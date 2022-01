TV3 prohíbe a unos niños usar palabras en español en un concurso infantil

Dos niños participan en un concurso en TV3. | Imagen TV

La televisión autonómica catalana ha dado muestras en los últimos días de su vena más radical coincidiendo con la guerra de la lengua desatada por los partidos separatistas. Este pasado sábado, en la versión infantil de un popular concurso de TV3, el presentador prohibía de manera expresa y contundente a unos niños de Primero de Eso utilizar palabras en castellano. Se trataba del programa Atrapa'm si pots (Atrápame si puedes) y del presentador Llucià Ferrer, quien impidió que dos de los concursantes respondieran a una pregunta con la palabra en español.

He pedido al @Consell_Audio que analice este programa infantil de fin de semana de @tv3cat "Atrapa’m si pots". El CAC tiene la obligación de velar por el pluralismo lingüístico y el español no es una anomalía que deba corregirse en la televisión de la Generalitat de Cataluña. pic.twitter.com/zdEI4vT4zr — Daniel Sirera (@danielsirera) January 9, 2022

Así y a la pregunta de con qué cereal se elabora la pasta, Ferrer evitó que una niña dijera "trigo" en vez de "blat". "¿Lo puedo decir en castellano?", preguntó la niña. El presentador replicó así: "No. Aquí esto sí que no, porque es un concurso de TV3 en catalán y tenemos que responder en catalán".

Una situación parecida se produjo momentos después, cuando otra niña contestó "pajarita" en vez de "corbatí" a la pregunta de "¿qué pieza de ropa generalmente masculina se lleva alrededor del cuello con un nudo en la parte de delante?". En ese caso Ferrer adujo: "Pues no te puedo dar por buena la respuesta porque pajarita no es en catalán. (...) Y ya sabéis que aquí las respuestas las debemos hacer en catalán para hablar bien también nuestra lengua. Por tanto, me sabe mal pero estos 40 puntos, no".

Por si no había quedado claro, el presentador insistió en la fase final del concurso: "Antes nos hemos encontrado con una cosa y es que se tiene que responder en catalán. Recordadlo. Si os viene la palabra en castellano, buscadla en catalán, ¿de acuerdo?"

La actitud del presentador del programa, producido por Mediapro, la empresa de Jaume Roures, ha recibido grandes alabanzas por parte del independentismo. El secretario del prófugo Puigdemont felicitó a Ferrer en la red social Twitter y dijo que era un ejemplo de coherencia.

Por otra parte, la pareja de supuestos humoristas "Peyu" y Jair Domínguez, celebrados por el independentismo por sus 'bromas' sobre felaciones con la princesa Leonor y la reina Letizia, sus gritos de "puta España" y sus ataques a la Guardia Civil, ha vuelto a 'triunfar' vinculando a los gitanos con la delincuencia. Sucedió en el programa "Bricoheroes". Domínguez adujo respecto a un calendario que estaba elaborando su colega: "Parece una rueda de carro del escudo gitano". Y Peyu respondió: "Ahora, ponemos esto en la entrada y no nos entrará nadie a robar. Si no pusiera esto, te lo roban, ¿eh? Ellos". La 'gracieta', a partir del minuto doce del vídeo.