Mañueco pierde fuelle mientras voces en el PP piden repetir elecciones para no pactar con Vox

Una nueva encuesta sigue situando al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como ganador de las elecciones del próximo 13 de febrero aunque a cuatro procuradores de la mayoría absoluta.

El sondeo, elaborado por OK Diario, concede a los populares 37 escaños y el 38,7% de los votos. Lograría su aspiración de tener más votos que la izquierda para gobernar pero no alcanzaría la mayoría absoluta. Vox, mientras, obtendría once escaños y el 13,1% de los votos.

El PSOE de Luis Tudanca al que el CIS de Tezanos llegaba a dar la victoria, obtendría un 28,6% de los votos y 26 escaños. Perdería nueve respecto a los actuales y no tendría ninguna posibilidad de formar gobierno. Unidas Podemos lograría sólo tres escaños y Ciudadanos se quedaría fuera.

A Mañueco, según la encuesta elaborada por Data 10, le quedaría la baza de intentar alcanzar el poder con el apoyo de los pequeños partidos asociados a la denominada España Vaciada, Por Ávila y Soria ¡Ya!, que lograrían un escaño cada uno. Unión del Pueblo Leonés lograría dos.

¿Repetición electoral?

Aunque las encuestas son favorables al PP, su desgaste empieza a sembrar el nerviosismo entre algunos barones populares. Tanto es así, que algunos apuntan la posibilidad de repetir las elecciones si Alfonso Fernández Mañueco no consigue la ansiada mayoría absoluta que les libre de un hipotético pacto con Vox.

Esta teoría que publica elconfidencial.com se basa en el supuesto miedo instaurado en las filas del PP a que un pacto con la formación de Abascal lastre a Juanma Moreno en las siguientes elecciones andaluzas. Desde Génova y desde Andalucía han puesto la línea roja de no dejar entrar en los gobiernos regionales a Vox y éstos están empeñados en que si tienen una buena representación forzarán al PP a acceder a tenerlos como socios. "Si hay que repetir las elecciones se repiten antes que un Gobierno con Vox", sentencia un barón del PP que advierte de que ese pacto "mataría" a todos porque la izquierda ya tendría su argumento hecho.