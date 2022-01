El PP "vende" que Vox está "domado" y "sólo le quedará aquello de las lentejas"

El Mundo

"Juanma Moreno se acerca a la mayoría absoluta en Andalucía pero aún depende de la abstención de Vox".

Dice el editorial que "estaríamos así ante un cambio de ciclo electoral en España, con un PP en cabeza y un bloque amplio de centroderecha percibido como clara alternativa al sanchismo, en un contexto de gran anhelo ciudadano por la renovación política. Eso sí, los populares están lejos de cosechar a escala nacional el respaldo que tienen baronías territoriales como las de Mañueco, Moreno o Ayuso". Casado, háztelo mirar. "Mal pintan las cosas así para el PSOE en Sevilla y en Moncloa". Si Casado no lo joroba, que nada es descartable.

Dice Santiago González que "a menos de un mes del 13-F de los comicios autonómicos de CyL, las cosas en la política se han perfeccionado hasta tal punto que la mejor oportunidad de cada candidato consiste en dejar que su adversario trabaje para él". Casado lo está haciendo de lujo "desde la destitución de Cayetana y con más ahínco desde la guerra total que declaró a Abascal en la moción de censura".Y lo ha rematado con el acoso machista a Ayuso.

"Pedro Sánchez, que en el fondo debe de ser un caballero, ha sabido corresponder apoyando a Pablo Casado en la medida de sus posibilidades, demostrando, por ejemplo, que es un presidente sin capacidad para destituir a una calamidad pública de las proporciones de Alberto Garzón, que encima se jacta de su inmunidad que lo llevará como ministro hasta el fin de la legislatura". No le critiques por eso, Santiago, nos ha dejado muy claro a todos los españoles quién manda aquí.

"La peor derrota de Djocovic". El editorial lo celebra, como todo ciudadano que crea que las reglas son igual para todos. Muchos en Europa tendrían que tomar nota. "La expulsión de Djokovic de Australia por no cumplir con las exigentes medidas contra el covid del país es un triunfo de la coherencia de su Gobierno y un ejemplo de responsabilidad comunitaria para el mundo". ¿Pero quién se ha creído que es este niñato y el tarado de su padre?

Lo inaudito es que este chulo de barra y su familia de pirados han intentado desafiar a un estado de derecho como Australia con mentiras . "Debieran sentirse concernidos los sponsors y revisar su política de patrocinio ante determinados individuos que difícilmente pueden añadir valor a sus marcas cuando pretenden ajustar la ley a sus caprichos". Un deportista de élite haciendo trampas. Qué vergüenza.

Federico Jiménez Losantos se lanza contra Joan Subirats, ministro indepe de Universidades, por lo que dijo este fin de semana sobre la imposición del catalán en las aulas. "Llevo 47 años dando clases y nunca tuve problemas". "No los tendrás mientras niegues que en Cataluña se trata a los alumnos castellanohablantes, desde la guardería hasta la universidad, como a parias o ‘bestias salvajes’ (…) Más importante que Subirats era Heidegger y tampoco tuvo problemas con el nazismo".

"Subirats no ve las marchas de antorchas contra los padres del niño de Canet, ni las agresiones a los alumnos de Sha acabat, ni la negación a cumplir la Constitución que ha jurado defender y ya ha pedido derogar. Es un perfecto representante de la Cataluña actual, pródiga en canallas". Unos nazis de arriba a abajo.





El País





"La ley de vivienda deja en manos de las autonomías limitar los alquileres". A saber cómo acaba la cacareada ley de vivienda.



"Mañueco desafía a Génova y mete en su ejecutiva al gerente purgado por la dirección nacional". Lo que le gusta enredar a Elsa García de Blas. Hablan de un tal pedro Viñarás al que conocen en su casa a la hora de comer.

A Mariola Urrea le tocan hoy los hurras a Sánchez. "A quién se le ocurre pactar con la patronal y los sindicatos las condiciones laborales. Peor aún, qué disparate es ese de presentar en Bruselas los planes de recuperación , obtener una evaluación favorable y recibir fondos que pueden ejecutar las comunidades autónomas en beneficio de los ciudadanos. Qué decir de la subida del salario mínimo interprofesional o del refuerzo del sistema de protección social. Esto no hay quien lo aguante", dice pretendiendo ser irónica. No concreta que las comunidades beneficiadas han sido las gobernadas por el PSOE y las gobernadas por sus socios. Lo del refuerzo de protección social queda muy chuli, que diría la Yoli, pero es una trola como una casa. Los test más caros de Europa, las mascarillas más caras del mundo, una inflación que no hay bolsillo que lo soporte. Sánchez y su banda solo se protegen a sí mismos. Mira que rapidito se han subido el sueldo.

"Para tranquilidad de todos, y a pesar de Pedro Sánchez, ahí está el líder de la oposición dispuesto a salvar la ganadería en Castilla y León, el español en Cataluña o la libertad en Madrid. Y todo gracias a un plan infalible: ahora convoco elecciones aquí, luego allá", se queja. A Mariola le mola más la estrategia del PSOE de ahora hago una moción de censura aquí, luego allá.



