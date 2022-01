El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha denunciado a través de sus redes sociales que Twitter ha clausurado durante varios días la cuenta de la asociación de víctimas del terrorismo "por ofrecer una recompensa de 4.000 euros a cambio de información que lleve a la detención de etarras".

@TwitterEspana ha suspendido nuestra cuenta de Dignidad y Justicia @AsociacinDigni2 por ofrecer 4000 euros por información q lleve a la detención de etarras. ¿Por qué no ha suspendido nunca la cuenta del terrorista @ArnaldoOtegi y su grupo parlamentario @EHBilduCongreso ? pic.twitter.com/vPFOKXPWrI — Daniel Portero (@daniel_portero) January 26, 2022

Según explica a Libertad Digital, lo que al parecer ha llevado a Twitter a tomar esta decisión es el vídeo que acompañaba a dicho anuncio y en el que se podían ver imágenes sobre los atentados cometidos por la banda terrorista. "No puedes compartir contenido multimedia excesivamente gráfico (p.ej., heridas graves, torturas) —reza el mensaje en el que se anunciaba el bloqueo de la cuenta—. La exposición a escenas sangrientas gratuitas puede ser perjudicial, especialmente si el contenido se publica con la intención de provocar deleite en la crueldad o por placer sádico".

Para Portero la explicación es cuando menos sorprendente. "¿Les parece ofensivo recordar los atentados terroristas? Eso es Historia de España. ¿Qué pasa? ¿Queremos borrar lo que hizo ETA durante tantos años? ¿Les parece ofensivo que eso se visualice? Esa es la realidad de nuestro país", alega Portero.

Tras varios días en los que Dignidad y Justicia ha tenido que ofrecer todo tipo de explicaciones, finalmente han conseguido que les reactiven la cuenta, aunque únicamente bajo la promesa de borrar el vídeo, algo que, según Portero, no van a hacer en ningún caso. De hecho, esta misma mañana lo han vuelto a colgar en sus redes sociales.

Este es el video q nos ha bloqueado la cuenta y q volvemos a publicar. Memoria, Dignidad y Justicia! Los homenajes asesinos de ETA no los bloquea @TwitterEspana https://t.co/oVewh0Osv8 — Daniel Portero (@daniel_portero) January 27, 2022

La doble vara de medir

Notablemente indignado, el presidente de Dignidad y Justicia avanza a Libertad Digital su intención de elevar una queja a la central de Twitter en EEUU, ya que, además, observa una doble vara de medir más que evidente: "¿Por qué no ha suspendido nunca la cuenta del terrorista Arnaldo Otegi y su grupo parlamentario Bildu? No hacen nada cuando recuerdan a los etarras y les homenajean, porque eso es libertad de expresión. ¿Y lo nuestro? ¡Si es contar la realidad!"

Aunque este tipo de mensajes de Twitter puedan parecer automáticos, Portero está convencido de que "son unos sectarios y lo que quieren es esconder a la sociedad el daño que ha hecho ETA". Según explica, "no es la primera vez" que le ocurre algo parecido. "A mí también me ha pasado con mi cuenta personal, pero lo de la asociación ya me ha parecido demasiado", insiste.

Reacciones políticas

Tras conocer la noticia, varios políticos han compartido su indignación. Entre ellos, Jorge Buxadé: "La rapidez con que se expande el control y la censura de las redes por parte de la progresía global es atroz. Y aún hay quien tiene metódicas dudas". El vicepresidente de Acción Política de Vox denuncia además que, con acciones como ésta, "Twitter colabora en la humillación" a las víctimas del terrorismo.

La rapidez con que se expande el control y la censura de las redes por parte de la progresía global es atroz. Y aún hay quien tiene metódicas dudas. Cuenta de víctimas del terrorismo de ETA censurada. Twitter colabora en la humillación. https://t.co/Qb1k13OR6l — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) January 27, 2022

" Me sumo al apoyo a Daniel Portero y a la Asociación Dignidad y Justicia -ha publicado Rosa Díez en sus redes sociales-. Denunciar el silencio sobre los crímenes sin juzgar de ETA es una obligación de toda la gente decente. Denunciar a sus cómplices también".

Me sumo al apoyo a Daniel Portero y a la Asociación Dignidad y Justicia. Denunciar el silencio sobre los crímenes sin juzgar de ETA es una obligación de toda la gente decente. Denunciar a sus cómplices también. Memoria, Dignidad y Justicia. Un abrazo, Daniel. https://t.co/Y3KNRS1jeZ — Rosa Díez (@rosadiezglez) January 27, 2022