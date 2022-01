La surrealista teoría de Revilla sobre los vientos y la propagación del coronavirus

El presidente de Cantabria ha sorprendido este viernes en una intervención en el programa de Antena 3 Espejo Público con una insólita teoría acerca del coronavirus. "Pega fuerte en Cataluña, Aragón, Navarra, Rioja, Euskadi, Cantabria y un poco menos Asturias, y luego tenemos una Galicia, Extremadura y Castilla La Mancha donde la incidencia ha sido menor. Es el viento el que trae el virus (Sars-Cov-2) y como el nordeste viene de Europa, que es una zona más poblada que los vientos que vienen del Atlántico, que tienen que pasar por el mar".

Tras estas palabras, Miguel Ángel Revilla ha añadido: "Se me ocurre, eh, es la primera vez que lo digo". Según su teoría recién elaborada, eso explicaría por qué hay más casos en las "zonas cuyo viento viene de zonas muy pobladas, porque cuando pega fuerte en Cataluña y en Euskadi yo a los 15 días tengo el mismo porcentaje".

Este tipo de personas son las que regulan nuestras sociedades. https://t.co/vkw26aNZca — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) January 21, 2022

No es la única teoría descabellada sobre el coronavirus que realiza un político en España. La exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una comparecencia en mayo de 2020 ante la Comisión Constitucional para informar sobre la crisis de la covid-19 manifestó también una particular explicación de la trayectoria de propagación del coronavirus y su relación con la geografía. "Yo no me había dado cuenta nunca, la verdad. A veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal. Yo no me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente pero en línea recta, en horizontal, y son tres de las grandes ciudades donde se ha dado el problema del demonio".

Fuera del ámbito de la política la última persona antes de Revilla en causar gran revuelo sobre este asunto fue la presentadora y actriz Paz Padilla, que realizó un alegato surrealista antivacunas en un directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte.

No obstante, no es la primera vez que Revilla tiene una actuación polémica en pandemia. En abril de 2020, en pleno confinamiento duro, los cántabros se indignaron con su presidente por repartir entre la población unas servilletas a modo de mascarillas. Las llamadas revilletas costaron 15.000 euros.