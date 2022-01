Aragonès frustró una importante inversión china en Cataluña por no querer viajar a Pekín

Las "habladurías" de la gente fueron la excusa que el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, le puso al directivo y profesor de IESE Pedro Nueno para no viajar a China a cerrar una importante inversión en Cataluña de una empresa automovilística. Tras haber llegado a un acuerdo con dicha empresa y según la versión de Nueno, Aragonès prefirió quedarse en casa que atar una multimillonaria inversión.

Nueno explica en un artículo publicado en La Vanguardia que tras haber pactado las condiciones de la inversión con la empresa y las autoridades chinas sólo quedaba el acto protocolario, una cita en la que los inversores pidieron la presencia del presidente de la Generalidad. El directivo se puso manos a la obra, informó a Aragonès de quiénes serían sus interlocutores y trasladó a los chinos que el dirigente separatista prefería reunirse en Pekín en vez de en la región donde tiene su sede la empresa, que Nueno no especifica.

Tras haber puesto en línea las agendas de todos los implicados, Nueno escribe: "Para mi gran sorpresa, el president me dijo que no iba a ir. Yo casi me desmayo. Le expliqué que si no se presentaba los chinos lo considerarían un insulto. Él había elegido la fecha y el sitio, Pekín, porque dijo que le iba mejor para su viaje. La empresa china habría preferido hacerlo en su central, en su región, pero entendieron que al president le fuese mejor Pekín y lo montaron todo allí. Me dijo el president que lo pensaría, pero que lo más probable es que no fuera porque la gente decía que hacía muchos viajes".

Un encuentro desolador

Y tal como le anticipó a Nueno, Aragonès pasó de viajar a China. Demasiado trabajo. El relato es desolador: "La mañana del domingo le dije al presidente de la empresa china que quizás el president no podría venir. Puso una cara extraña. A las 11h estábamos todos en la sala pero nadie representando a la Generalitat. Media hora más tarde entraron cuatro individuos y dijeron que eran el equipo de la Generalitat en China y que representaban al president. El chino les agradeció que viniesen e inició el acto. Fue un acto muy frío, aceleró la comida, se fue pronto y no quiso saber nada más de invertir en Barcelona".