Pesimismo en el CGPJ sobre su renovación: "Puede agotarse la legislatura sin acuerdo entre el PSOE y el PP"

El pesimismo se ha apoderado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en referencia a su posible renovación. Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital consideran que en el contexto político y judicial actual, "puede agotarse la legislatura sin que se alcance un acuerdo entre el PSOE y el PP".

El Gobierno de los jueces que preside Carlos Lesmes se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, fecha en la que venció su mandato de 5 años. Desde entonces, los numerosos intentos de negociación entre socialistas y populares no han fructificado.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez consiguió en marzo del pasado año sacar adelante la Ley que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos cuando esta funciones. El objetivo era presionar al PP para cerrar un acuerdo de renovación, sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado pacto alguno. Mientras tanto, en las próximas fechas la justicia puede comenzar a colapsarse en algunos tribunales por las vacantes de jueces y magistrados que no pueden ser cubiertas.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la renovación a día de hoy está completamente parada. Se da por hecho que en estos dos años que restan de legislatura, el actual CGPJ seguirá desarrollando su labor en funciones".

"Si gana el PP las próximas elecciones generales, la renovación podría tardar 3 años entre la victoria electoral y la tramitación en el Congreso de la proposición de Ley para que los jueces elijan a los jueces como defiende Pablo Casado. Si por el contrario las elecciones las gana el PSOE, la renovación podría demorarse más de 3 años", añaden.

Las fuentes consultadas por este diario consideran que el PP ya no tiene ninguna prisa en renovar el Consejo: "Las encuestas les son favorables generalmente respecto al PSOE y no tienen ninguna prisa en renovar el Consejo en estos dos años. Respecto a los socialistas, la composición del actual CGPJ no es del todo mala para ellos, ya que en la próximas renovación tendrán que pactar el nombramiento de muchos vocales con Podemos o ERC. De hecho, los socialistas no estarían de acuerdo o convencidos con algunos de los candidatos a vocales que se han puesto encima de la mesa".

"Las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León o en Andalucía no abonan el terreno de la negociación. La próxima piedra de toque para el CGPJ en funciones llegará en junio cuando tenga que elegir a dos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que deben ser renovados. Algunos consideran que se podrán realizar los nombramientos y otros que no por la ley que prohíbe al CGPJ realizarlos cuando está en funciones", concluyen.

Durante la apertura del año judicial del pasado mes de septiembre, Carlos Lesmes urgía por cuarta vez a los partidos políticos a alcanzar un acuerdo para renovar el Gobierno de los jueces que preside en funciones. "Urge [...], por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación".

Renovación de otros organismos constitucionales

El pasado mes de octubre, el Gobierno y el PP cerraban el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales cuyo mandato había caducado: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o la Agencia de Protección de Datos.

Una semana después de anunciarse oficialmente las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pactaban los nombres de los elegidos que posteriormente era designados por el Congreso y el Senado. A pesar de que todo apuntaba a una renovación inminente del CGPJ, a día de hoy no se ha materializado.

