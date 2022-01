Bronca y advertencia a Sánchez en 'El País': "Parece buscar las cosquillas a sus socios"

El Mundo

"Tezanos contra todas las encuestas: el CIS da nueve puntos menos al PP y tres menos a Vox". Tezanos desafía a los ciudadanos, es un corrupto, un malversador y debería ir a la cárcel.

Dice el Rafa Latorre que "urge hablar del CIS, pero ya sin chistes. Tengo la fecha exacta en que la sociología militante de Tezanos dejó de ser ridícula para convertirse en algo más grave. El 4 de mayo de 2021. El problema ya no es el descrédito de un organismo público. Las publicaciones del CIS son una periódica exhibición de autoritarismo". Este tiparraco es un chulo que se ríe de nosotros en nuestra propia cara.

También dice Rafa que "la entidad está dedicada a lo que podríamos llamar wishful polling". ¿Sería mucho pedir a los periodistas de este periódico español que escribieran en español?

Lo de Tezanos es "un caso indiciario de pura malversación, por más que una jueza haya sentenciado que la demoscopia a la carta puede escaparse por la gatera del margen de error". Tezanos es un corrupto y un delincuente diga lo que diga la juez.

"Así que lo de que Iglesias tuviera los datos antes que nadie es una minucia, aunque en otras circunstancias más normales no lo sería. Lo escandaloso sería que tuviera acceso antes que nadie a la verdad, que le llegue la mentira antes que al resto no le concede ninguna ventaja competitiva". A Tezanos hay que llevarle a los tribunales. Algún juez habrá que haga justicia. Ya puede acertar de lleno y que el PSOE gane las elecciones en CyL porque, como pase lo de Madrid, vamos a por él con toda la artillería.

También el editorial está atónito con Tezanos. "Y creíamos que ya no cabía mayor erosión en el crédito del Centro de Investigaciones Sociológicas. Se han producido toda clase de bochornosos episodios que en cualquier democracia seria habrían comportado la dimisión o la destitución de Tezanos hace mucho tiempo. Aquí, por el contrario, son sus impagables servicios al sanchismo, a costa de haber arrasado con la reputación de un organismo demoscópico tan importante, los que le aseguran la poltrona. Pero lo ocurrido ayer con Pablo Iglesias es otro ejemplo grave que confirma hasta qué punto hoy desde Moncloa se manejan las instituciones como si fueran chiringuitos de partido".

"Lo del CIS de ayer uno de los mayores fraudes en el terreno de la demoscopia que se recuerdan". Que le pagamos todos, leche. "Parece que nos encontramos en casos de manipulación de libro con los que el sanchismo busca movilizar a sus votantes desencantados al hacerles creer en un escenario bien alejado del real. Y esto, como mínimo, raya en la prevaricación". Más bien la corrupción.

Eduardo Álvarez ensalza el discurso de Felipe VI en Puerto Rico, que en España ha pasado bastante desapercibido. "Es una de las intervenciones más importantes que ha protagonizado desde que asumió el trono en 2014".

"Lo que ha hecho el Rey esta vez, salvando las distancias, tiene muchos paralelismos con su mensaje a la Nación tras el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. Y si esto le acarreó no pocas consecuencias en España, lo primero se las va a ocasionar en Latinoamérica. Al tiempo". Con el reinado que lleva este hombre ya aguanta lo que le echen.

"Por ello cabe subrayar la valentía, pero también el sentido de la oportunidad. En nombre de España, de la Corona y de lo que el propio Monarca simboliza, Don Felipe ha dicho basta. Y ha reivindicado en un castellano muy clarito 'el modelo español' de colonización de América. No ha querido seguir poniendo la mejilla el Rey de España. Majestad, lleve un paraguas siempre abierto, que viene chaparrón". Y que sepa que aunque lo parezca, no está solo.

El País

A vueltas con la dichosa y muy consensuada reforma laboral. "Díaz fuerza la máquina con ERC y el PNV para asegurar la votación de la reforma laboral".

