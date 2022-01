Un maestro separatista se queja en Twitter de que el primer catalán del año "no es catalán" porque su padre es negro

Alexa, primer bebé catalán de 2022 | @SALUTCAT

Primer día del año y tradicional reportaje en TV3 sobre los nacimientos registrados en las horas iniciales de 2022. El primer bebé es una niña llamada Alexa, nacida en Barcelona tras las campanadas. En un mensaje en la red social Twitter del canal autonómico los padres posan con la niña. Al ver la información, un tipo que se define como "maestro y comunicador" lanza la siguiente soflama: "Un año más y para seguir con la tradición, el primer catalán del año no es catalán. Y también como cada año, irá el consejero de turno a llevar el ramito de flores (y preguntar si tienen la paguita al corriente) en una conversación en castellano. Esto es un descontrol. ¿Quién nos pagará la jubilación?".

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha denunciado el mensaje del "maestro y comunicador" con el siguiente comentario: "La xenofobia habitual en la Cataluña separatista".

Dicen que escribe en el @diariARA .

La xenofobia habitual en la Cataluña separatista. pic.twitter.com/dVhirXOcYm — Jordi Cañas (@jordi_canyas) January 1, 2022

No ha sido el único en mostrar su rechazo ante el tuit, razón por la que el autor ha reaccionado al cabo de unas horas borrándolo y pidiendo disculpas: "Esta mañana he escrito un tuit a toda prisa y cuando he visto el follón y me he dado cuenta de que estaba desafortunado, lo he borrado inmediatamente. Lamento el revuelo y querría disculparme".

Aquest matí he escrit un tuit a corre cuita i quan he vist el rebombori i me n’he adonat que ha estat desafortunat, l’he esborrat de seguida. Lamento l’enrenou i voldria disculpar-me. — Jordi (@novulltwiter) January 1, 2022

Marroquíes "subvencionados"

Sin embargo, el "rastro" en Twitter de este "maestro", que en su cuenta da a entender que da clases a niños y niñas de P3, no deja lugar a dudas sobre su manera de pensar. Otra usuaria de la red social ha hecho capturas de pantalla de los mensajes de este individuo. En uno de ellos afirma: "Yo te puedo decir lo que hay en las escuelas públicas del país, que frecuento unas cuantas: 90% de inmigrantes, mayoría marroquí, padres que ni te entienden en catalán y en el paro y todos subvencionados por la Gene. Y no paran de parir. Llamadme racista, pero esto es insostenible".

"Garrulos y renegados"

En la cuenta de este Jordi "mestre i comunicador" hay un gran número de mensajes ofensivos contra quienes no comulgan con las tesis separatistas. Así, considera que los padres de Canet de Mar acosados por haber pedido clases de español para sus hijos son unos "garrulos y renegados", perfil PP/Vox/Cs, que no saben ni leer ni escribir".

También se dedica a señalar a quienes no hablan catalán. Así, llega a denunciar a una dependienta de una heladería de los hermanos Roca. En cambio, le colma de orgullo que el entrenador del F. C. Girona chapurree el catalán. "Mientras una familia de aquí pero renegada obliga a toda una clase de P5 a cambiar la lengua vehicular, nueva exhibición de integración y cultura del entrenador del Girona, el madrileño Míchel, que con cuatro meses en la ciudad hoy ya se ha lanzado a hacer media rueda de prensa en catalán", escribía el pasado 9 de diciembre.