Verónica Saldaña, una madre en busca y captura desde el 15 de agosto por el secuestro de sus dos mellizos de seis años, ha reaparecido este jueves en televisión después de que se hiciera pública su historia y de que la Policía lleve meses intentando localizarla sin éxito.

El padre de los pequeños, José Manuel O., contó este fin de semana su espeluznante versión al diario El Mundo: la madre y los niños no aparecen desde verano y cuando denunció su desaparición, la juez de Instrucción número 3 de Pozuelo dictó una orden de busca y captura sobre la madre y los abuelos. Antes, el padre y abuelo paterno de los niños habían sido denunciados por abusar de los niños y la madre también denunció al padre por violencia de género, aunque según el padre, que pasó por el calabozo, fue él quien sufrió las mayores lesiones.

El Programa de Ana Rosa ha entrevistado este jueves a Saldaña mediante videollamada. Antes de la entrevista, la presentadora Patricia Pardo ha indicado que la Policía se había puesto en contacto con el programa para "pedirnos explicaciones" sobre el paradero de la madre y para recalcar que estaba siendo buscada por las fuerzas de seguridad. Ellos, ha explicado, no saben su paradero y contactaron con ella mediante correo electrónico.

En la entrevista, Saldaña ha asegurado que a ella no le ha llegado notificación alguna sobre la orden de busca y captura mientras la presentadora insistía en que la propia Policía le había confirmado su existencia. "Quizás deberías comparecer", le ha sugerido la presentadora. La madre ha insistido en negarse y también ha negado la acusación de su ex marido de que los niños están sin escolarizar: "Mis hijos están perfectamente escolarizados", ha dicho, "pero no quise dar el nombre del colegio porque soy una víctima".

"Torturada" por el Estado

La madre acusada de rapto ha insistido en que los abusos son reales pese a que están sobreseídos en primera instancia. También ha arremetido contra su ex pareja, a quien ha calificado como una persona extremadamente violenta exhibiendo ante las cámaras una foto de un tatuaje, ha dicho, nazi que luce en el pecho. "Están dando voz a una persona que reconoce que me ha amenazado con hacer desaparecer mi cuerpo", ha afirmado asegurando que dispone de audios que lo probarían. También ha arremetido contra la Justicia haciéndose eco de un informe de la ONU, declarándose "torturada" por el "Estado español": "Estamos siendo maltratadas por el sistema de justicia cuando denunciamos abuso sexual. Que se pronuncie la ministra".

El diario El Mundo aportó el fin de semana datos como que Saldaña habría estado asesorada por Infancia Libre, una organización acusada de utilizar la vía de las denuncias falsas y la dilatación de los procesos judiciales para perjudicar a los padres en procesos de custodia. De hecho, su primer abogado era el letrado de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre y condenada a dos años de cárcel por el mismo delito.

También aportaba el testimonio de una amiga que la habría ayudado y que luego se arrepintió. En el programa, Saldaña lo ha negado y ha exhibido una conversación de WhatsApp para contrarrestar su versión: "Al final la vida es una cuestión muy enrevesada".

Dos años sin ver a sus hijos

El padre, mientras, también ha optado por contar su versión a los medios y denuncia que los niños "no han ido ni un solo día al colegio este curso". La pareja, que se separó el 14 de febrero de 2020 a raíz de problemas derivados por un negocio, está inmersa en un complejo proceso judicial al que se suman además de las denuncias por abusos y violencia de género otro proceso por la custodia.

Tras la separación, José acudía a ver a sus hijos de manera frecuente hasta que el 2 de mayo de 2020 se produjo la discusión que desembocó en la denuncia por violencia de género. "Me clavó unas tijeras entre los dedos y la Policía me detiene por violencia de género. Desde ese día, no vuelvo a ver a mis hijos", relató hace unas semanas a Europa Press. Tras lo ocurrido, pudo tener algún contacto con los niños a través de videollamadas.

En el juicio rápido se le impuso una orden de alejamiento de 200 metros y se estableció un régimen de visitas de fines de semana alternos. Pero Verónica nunca llegó a cumplir la resolución judicial y se marchó con los niños de manera unilateral a Tarragona.

El padre de los niños denunció a su expareja por supuesta sustracción de menores. Los abogados de la mujer la convencieron entonces para regresar a Madrid y declarar en la causa.

Tras su declaración, la juez impuso a la mujer medidas cautelares y la prohibió salir de Pozuelo, fijando comparecencias cada lunes en el juzgado más próximo a su domicilio. Sin embargo, Saldaña huyó junto a sus padres y desde entonces se desconoce su paradero aunque la Policía, según El Mundo, cree que sigue en Tarragona, donde tendría familia que la podría estar ayudando.