"El CIS se desmarca y deja en los partidos locales el futuro de Castilla y León", dice Javier Casqueiro. ¿Que se desmarca, Javier? ¿Cómo se puede mentir con ese descaro? No se desmarca ni de coña. Da la victoria al PSOE. Esperemos que esta vez acierte, porque como suceda lo de Madrid habrá que poner una denuncia conjunta. Está malversando nuestro dinero. Y para poner la guinda al pastel del periodismo basura, Casqueiro ni siquiera menciona el escándalo de la filtración a Iglesias. ¿Queda algún periodista en este panfleto sanchista?

Josep Ramoneda le lee la cartilla a Sánchez por lo de Ucrania. "Sánchez, siempre a la búsqueda de oportunidades ―en este caso el reconocimiento americano― convierte en momento emblemático el envío de un barco al mar Negro como gesto simbólico de alistamiento a las órdenes de Joe Biden, desmarcándose así de las viejas pulsiones antiamericanas de cierta izquierda". De toda la izquierda, que está más por las dictaduras comunistas.

"Es un gesto que Sánchez sabe perfectamente que incomoda a su socio de coalición". Y le lanza una velada amenaza al presidente. "Sánchez debe ser consciente de que sin sus socios su trayectoria en el poder tendría rápida fecha de caducidad. Pero lleva ya algunos días incomodándoles con gestos hacia la derecha del tablero". "A medida que la cuesta electoral se empina Sánchez parece buscar las cosquillas a sus socios". ¿Y a qué esperan sus socios para romper la coalición? Ánimo, valientes.

ABC

"El Gobierno introduce cambios de tapadillo en la reforma laboral". Tampoco ABC le da ninguna importancia al fraude del CIS. Sólo Jesús Lillo comenta la última tomadura de pelo de Tezanos. "Lo del CIS lo pagamos entre todos y es, por encima de su descrédito y toxicidad, un instrumento más del proyecto de superación de los medios de comunicación con que la izquierda trata de conformar una opinión pública alternativa y surrealista". "Los barómetros autonómicos de Tezanos deberían haber provocado hace mucho su destitución o dimisión, por ética pública o por vergüenza privada, respectivamente". Pero el sanchismo carece de ética y vergüenza desde su nacimiento. Y la Justicia no ayuda.

Luis Herrero opina sobre el caso de Urdangarín y la infanta. "No hay quien resista una doble vida, por muy azul que sea la sangre que corra por sus venas. Por eso simpatizo con la Infanta Cristina. Pincho de tortilla y caña a que si Urdangarín no hubiera descorrido la cortina de su intimidad sentimental, ella habría aguantado el tirón mejor que sus familiares". Luis, Cristina no aguantaba por aguantar. Está totalmente colada por su marido, casi de forma obsesiva, y nunca le hubiera dejado si él no la hubiera humillado públicamente. No le ha dejado otra salida.

La Razón

"Debate en el PP por el recelo al acuerdo con Vox en Castilla y León". Es el eterno debate del PP. "Génova está segura de que no se juega en estas elecciones su continuidad en el Gobierno autonómico. Y todas las encuestas así lo confirman". Menos el CIS, claro. "Pero sí se juega la diferencia que le saca a Vox y el margen que tiene para imponer un Gobierno en solitario, aunque el partido de Santiago Abascal ya haya optado en su estrategia de campaña por confirmar de manera preventiva que con los procuradores que consiga en las Cortes de Castilla y León exigirá la entrada en el futuro Gobierno autonómico". Que no le den más vueltas, Tezanos ya ha dicho que va a ganar el PSOE y les va a quitar ese marrón de encima.

Julián Cabrera flipa con lo de Sánchez pidiendo al PP que apoye la reforma laboral. "En estos días en los que el Ejecutivo trata de hilvanar los apoyos parlamentarios suficientes para su 'reforma de la reforma laboral', impulsada en 2013 por el gobierno popular, contemplamos cómo se ha instalado con una casi grosera normalidad el fuego cruzado dirigido hacia el PP de Pablo Casado exigiéndole apoyar por 'responsabilidad' e incluso patriotismo toda una enmienda a una de las iniciativas legislativas que mejor resultado dieron durante la última etapa del Partido Popular en el gobierno". Manda huevos, que diría Trillo. Es como si el PP en el gobierno exigiera al PSOE que apoyara la derogación de la ley Trans.