras asociaciones como Palencia Existe y Segovia Existe. Por ello añaden "España Vaciada" que ya tiene su plataforma en Palencia, aunque todavía está por decidir si Burgos Enraiza lo hará también, mientras que Soria Ya, una agrupación de electores con 20 años de historia, sí ha anunciado el 24 de diciembre que llevará en sus siglas el sobrenombre de la España Vaciada.

Elaborando sus propias listas se encuentra Salamanca España Vaciada, tal y como anunció el 28 de diciembre una de sus portavoces, Loreto Curto. La lista estará "conformada por un grupo de personas de diferentes ideologías que tienen una idea común, la lucha por el bien de esta tierra", ha añadido Curto.

En un comunicado de prensa, España Vaciada ha señalado que el partido se mantiene "unido" en Salamanca "para aprobar un pacto de Estado contra la despoblación y por el reequilibrio territorial" como base para presentarse a las próximas elecciones autonómicas. Y añaden que es una opción transversal que quiere ser apoyada por una amplia mayoría de ciudadanos.

¿Ni de izquierdas ni de derechas?

El mantra de los integrantes de estas plataformas, agrupaciones de electores y organizaciones de todo tipo, es que no son ni de izquierdas ni de derechas, y que se mueven solamente por un pretendido intento de rescatar las señas de identidad propias de lo rural. En la web de la España Vaciada se presentan, de hecho, como víctimas de la marginación del desarrollo económico, aunque no hay que descartar que el objetivo de muchas de estas agrupaciones sea simple y llanamente cazar subvenciones. Por no hablar de que, a nadie se le escapa, en muchos casos lo que hacen es acoger a desencantados con otras formaciones de ámbito nacional, o simplemente descartados de esas formaciones, rebotados que se apuntan al movimiento para que les paguen un sueldo.

Este podría ser el caso de Palencia Existe. Aunque declaran no tener ideología, explican en su propio blog que nacieron de la mano de un grupo de palentinos, con el apoyo de exafiliados de Ciudadanos y del Partido Popular, para "recoger el malestar generalizado por el abandono de Palencia del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad" e invitan a alcaldes y concejales descontentos a que se unan a ellos.

Más de lo mismo con Centrados Segovia, un partido provincialista y municipalista, cuarta fuerza en las pasadas elecciones municipales y autonómicas de 2019 en la provincia, y que tampoco forma parte de la plataforma España Vaciada. El partido, que ha anunciado que se va a presentar el 13 de febrero a las Cortes de Castilla y León, tiene como cabeza de lista a Yago Gancedo, que abandonó Ciudadanos en enero de 2021 y antes estuvo en UPyD. Este veterinario rural fue compromisario de la corriente Ciudadanos Eres Tú, que encabezó el hoy exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Por su profesión ha recorrido durante años la provincia y dice conocer "bien los problemas que tenemos en las zonas rurales".

Zamora EV descarta presentarse

Ante un fenómeno que parece imparable, y que podría estallar en las próximas elecciones municipales y autonómicas e, incluso, en las generales, algunos han interpretado el adelanto electoral de Fernández Mañueco para pillarles con el pie cambiado y que no tengan tiempo de organizarse y presentar candidaturas. Por ello, y aunque la España Vaciada aspiraba a presentar candidatura en las nueve provincias de Castilla y León, y agotarán el plazo que termina el 9 de enero, en algunos casos ya ha sido descartado, como ha ocurrido en Zamora.

Las plataformas de la España Vaciada de Zamora (Coordinadora Rural Zamora, Plataforma 102 de Porto, Zamora10, Jóvenes de Castilla y León, Colectivo de Ciudadanos de la Región Leonesa, Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos y Juntos por Sayago) informaron el 29 de diciembre que habían llegado al consenso de no acudir a las elecciones del 13 de febrero. La causa es, básicamente, el adelanto electoral. Debido a la "precipitación electoral" desde los colectivos provinciales de la España Vaciada de Zamora han optado por posicionar "con más fuerza el carácter social del movimiento" frente a la inmediatez de la política institucional actual.

Ávila y León

A todo este batiburrillo, todavía sin cerrarse, hay que añadir otros partidos uniprovinciales que sí se van a presentar el 13 de febrero. Es el caso de Por Ávila, que ya cuenta con un procurador en las Cortes de Castilla y León, y Unión del Pueblo Leonés, que tiene otro y aspira a conseguir que León, Zamora y Salamanca conformen una autonomía propia, lo que viene a dar mayor complicación a la cita electoral.

Precisamente las presuntas negociaciones presupuestarias de Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, y el procurador de Por Ávila, habría sido uno de los desencadenantes del cese de los consejeros de Ciudadanos por parte de Mañueco y el adelanto electoral. Algo negado por Igea, que llegó a publicar pantallazos de WhatsApp para demostrar que el PP estaba al tanto de estas negociaciones.

Los guiños de Sánchez

Todavía está por ver la influencia real que van a tener todos estos partidos a la hora de poner y quitar presidentes del Gobierno o de comunidades autónomas. Pero, por si acaso, Pedro Sánchez está aprovechando su tour por los congresos regionales del partido para anunciar inversiones provinciales como forma de luchar contra la España Vaciada. Así lo hizo el pasado 27 de noviembre en su intervención en el 14 Congreso regional del PSOE de Castilla y León.

Desde el atril con el rótulo "Pasión por Castilla y León", Sánchez anunció que se implantará el primer Centro Nacional de Fotografía en Soria, a lo que ha sumado la puesta en marcha de un centro de innovación y tecnificación de alto rendimiento de la Formación Profesional en Segovia. Esto vendría a sumarse al centro de altas capacitaciones de Renfe en León, el centro de proceso de Datos de la Seguridad Social en Soria o el cuartel militar de Monte la Reina en Zamora.

No dejan de ser propinas al lado de la tajada que suelen sacar País Vasco y Cataluña por dar su apoyo al inquilino de la Moncloa, sea socialista o popular. Pero en la época de la política de gestos igual alguno piensa que es rentable el partido-escaño, como también les llaman algunos. Algo así como El disputado voto del señor Cayo de Miguel Delibes en versión siglo XXI.

A la espera de saber cuál será el éxito de todas estas formaciones en Castilla y León, y si el 13-F será la pista de despegue de la política cantonal en España, lo que está garantizado es el batiburrillo de nombres durante las próximas elecciones, generales y autonómicas. En la otra Castilla, Emiliano García Page se ha apresurado a asegurar que ve "muy difícil" que en Castilla-La Mancha puedan "cuajar" las plataformas de la España Vaciada. El tiempo lo dirá.