Jiménez Losantos, sobre la infanta: "Merece que la humille el golfo que se agenció"

El Mundo

"Pedro Sánchez no contempla llamar a Pablo Casado por Ucrania y lleva ya ocho meses sin hablar con él de nada". Es que está muy ocupado hablando con Putin y Biden para poner orden en Ucrania.

El editorial comenta el desmadre del Gobierno de coalición. "Desde aquella escena de sofá en la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fraguaron un matrimonio de conveniencia, los españoles hemos asistido a una interminable crisis de Gobierno encapsulada. No ha habido un solo asunto importante en el que PSOE y Podemos hayan estado de acuerdo". En un mes se han liado a tortas por Garzón y la carne, la reforma laboral, Ucrania. Y aún quedan 5 días de enero.

"Podemos nunca ha sabido dar el salto del activismo a la gobernanza y trata de desgastar al sanchismo hinchando su perfil más izquierdista aunque ello suponga un harakiri del Ejecutivo". "Las posturas son antagónicas en cualquier asunto de Estado, se trate de la Monarquía, del debate territorial o de lo que sea. ¿Y a esto se le puede llamar Gobierno?". Al pobre Casado los de Iglesias le están robando la labor de oposición.

Federico Jiménez Losantos habla claro sobre la infanta Cristina. "La tendencia popular a coronar de piedad los cuernos matrimoniales, que ya bruñe la efigie de la reina Sofía, empieza a esmaltar la de Cristina. Es como si una penitencia sentimental cancelara el desfalco patrimonial. Pero nadie está obligado a renunciar a su dignidad personal por razones dinásticas y las razones dinásticas obligan a mantener una cierta dignidad. Juan Carlos I, cuyos servicios a España y a la libertad son indiscutibles, y argumento suficiente para tratarlo con benignidad, no tuvo la dignidad que exige la Corona y Sofía, por mantener la Corona, renunció a la dignidad".

La infanta "se negó a devolver el dinero y separarse del garañón conyugal. Ella era la que estaba detrás y delante del negocio. Ella negó un mínimo gesto para aliviar la presión contra Felipe. Que la traicione y humille el golfo que se agenció es lo que merece quien tanto ha humillado a la Corona. Y a España". Sin clemencia. Ella se lo ha buscado.

Jorge Bustos tiene una versión más tierna de lo ocurrido. "Mientras se sintieron perseguidos se mantuvieron juntos. Fueron cómplices bajo la tormenta de Palma y dejaron de serlo cuando escampó en Suiza". "El matrimonio Urdangarin-Borbón se unió contra la diferencia de cuna, la vergüenza de la corrupción, el proceloso proceso, el histórico encarcelamiento, el repudio real, el exilio. Lo que no ha podido soportar es la discreta rutina, el suave deslizamiento hacia una vejez sin contratiempos. Sin más pruebas que superar, el propio matrimonio pasa a convertirse en prueba insuperable". Déjate de novelas románticas, Bustos. Cristina no entró en prisión. Consintió que su marido se acostara con todo quisqui mientras fuera suyo. Se negó a divorciarse pese a que él se lo pidió. Y Urdanga, harto de comerse solito el marrón de la cárcel, harto de la obsesión posesiva de Cristina por él, se hizo unas fotos con la otra para humillarla en público. O me dejas en paz por las buenas, o será por las malas.

El País

"EEUU y la UE divergen en su estrategia frente a Rusia". Anda, mira, como en el Gobierno de España. En todos sitios cuecen habas. "Estados Unidos alimenta la idea de una agresión inminente mientras Europa rebaja el peligro". Y el mundo en vilo.

"El Gobierno choca con derecha e izquierda por la crisis de Ucrania" en "un debate en la Comisión de Exteriores del Congreso que se prolongó hasta el filo de la medianoche". ¿Para tanto da un debate sobre Ucrania o es que sus señorías tenían ya ganas de tirase los trastos a la cabeza? "No estamos en un escenario de guerra", dijo Albares. Pues entonces, ¿de qué estamos discutiendo?

Cuentan Xosé Hermida y Javier Casqueiro que Albares dijo que "la supuesta falta de sintonía del Gobierno de Pedro Sánchez con EEUU fue otro de los argumentos recurrentes de la derecha". Que Biden no invitara a Sánchez a su ronda de consultas no es lo que parece. "Para demostrar que las relaciones con EEUU son buenas, el jefe de la diplomacia recordó que se entrevistó recientemente en Washington con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. "Y me llama 'mi amigo José Manuel', reveló". Xosé, Javier, ¿tenéis algún motivo para odiar al ministro? Porque le habéis dejado en ridículo. Así que el ministro presumió en público de que un americano le llamara 'mi amigo'. Ha estado feo, Xosé, Javier, ese detalle tan patético os lo podíais haber ahorrado.

ABC

"Macron y Scholz exhiben la unidad que no logra Sánchez con sus ministros". "Los ministros comunistas de Unidas Podemos son una extravagancia en el contexto europeo solo imputable a Pedro Sánchez y explican, sin necesidad de especiales esfuerzos, las razones por las que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha contado con el presidente del Gobierno español en su última ronda de conversaciones con líderes occidentales para fijar posiciones comunes frente a Rusia en la crisis de Ucrania", dice el editorial. "La izquierda extrema, a la que Sánchez se abrazó para llegar a La Moncloa, es una fuente de inestabilidad y descrédito para España". Es lo que Sánchez ha elegido y tendrá que pagar el precio. España sobrevivirá.

Ignacio Camacho le da un revolcón a Sánchez. "Biden le ha vuelto a hacer a Sánchez la escena del pasillo, esta vez por vía telemática. El veredicto ha sido diáfano: la división interna del Ejecutivo lo descarta como aliado de confianza. Un Gabinete con comunistas como compañeros de viaje quizá no provoque grandes problemas en circunstancias normales, pero cuando crece la tensión geoestratégica se convierte en un factor inestable. Y llega un momento en que se apaga la alegre música del baile". Mejor no jugar con las cosas de comer. Puede que Sánchez no duerma bien estos días .

La Razón

"Albares reclama unidad política de los grupos ante la crisis ucraniana". ¿Unidad? ¿En España? Pero éste de dónde ha salido.

A Vicente Valles tampoco le extraña del "vodevil" del Gobierno con Ucrania. "El presidente del Gobierno sabía a quién metía en su gabinete cuando firmó el pacto de coalición hace poco más de dos años". "Imaginen los informes que las embajadas en Madrid deben estar enviando estos días a sus países sobre la postura de los dos socios que conforman el Gobierno a propósito del conflicto con Rusia. Mejor no leerlos". Pues deben ser divertidos. Puf, a España mejor ponerlo en la mesa de los niños, menudo pifostio tienen en el Gobierno. Con decirles que la mitad del Gobierno ha resucitado el "bases fuera, OTAN no" de aquellos tiempos en que no habían ni nacido...