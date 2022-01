Aragonès mete prisa a Sánchez para resolver el "conflicto catalán" porque "en un futuro pueden cambiar las mayorías"

Pere Aragonès, segundo de Oriol Junqueras y presidente de la Generalidad, ha debutado en Madrid con un mensaje muy explícito. O se llega a un acuerdo ahora sobre lo que denomina el "conflicto" con Cataluña o difícilmente habrá una "segunda oportunidad" porque "en un futuro pueden cambiar las mayorías". En una conferencia en el Club Siglo XXI donde fue presentado por Manuela Carmena y en una entrevista en TVE ha insistido en la misma cuestión, el referéndum, un objetivo sobre el que no admite discusión. Tal referéndum se debe celebrar porque de otra manera no se resolverá el susodicho "conflicto".

El marco mental de Aragonès pasa por la existencia de una supuesta mayoría de catalanes que pide "resolver su futuro en las urnas" y por un "ejercicio inevitable del derecho a decidir". Y es ahora o nunca, cuando la mayoría en el Congreso es propicia, ya que difícilmente el independentismo se figura en una situación como la actual si hay un cambio de Gobierno. De ahí que Aragonès presione a Sánchez con la celebración de una nueva reunión de la "mesa de diálogo" y con que en esa mesa se arbitre un referéndum de autodeterminación pactado y vinculante.

"El Estado —alega Aragonès— debe atreverse a ganar democráticamente, a ganar o a perder en las urnas, porque la imposición no llevará a ninguna victoria". Y además, "jugar con el tiempo no es una opción", abunda el dirigente separatista. También precisa que no le vale que se utilice la posibilidad de dar ventajas a la derecha con una "solución" negociada en Cataluña. "Las mayorías alternativas posibles no deben utilizarse para dilatar la negociación", ha destacado. Y apunta que sería un "error histórico" que el presidente del Gobierno "desaprovechara" la coyuntura favorable para negociar.

Según Aragonès no hay más salida que el referéndum, además de la amnistía y acusa a las instituciones del Estado de ser los causantes del problema "por no permitir la demanda mayoritaria de la ciudadanía de decidir su futuro político a través de un proceso reconocido por todas las partes".

Un dirigente monitorizado

Aragonès no sale de ahí, carece de la capacidad de improvisar, habla con el guion de Oriol Junqueras, monitorizado por un líder de ERC que se mantiene en la sombra pero que maneja con mano firme los hilos de su partido y de la Generalidad. En esa situación, Aragonès es una especie de robot que sólo tiene una respuesta para todas las cuestiones: referéndum y amnistía. Y en caso de que no haya referéndum, pues vuelta al proceso, a la unilateralidad, al desafío.

La conferencia en el Club Siglo XXI contó con la asistencia de los ministros Isabel Rodríguez, portavoz y titular de la cartera de Política Territorial, y de Joan Subirats, de la cuota podemita y responsable de Universidades. Tras la disertación, Aragonès se reunió con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Al respecto ha asegurado que tal como está la reforma laboral ERC votará en contra porque no se reconoce a la Generalidad la capacidad para autorizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), una potestad que tumbó el PP.