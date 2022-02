El Mundo

"Cataluña adoctrinará a los alumnos de la ESO en "identidades", "resistencia a la opresión" y "emancipación nacional"".

Y la que se ha liado con Eurovisión. El Mundo hasta editorializa sobre el tema. "La polémica por la candidatura que representará a España en el próximo festival de Eurovisión ha ganado virulencia a lomos de una incomprensible politización. A la reacción en tromba de numerosos dirigentes -en su mayoría de la izquierda o de formaciones nacionalistas-, mostrando su disconformidad con la elección de la canción de Chanel Terrero, se han sumado acciones tan fuera de lugar como las preguntas registradas en el Congreso por parte de Podemos". Un apunte, también se ha sumado el PP. "En ellas se siembran infundadas sospechas sobre RTVE o incluso se registra la exigencia de Comisiones Obreras de que se «deje sin efecto» la designación de la artista escogida, algo rayano en la prevaricación". No tienen sentido del ridículo.

"No es de recibo que la izquierda radical en este país se empeñe en la intoxicación por sistema, politizando primero y deslegitimando después todo lo que toca". Y el colmo es que el PP se sume al espectáculo. "Cuando como Irene Montero se hace campaña hasta con Eurovisión, pretendiendo la colonización sectaria incluso de lo lúdico, el triunfo de cualquier otra canción desata la paranoia ridícula". Rociíto, Eurovisión, en esto se gasta nuestro dinero la ex del ex vicepresidente.

Eduardo Álvarez dice que "esto va de música, va de entretenimiento, va de disfrute, va de adrenalina de la buena, va de cosas bonitas. No va de politiquería barata. No va de emborronarlo todo con la misma crispación y los mismos garrotazos entre las dos Españas que están haciendo de éste un país tóxico, insufrible". "Quien esto escribe cree que fue un error la elección de Chanel porque había otras apuestas potentísimas. Pero hoy soy chanelista a muerte. Es mi representante, nuestra representante; vamos a empujarla para que en mayo gane en Turín. Ha vencido y se lo merece. Tuiteros, políticos a los que Eurovisión os importa una higa, haters en general, dejad de ensuciar algo tan chulo". No hay ningún error en la elección de Chanel. Ni las gallegas ni Rigoberta se comerían un colín en Eurovisión. Son de consumo interno.

"Ojalá esos políticos que han tenido tanto protagonismo estos días a cuenta del Festival -la ministra Irene Montero, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Gabriel Rufián... o el mismo Pablo Casado, quien tan desafortunado estuvo con su exabrupto hacia la canción de Rigoberta Bandini- vuelvan a tenerlo en mayo pero para apoyar, todos a una, a nuestra representante en Eurovisión, que es Chanel. Basta ya de tanta caquita". La muchacha debería mandarnos a todos a la mierda. La que le está cayendo por no cantar lo que quiere Podemos o los nacionalistas.

Leyre Iglesias dice que "algunas voces han defendido la valía de cuatro de las candidatas a representar a España no por razones musicales sino por las banderas en las que se han envuelto. Se trata de las tres jóvenes gallegas de Tanxugueiras, favoritas de Yolanda Díaz, y de Rigoberta Bandini (Paula Ribó, catalana), apuesta de Irene Montero", a la que ahora le ha dado por reivindicar las tetas, por algo será. "Pero entonces ganó otra mujer llamada Chanel, una mezcla entre Salma Hayek y Beyoncé que canta, baila y perrea como una diva latina pero que, en apariencia, no libra ninguna batalla memorable". Pero canta y baila bastante mejor que la Rigoberta y las Tanxugueiras, que es de lo que se trata en Eurovisión.

"Miradla: es latina, choni, inferior. ¡Si se llama Chanel! No vale para candidata del Gobierno más progresista de la historia. Y eso dice bastante del progresismo del Gobierno". Qué asquito dan.

Arcadi Espada también apuesta por Chanel ."La tal Rigoberta cantaba bajo el sor patrocinio de una asociación de lactantes". Pero "un huracanado reguetonazo ha mandado a tomar viento al monjerío y España irá a Turín con una canción de tetas duras, altas". Y bailonga, no con panderetas ni loas a las mamás. Diría lo mismo si fueran castañuelas.

