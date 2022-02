La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. | FGE.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quiere hacer una "investigación propagandística" de los abusos sexuales a menores en la Iglesia. Así lo denuncian fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital que consideran además que "Delgado va a utilizar una causa justa como ésta para hacer propaganda e intentar mejorar su deteriorada imagen como fiscal general del Estado".

Delgado ordenaba este lunes a los 17 fiscales autonómicos que remitieran en un plazo de 10 días toda la documentación relativa a los procedimientos sobre agresiones y abusos sexuales a menores relacionados con la Iglesia, "incoados tanto en sede judicial como fiscal".

"La Fiscalía no puede iniciar una investigación paralela cuando ya existe una causa abierta por un juez. La decisión de Delgado choca con la Ley porque un mismo sujeto no puede ser sometido a dos investigaciones por el mismo hecho por dos poderes del Estado a la vez", destacan. Recordamos que el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LeCrim establece que "cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".

"Es un anuncio propagandístico para mostrar el poder de la fiscal general y generar ruido, un brindis al sol, una vergüenza. Si se llevase a cabo sería una pseudoinvestigación prospectiva. Además, Delgado no puede abrir una macrocausa sobre la pederastia, porque los hechos investigados no tienen conexión entre sí. Nada tiene que ver el presunto abuso sexual cometido por un religioso en una ciudad con el de otro. Son hechos delictivos diferentes y no tienen conexidad", aseguran.

Las mismas fuentes fiscales consultadas por LD desconfían y muestran su escepticismo sobre las verdaderas intenciones de la fiscal general: "La investigación de los abusos sexuales a menores es siempre una causa justa y se debe investigar cualquier indicio delictivo con rigor e imparcialidad, ya que la prescripción del delito comienza cuando la víctima cumple 18 años. Nadie puede estar en contra de que se investigue un delito y menos cuando se trata de abusos sexuales a menores. El problema es la politización y la utilización propagandística que se quiere hacer de este asunto por parte de la Fiscalía. Algunos fiscales superiores incluso se enteraron antes por el diario El País que adelantó la noticia que por la Fiscalía".

La investigación de las muertes en residencias

Según recuerdan las mismas fuentes consultadas por este diario, "la Fiscalía de Delgado asumió la investigación de las muertes de ancianos en las residencias de toda España por la pandemia. Durante meses, el Ministerio Público hizo propaganda de sus actuaciones remitiendo datos mensuales o semanales sobre todos los casos que se investigaban en las Comunidades Autónomas".

"Con esta estrategia propagandística del Ministerio Público, se consiguió entretener a los medios y desviar la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Finalmente, tras meses de investigación, el entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, solicitó el archivo masivo de todos estos casos provocando dolor y frustración a las víctimas", añaden.

"Delgado quiere convertir este asunto en una investigación propagandística que sirva para mejorar su degradada imagen institucional. Además, tal y como sucedió con el caso del rey emérito Juan Carlos I, se podrán filtrar datos a la prensa como cortina de humo cuando la fiscal general se encuentre en apuros", concluyen.

Investigación en el Congreso sólo de los abusos de la Iglesia

Mientras tanto, el Congreso de los Diputados daba este martes el primer paso para abrir una investigación sólo sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. La mayoría de la Mesa admitía a trámite la solicitud de creación de dicha comisión parlamentaria a propuesta de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. El PSOE votaba a favor.

Por su parte, PP y Vox votaban en contra de la admisión a trámite. Los populares presentaban alegaciones y un texto alternativo en el que solicitaban la investigación de todos los casos de abusos sexuales en toda España: "Las iniciativas que tengan por objeto investigar cualquier forma de abuso a menores debe abarcar a todo y por tanto no debe encontrar limitaciones a la hora de determinar los causantes de dichas agresiones, vicio del que adolece la propuesta". Por su parte, la formación de Santiago Abascal considera que el Congreso no es competente para investigar estos hechos.

