El juez quiere saber por qué no se investigó la falsedad de los documentos exhibidos por Brahim Ghali

Rafael Lasala Albasini, titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, ha decidido que declaren en su juzgado el próximo mes de febrero el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez y el Inspector Jefe del Grupo de la Comisaría General de Información de la Comisaría de Zaragoza. Ambos declararán el mismo día 7 de febrero a horas sucesivas de la mañana.

Decide la declaración del primero "por haberle puesto en conocimiento la Comisaría General de Información la llegada a España de Ghali en fecha 18 de abril de 2021" para aclarar si tal conocimiento tuvo lugar y "qué decisiones se adoptaron a raíz de tal información y de los hechos que posteriormente supieron mientras convalecía Brahim Ghali en el Hospital San Pedro de Logroño."

El juez precisa que se trata de saber con certeza "el grado de conocimiento anterior y/o posterior que sobre las peculiares circunstancias subjetivas procesales tenían las Autoridades intervinientes en la llegada y estancia en España de Ghali, más aún si se observa el escaso aporte probatorio de anteriores intervinientes (salvo quien primero compareció como investigado), fuera manifestando desconocimiento, fuera alegando deber de reserva legal."

Además, Rafael Lasala quiere que declare el Inspector Jefe del Grupo de la Comisaría General de Información con carnet profesional 1……5 "a fin de aclarar la circunstancias por las que no se procedió de oficio a indagar sobre la denunciada falsedad documental una vez se supo que quien había ingresado en el Hospital de Logroño lo había hecho con una filiación distinta a la suya mediante la aportación de uno de sus acompañantes de pasaporte o copia de pasaporte expedido ese mismo día, sin perjuicio de aclararse otras circunstancias relacionadas con la documentación de quien o quienes le acompañaban en su viaje a España.

El juez admite que "no es objeto de investigación en este procedimiento, aunque obviamente repercute en él, es toda la contradictoria documentación personal que sobre Brahim Ghali opera en esta causa mediante testimonios de otros procedimientos" pero señala el camino diciendo que deben "indagarse estos particulares, si alguna de las partes o un tercero entendiera que hay indicios de falsedad, ante el Juzgado territorialmente competente."

"Se acuerda, sin embargo, remitir oficio a la Brigada de Información de la Comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza a los fines interesados en la petición quinta de la proposición de diligencias de prueba de 13 de diciembre (acompañantes de Ghali en la ambulancia y conversaciones que mantuvieran en su caso alguno de los facultativos con Camilo Villarino u otra Autoridad)."

Esta petición quinta del abogado malagueño Antonio Urdiales que actúa como acusación popular fue la siguiente:

1.- Si junto con Ghali y su hijo, trasladaron a alguien más en la ambulancia a Logroño.

2.- Si durante la estancia en el aeropuerto de Zaragoza y hasta la llegada a Logroño mantuvieron contacto con el Sr. VILLARINO o con alguna otra autoridad del Estado. De las comunicaciones de wasaps entre el Tte General y Villarino (ex jefe de gabinete de la ex ministra Arancha González Laya) parece desprenderse cierto aire de confianza entre la doctora y los interlocutores.

El juez señala el próximo día 7 de febrero a las 11’30 y 12’15 horas como día de la declaración decidida.

Lo que queda por saber de la visita con "identidad distinta" de Ghali a España

Una de las cosas más asombrosas del caso es la contradicción frontal de las declaraciones del imputado ex jefe de gabinete de Exteriores, Camilo Villarino, y la testigo Susana Crisóstomo, jefa de gabinete del Ministerio del Interior.

Según Villarino, Crisóstomo le llamó y le dijo: " Oye Camilo que la Policía Judicial nos ha indicado que hay una providencia del Juez de la Audiencia Nacional, no sé si Pedraz o Ruz, pidiendo que se informe de la localización en España del Sr. Ghali para cuando se tenga conocimiento de ella, añadiendo la testigo SUSANA CRISÓSTOMO, - la policía judicial lo va a hacer y yo le digo que lo haga de inmediato". Pocos días después Susana me dice que la comunicación se hizo el mismo Viernes".

Por eso es llamado a declarar el director adjunto operativo de la Policía que informó a la jefa de gabinete y ésta al ministro Fernando Marlaska. Pero Crisóstomo dijo al juez, contradiciendo a Villarino, que se enteraron de todo por la prensa varios días después de la llegada de Ghali a España, aunque es obvio que se dispuso un dispositivo de vigilancia y asistencia. O sea, concluye Urdiales, su versión es falsa si es cierta la de Villarino.

La jefa de gabinete de Interior no admite ante el juez que "tanto el Ministro como ella, habían sido informados por la Policía que había una PROVIDENCIA de un Juzgado de la Audiencia Nacional interesando el paradero de Ghali. Pero es que el día 23 de abril de 2021, la Policía Judicial no notificó al juez Pedraz la presencia de Ghali en el Hospital de Logroño. Y curiosamente, Pedraz no se da por enterado a pesar de lo publicado en la prensa.

Este y otros hechos hacen que Urdiales escriba en su escrito: "Resulta verdaderamente lamentable, el asistir a esta ceremonia de confusión y falsos testimonios por parte de altos cargos de la Administración del Estado, algo que no ocurriría si esta investigación se desarrollase en un país democrático como EEUU, donde el falso testimonio por parte de los funcionarios tiene una contundente respuesta punitiva."

De haber actuado todos estos actores como debían, se habría descubierto que la identidad de Ghali en España era falsa, no "distinta" como la calificó la ministra de Hacienda María Jesús Montero, y se hubiera proceder de acuerdo con lo dispuesto por la Audiencia Nacional sobre el paradero de Brahim Ghali.