"Contado así, de corrido, resulta chistoso. Pero el asunto no tiene ninguna gracia. Han pasado ya dos años desde la investidura y los dirigentes del principal partido de la oposición no dan prueba alguna de haber asumido con naturalidad el resultado electoral y la legitimidad de un gobierno de coalición". Pues no, no tienes ninguna gracia. El problema de la legitimidad es que Sánchez ganó unas elecciones diciendo que no pactaría con el partido que pactó. La mentida es su pecado original.

"El PP debería ser consciente de que el empeño de fabricar una idea irreal de final de legislatura servirán para acelerar la convocatoria de unas elecciones generales aún lejanas en el tiempo. Sin embargo, ese planteamiento político tan inmaduro sí hará que muchos ciudadanos acaben por identificar la política con una lucha descarnada por el poder, sin conexión con la defensa del interés general. Que ocurra algo así resulta nefasto para el sistema y motivo de seria preocupación". Pero Mariola, en qué planeta vives. Eso es precisamente lo que ha demostrado Sánchez, que sólo le importa el poder. No podría dormir con Podemos, nunca gobernaría con separatistas, nunca jamás con Bildu, se lo repito las veces que sea… Todo por el Falcon.

ABC

"El PP supera a toda la izquierda y roza la mayoría absoluta en Castilla y León". "La polémica sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, no han tenido el efecto sísmico que se preveía", dice el editorial. Vaya, por Dios, con la lata que ha dado. "El PSOE desplegará todo su arsenal de medios y fondos europeos, y veremos una sucesión de Consejos de Ministros en los que Castilla y León seguro que cobra un protagonismo inédito". Bueno, la gente normal no está muy al tanto de los consejos de ministros.





Dice Ignacio Camacho que "por una vez, la primera en mucho tiempo, el PP ha logrado abrir una brecha en el flanco del adversario. Ha sabido crear en torno a la polémica de la carne un frente social amplio ante el que los dos partidos del Gobierno, sobre todo el PSOE, se sienten descolocados y Vox tiene dificultades para abrirse espacio".

"El sanchismo ha extraviado la iniciativa al punto de que cada movimiento que hace (o que no hace) le perjudica: o se enfrenta con su principal aliado o se pliega demostrando debilidad política. Los problemas para encontrar una posición defensiva le han convertido la situación en una pesadilla, un atolladero sin salida". Ya sabía Pedro que dormir con Podemos iba a ser difícil, a apechugar.

El PP "ha planteado con éxito una batalla cultural sin necesidad de recurrir a los improperios: la izquierda urbanita, incompetente y pija, frente al campo y su esfuerzo de supervivencia en un medio físico hostil y un clima social adverso". Al fin Garzón hace algo bien.

Carrascal felicita a Australia. "Australia acaba de recordarnos a la arrogante Europa algo que estábamos olvidando: que nadie está por encima de la ley". Ha dado "una lección sobre el Estado de derecho".

"Novak Djokovic ha destrozado su carrera de tenista como el kamikace que corre en dirección contraria en una autopista, creyéndose su dueño. El mensaje que hubiera lanzado Novak Djokovic de haberse salido con la suya sería ‘si eres lo suficiente rico y famoso para pagarte los mejores abogados, puedes violar las normas y las leyes no sólo de tu país, sino también las de los demás’". Australia le ha puesto en su sitio.

La Razón





"El congreso de Casado será en julio y se centrará en la ideología". Genial, ¿y el de Ayuso para cuándo? "Preocupación en Moncloa por el desgaste de Sánchez ante las elecciones de Castilla y León". Decían que Madrid no era España y ahora resulta que Castilla y León sí lo es.

Carmen Morodo dice que "los principales dirigentes del PP han puesto a la «venta» en este arranque del curso político la mercancía de que Vox es un partido bajo control. Casi podría hasta decirse que domado", que "como el PP será la lista más votada y no habrá alternativa por la izquierda, a Vox sólo le quedará aquello de las lentejas, o las tomas o las dejas". ¿No podrían ser menos arrogantes los del PP?

"Vox va a lo suyo, que es ir más contra el PP que contra el PSOE". Pero la realidad es la realidad. "Digan lo que digan en el PP, y juren lo que juren en campaña en Vox, el partido de Santiago Abascal no puede hacer otra cosa, a partir de ahora, que exigir entrar en los gobiernos a cambio de facilitar investiduras del PP".

"Vox tendrá que pedir ministerios y consejerías si no quiere asistir desde la oposición a la política final de desmantelamiento de su proyecto. Por eso tiene razón Ayuso cuando dice que «España nos une a Vox más de lo que lo que nos separa». Disimularlo, como hacen otros, suena a engaño melancólico". Pues lo disimulan francamente bien. ¿Casado presidente y Abascal vicepresidente? Pero si ni siquiera se hablan. Sánchez dijo que no podría dormir con Iglesias, pero Casado ha puesto a Abascal a caer de un burro, y viceversa. Acabará mal.