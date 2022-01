"Si gobernara el PP, la izquierda política y mediática estaría clamando por mascarillas y test gratuitos"

El Mundo

"Podemos tensa al Gobierno por el caso Garzon y acusa a Sánchez de ser desleal". La que ha liado este pollito

"Oltra, forzada a comparecer en las Cortes por las denuncias de abusos a menores tuteladas". Dice el editorial que "uno de los problemas crónicos de esta democracia es la numantina resistencia de nuestros dirigentes a asumir responsabilidades políticas parapetándose exclusivamente en las vías judiciales. El de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, es un caso de libro de quien trata de escamotear que determinadas acciones en la gestión pública exigen el cese o la dimisión porque invalidan a quien ocupa un cargo para seguir ejerciéndolo sin que la construcción cívica se resquebraje. Que la líder de Compromís se atrinchere en su poltrona y crea que puede mirar hacia otro lado como si nada mientras no deja de crecer el gravísimo asunto de abusos de menores en centros tutelados dependientes de la Consejería que ella dirige, demuestra hasta qué punto entiende la política solo como un instrumento para su propio beneficio o para sus intereses partidistas".

Arcadi Espada comenta las últimas encuestas, que "coinciden en la alta probabilidad de que sanchez siga gobernando con los mismos y luctuosos apoyos que tiene hoy. Pero lo realmente singular es que la mayoría de los que responden consideran que se tratará, como hoy se trata, de un mal gobierno".

"Errarán los que consideren que la nación se ha convertido en un cuerpo decadente, resignado, con señales de atrofia. Esto sería examinar las encuestas de un modo vano e ingenuamente patriótico. Lo que estas encuestas, al fin veraces, demuestran es que España se ha convertido en un non sequitur", que, según la Wikipedia "es un argumento en el cual la conclusión no se deduce (no se sigue) de las premisas. En sentido amplio, se aplica a cualquier razonamiento inconsecuente o inválido, es decir, toda falacia es un non sequitur". Seguro que les ha quedado mucho más claro lo que quiere decir Arcadi.

El País

"El plan para vigilar la covid como una gripe común divide a los médicos". Pues algo habrá que hacer, porque esto es insostenible.

"Sánchez fía a las reformas la receta contra el tirón de la ultraderecha". Se refiere Cué a la preocupación que mostró Sánchez en la SER por el crecimiento de Vox mientras gobierna con la ultraizquierda y los filoterroristas.

"El ascenso evidente de Vox, y el crecimiento en general del bloque de la derecha, pese a la resistencia del PSOE, inquietan al Ejecutivo, que atribuye la situación sobre todo a una desmovilización de la izquierda. Y la solución, según el propio presidente, es profundizar en las reformas". Lo que inquieta a Sánchez es perder el Falcon. Y eso de profundizar en las reformas, en fin, mejor que empiece por bajar el precio de los test y controlar la inflación, no freírnos a impuestos y olvidarse de subirse el sueldo. Ah, y que nos quite de encima a Podemos, a Bildu y a ERC. A lo mejor así moviliza a la izquierda.

Tampoco es que sorprenda, pero El País se une a las marchas proetarras en un editorial. "La realidad social y política en el País Vasco sigue buscando múltiples vías de consolidación de la normalidad democrática, cumplidos ya más de diez años desde el final del terrorismo etarra". Pues hace más de 40 que murió Franco y estáis todos los días dando la tabarra con la memoria histórica.

Y se dedica a atacar a Casado para defender a los etarras. "El debate sobre las progresiones de grado de los presos etarras no debía haber quedado enfangado por el cortoplacismo político de Pablo Casado . Confundir la reivindicación de los presos etarras con enaltecimiento del terrorismo; rechazar su acercamiento a cárceles vascas y considerar este debate una concesión espúrea del Gobierno a Bildu por su apoyo presupuestario debilita la convivencia y falta a la verdad". Aquí el único que falta a la verdad todos los días es el periódico sanchista. Que le pregunten a Savater.

ABC

"La pandemia ha costado ya más de 5 millones de bajas laborales". Y lo que te rondaré morena. Ya era hora que los medios empezaran a dar caña con el precio de los test. Libertad Digital fue el pionero y lo denunció el 28 de diciembre. Ayer, El Mundo se decidió a protestar. Y hoy, ABC se suma a la denuncia.

"El Gobierno deja en el aire cómo rebajará los test de antígenos y si habrá tope de precios". Ayer Sánchez pasó de puntillas sobre el asunto. A buenas horas mangas verdes. "Nada aclaró Pedro Sánchez del cómo, el cuándo o con qué coste. Y ese cúmulo de inconcreciones solo es demostrativo de que una vez más el Gobierno llega tarde y sigue eludiendo anteponerse a las crisis generadas por el Covid. Vuelve a ser el anuncio de un anuncio", dice el editorial. "Sánchez sigue empecinado en convertir la pandemia en una nimiedad a la espera de que pase el tiempo y consiga darla por concluida. Por enésima vez, por cierto". Tal vez en esta ocasión tenga razón. Hay que seguir viviendo.

Dice Julián Quirós, con acierto, que si la pandemia hubiera surgido con un Gobierno del PP, Podemos y PSOE estaría dando alaridos exigiendo "una sanidad pública, gratuita y universal. O sea, mascarillas y test masivos para toda la población a costa de la administración. Pero el covid ha irrumpido con el gobierno equivocado, de tal modo que ni Podemos ni el sanchismo pueden ejercer la defensa desaforada de la sanidad pública que ya les habría gustado abanderar de seguir en la oposición. Con Rajoy, lástima, nos habríamos beneficiado de un acalorado debate sobre el coste doméstico, desorbitado, que el virus está provocando a las familias; en su lugar hemos estado pagando las mascarillas y test de antígenos más caras de toda la UE. España es el país europeo con mayor tasa de contagio pero ni aún así al Ministerio de Sanidad se le ocurrió imitar al Reino Unido, que durante meses ha estado enviando a los domicilios particulares pruebas gratuitas casi diarias". Y la Yoli y Darías calladitas.

La Razón

"Tregua en el PP: "Seguir con la crisis nos costaría dos puntos el 13-F". Demasiado tarde, me temo. El editorial admite que las expectativas del Gobierno de Sánchez "en las proyecciones de intención de voto han mantenido aún posiciones relativamente robustas. Hay razones singulares para explicar que una tan deficiente gestión no se refleje de forma automática y de manera igualmente intensa en las encuestas. Y en este punto hay que mirar también a la oposición. En las últimas semanas, el PP se ha embrollado en un pulso interno sin sentido que ha desenfocado sus mensajes y sus prioridades ante los ojos atónitos de buena parte de un electorado desorientado". La culpa la tiene Casado, él mismo se ha pegado un tiro en el pie. Y mira que se lo advertimos. Pero parece que no quiere Moncloa sino presidir el PP de Madrid.

"Podemos ataca a Sánchez por desautorizar a Garzón". Sí, y de qué manera. Le pusieron como un trapo. Le digo yo eso a mi jefe y estoy de patitas en la calle en un visto y no visto. Se pusieron como las fieras que son " acusando al PSOE de creerse un bulo de la derecha y de querer recuperar el bipartidismo"

Dice José María Marco "para seguir en la Moncloa el PSOE necesita –y lo seguirá haciendo en las próximas elecciones– de esos socios. Lo mismo se puede decir de los etarras, tras un fin de semana en el que medio gobierno de Sánchez ha participado en los homenajes a los terroristas, con el visto bueno, evidentemente, de su presidente". A tragar, presidente, a tragar.