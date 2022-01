El Mundo

"Hacienda estudia subir los impuestos a los carburantes". Eso, como ya estaba todo tan barato. "El mundo rural se rebela contra el Gobierno: "No vamos a permitir que unos 'comelechugas' impongan sus criterios al pueblo que trabaja y que suda". Dice el editorial que es lógico que "los ánimos estén tan encendidos en un sector como el del campo, tan perjudicado por la falta de atención de Moncloa como por muchas de sus políticas, incluidos los ataques como los que recurrentemente lanza el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien sigue en el cargo". "Aunque el Gobierno quiera despacharlo como un mero eslogan, la realidad es que el sanchismo lleva más de dos años haciendo caso omiso a las denuncias del campo, que está asfixiado". ¿Pero acaso el sanchismo escucha a alguien que no sean sus aliados podemitas, terrorista o golpistas? Los demás no existen para este Gobierno.

Federico Jiménez Losantos comenta la vuelta de Pablo Iglesias en modo agitador. "Le ha faltado tiempo a Pablenin para alistarse en las Brigadas Internacionales de Putin y salir al ataque contra Sánchez por hacer un leve gesto de desagrado ante la invasión soviética de Ucrania". "Cuando Pablenin o Santiago el de las FARC dicen que defienden la paz, sólo defienden la legitimidad de la guerra de Putin contra Ucrania y que los países de la OTAN no defiendan las fronteras de los que quieren asociarse a ella". Con lo a gusto que estábamos sin él.

Y aprovecha para zanjar la polémica con Arcadi. "Arcadi dice que me lee más que yo. Seguro, porque yo no me releo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero ambos hemos dado argumentos suficientes para que el lector saque los suyos propios. Como diría Cayetana, tratémonos como adultos. Dejémoslo ahí".

Jorge Bustos se mete en medio de la bronca. "Los lectores de EL MUNDO se dividen en partidarios de Federico, partidarios de Arcadi y partidarios de ambos, que son la inmensa mayoría".

"Nuestros columnistas no han venido a traer la paz sino la guerra, y no escriben para complacer a los hombres de buena voluntad sino precisamente para ofender al número infinito de los necios, los mentirosos y los déspotas. Esa es su sagrada misión".

Federico y Arcadi "han militado tanto tiempo en la intemperie que la comodidad les molesta. Si no pagan periódicamente un precio por su libertad sienten que no la están ejerciendo como deberían. Comparten tantos enemigos que un elemental sentido del numantinismo debería tentarles con el cierre de filas. Pero en cuestiones de opinión propia dos son multitud, piensan estos dos, dispuestos incluso a pagar el peaje más precioso, que es el cariño del otro". ¿El final de una gran amistad? ¿Por Vox?

"Por mí estarían pegándose ante ustedes hasta el atardecer de la legislatura, como si Vox o el sursum corda merecieran ese privilegio. Pero la vida no siempre puede ser divertida, y cobramos muy barata la suscripción para un espectáculo tan sonoro en medio del silencio de todos los corderos de la competencia". Así que hala, a fumar la pipa de la paz.

El País

El periódico sanchista censura la manifestación rural y sigue con la tabarra de la reforma laboral. "Sánchez exige a Díaz que la patronal acepte lo que pacte con ERC y PNV".

Y el editorial va sobre los fondos europeos. Parece que el PP ha hecho pupita. "La asignación de nueve millones al sector agrario de Extremadura, el industrial en el País Vasco, el turístico en Valencia; y la repoblación de zonas rurales fue la causa que favoreció a Navarra", justifica. ¿Y por qué a Extremadura y no a Castilla y León, que también tiene sector agrario? ¿Y por qué precisamente a la industria del País Vasco, que es bastante potente y no, por ejemplo, a Madrid? ¿Y por qué al sector turístico en Valencia y no a Canarias? ¿ Y por qué a las zonas rurales de Navarra y no a las de Galicia?

Y dice, para troncharse, vaya, que el Gobierno debe "programar una comunicación que llegue a toda la ciudadanía, vote lo que vote, sobre una operación crucial para la transformación de España". ¡Pero si vetan a los medios críticos en las ruedas de prensa! "Frases de algún líder ( como que son "fondos del PSOE y no fondos de España" ) son munición fatua pero requiere ser rebatida con transparencia y densidad informativa". Nada de lo que diga Sánchez puede tener credibilidad. Ni lo que diga El País, se lo han ganado a pulso.

ABC

"El campo se planta ante las políticas del Gobierno". "La de ayer en la capital es solo la primera de las movilizaciones que se llevarán a cabo en el próximo mes y medio para exigir a Sánchez y sus ministros, primero respeto y en segundo término políticas eficaces que potencien el mundo rural", dice el editorial. "No tiene sentido lamentar que gane terreno la España vacía y al mismo tiempo abandonarla y no atender las justas reivindicaciones de quienes mejor conocen el campo porque viven en él. Solo piden al Gobierno que les deje seguir allí". A ver si los pijos del Gobierno sacan las zarpas del mundo rural. Qué pesadilla de Gobierno.

ABC ve muchas sombras sobre los fondos de la UE, para desgracia del periódico de Sánchez. "No es tarde para que el Gobierno rectifique y revise el sistema de distribución del dinero de Bruselas. Ese dinero no es suyo, ni le ha sido dado para complacer a amigos y socios, sino para restañar las graves heridas causadas a la economía productiva por la pandemia de la Covid-19". ¿Cómo que no es suyo? Por supuesto que es suyo y lo empleará como lo que le salga de las narices, como el Falcon.

"La alternativa del Gobierno está siendo mandar silenciar cualquier atisbo de crítica, mientras empiezan los repartos de dinero con signo ideológico a los afines". ¿Alguien esperaba otra cosa del sectario que nos gobierna?

Juan Pablo Colmenarejo comenta la vuelta de Pablo Iglesias al megáfono. "No se ha podido contener. Iglesias ha vuelto, aunque en realidad nunca se fue muy lejos. Tomó distancia para recuperar el papel de agitador". "Iglesias ha vuelto al megáfono". Recuerda un poco a Miguel Ríos, que siempre vuelve. Pero al marqués de Galapagar ya se le pasó el arroz. Un millonetis dando alaridos con un megáfono es patético.

La Razón

"Mañueco roza la mayoría absoluta y podría gobernar en solitario". Ya se verá cuando se cuenten los votos. No deja de sorprenderme que los medios se dejen un pastizal en tantas encuestas para decir siempre lo mismo.

José Antonio Vera ve al gobierno en peligro por el tema de Ucrania. "Ya tenemos otra vez a Sánchez por el «sí» y a Iglesias por el «no». El problema ahora es que estamos ante una de esas cuestiones que encienden y polarizan. Con el añadido de que Iglesias ya no está en el Gobierno sino en la calle, y desde la calle no dudará en apretar al Ejecutivo incluso si para ello tiene que provocar su caída. Podemos puede dar por concluida la legislatura si ve que oponiéndose a la guerra suben sus expectativas electorales". No caerá esa breva, José Antonio.