El año 2021 va a terminar con las cifras más bajas de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas desde que se recopilan datos sobre la mal llamada violencia de género, es decir, desde 2003. A falta de dos días para el cierre del año, se han contabilizado 43 asesinatos de mujeres, 4 menos que en el año 2020 y hasta 30 menos que las 73 que se contabilizaron en 2010, el año con peores datos de la serie histórica, según la información que recopila el propio Ministerio de Igualdad.

De las 43 mujeres asesinadas, 26 convivían con su agresor y 21 mantenían una relación de pareja don él. Por tramos de edad, la mayoría (15) tenían entre 31 y 40 años, y 10 entre 41 y 50. Y por nacionalidad destaca el alto número de extranjeras entre las víctimas, ya que sólo 24 de las 43 eran de nacionalidad española.

El dato contrasta con las campañas políticas de la mayor parte de la izquierda que utiliza cada asesinato de una mujer por su pareja para culpar a aquellos que no aceptan la imposición de términos como "violencia machista" y, como vemos, la irrupción política de Vox —que rechaza activamente estas denominaciones y es la tercera fuerza política española— no ha supuesto el ascenso en los crímenes que auguraban sus detractores y por el que preventivamente ya señalan al partido de Abascal.

Sin embargo, pese al descenso de los crímenes y a cómo este deja en evidencia el argumentario de la izquierda, no es posible sino admitir que la cifra de 43 mujeres asesinadas siga siendo un balance dramático.

Aumentan los asesinatos de menores

Esta disminución en el número de mujeres asesinadas tiene como contrapartida negativa el aumento de los asesinatos de niños, 6 frente a los 3 registrados en 2020. Este dato vendría a darle la razón a quienes piden que se derogue la Ley de Violencia de Género y se sustituya por otra que contemple la violencia dentro del ámbito familiar.

Este sería el objetivo de Vox, que ha pedido una ley que proteja la integridad de todos los miembros de la familia: hijos, abuelos, parejas (heterosexuales u homosexuales) y hermanos. En opinión del partido liderado por Santiago Abascal, la mujer no es la única víctima, y es injusta cualquier legislación que excluya al resto de miembros del núcleo familiar o a parejas homosexuales, además de que la ley vigente supone la criminalización del hombre por el hecho de serlo, sea o no inocente.

No obstante, el camino por el que pretenden avanzar PSOE y Podemos no es el de la derogación de la Ley de Violencia de Género sino el de incluir el concepto de "violencia vicaria" en el marco de la legislación vigente. Es decir, la violencia que se ejerce contra familiares para hacer daño a la víctima, algo que ya recoge la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero no con ese nombre.