Rafa Latorre, sin embargo, se confiesa a favor a favor de Rigoberta. Siempre podrá vender su canción al Corte Inglés para el día de la madre. "Lo de Tanxugueiras me sonaba a fiestas patronales de Cotobade". Sí, seguro que en las fiestas de las aldeas gallegas tendrán un éxito bárbaro. "Pronto me hicieron comprender que mi bandinismo estaba equivocado. No por la elección sino por los motivos de la elección: había llegado a ella por el camino erróneo de la frivolidad. Comprobé, gracias al inagotable proselitismo de los maestros de la turra, que lo que se estaba enviando a Turín no era a una cantante sino a una misión evangelizadora". E Irene puso la puntilla. Se ha superado a sí misma en decir gilipolleces.



El País

"La Fiscalía del Estado toma las riendas de la investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia". Anda, la fiscalía que rechaza investigar todo lo que venga de Vox, incluso el descarado uso fraudulento del CIS, ahora sí que actúa.

"La polémica del Benidorm Fest se cuela en la política y llega al Congreso". "Galicia en Común —la marca gallega de Unidas Podemos— y el BNG han presentado este lunes iniciativas para exigir explicaciones a RTVE y aclarar, entre otras cosas, la afrenta al trío de pandereteiras Tanxugueiras, adorado por el voto popular y castigado por el jurado profesional del certamen musical". Pero qué afrenta ni qué niño muerto, se presentaron a un concurso y perdieron, punto pelota. "Comisiones Obreras también pedirá explicaciones a los organizadores del que ha sido el proceso de selección del representante español en Eurovisión 2022, impulsado por el ente público, que dio la victoria a Chanel Terrero y su designación como representante española en Eurovisión. Y portavoces de varios de los principales partidos políticos del país han convertido otra de las canciones finalistas, el Ay, mamá de Rigoberta Bandini, en un arma arrojadiza durante la campaña electoral de Castilla y León". Vamos, que o nos hemos vuelto locos o estamos tan hartos de covid que necesitamos un escape.

La cosa es que RTVE va a estudiar si el tema de Chanel cumple las normas de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de que al menos el 35% del tema debe estar compuesto en el idioma del país. Pues según esas normas las Tanxugueiras ni siquiera deberían haber participado. El idioma de España es el español, no el gallego.

Xosé Núñe Seixas defiende a muerte a las gallegas. "Un producto musical con raíces populares, un alalá, debidamente modernizado, feminizado y con una puesta potente en escena. Pero, gran error, se trata de un tecno-folk inaceptable para muchos (la rumba de Peret sí lo era, por cierto), con sus aturuxos guturales, nada moderno, como lo que le gusta a la juventud de hoy. Y en gallego, que no lo van a entender, que seguro que el telespectador georgiano y la internauta lituana se van a dar cuenta de que no es castellano. Como, además, en Eurovisión lo que más importa es la profundidad e inteligibilidad de las letras, seguro que sería una mala representación de España".

Y la emprende contra Chanel. "Que a España la vaya a representar en Eurovisión una canción de cualidades líricas discutibles, con un sonsonete machista y en un spanglish de pacotilla tecnopija, no parece causar tanta reacción, aunque se espera la opinión de los defensores del castellano al respecto". Pues que como tu bien dices, ni el telespectador georgiano y la internauta lituana se van a enterar de nada, al menos que cante y baile en condiciones y se deje de monsergas nacionalistas y feministoides.

Pero la cosa se ha salido de madre y en Galicia se ha desatado un debate indepe. "De repente, las Tanxugueiras son un hito más del síndrome da aldraxe, del ultraje", el España nos roba catalán, pero en modo gallego. "España nos desprecia o nos tiene manía". Y van a montar un referéndum para "que nos dejen irnos y quizá hablamos de un Estado asociado con Portugal", "un procés tanxugueiro". Tócate. Pues ya estáis tardando. Eso sí, los percebes se quedan aquí.

ABC

"El Gobierno olvida once leyes urgentes que pactó con sus socios ". "El PP se suma a Podemos y CC.OO. y pregunta en el Senado por el Benidorm Fest". A Casado se le ha ido la pinza. "En la batería de preguntas de los populares se cuestiona en qué momento tuvo conocimiento RTVE de los vínculos de uno de los miembros del jurado con la ganadora del concurso". Vamos, que el PP se suma al acoso de la chica cubana que ganó.

Hughes dice que "con la teta de Rigoberta y el feísmo folk de las Tanxugueiras han politizado un festival al que no hace mucho mandabamos al Chikilicuatre. Lo que ha ocurrido ahora es que la izquierda ha descubierto lo frívolo, a la Carrá y el chismorreo, cualquier cosa que quepa bajo el universal ‘maravilloooooso’. El ‘Sálvame’ ya lo politizaron y ahora van a por Eurovisión". O gana Rigoberta "por su feminismo bailable, sensible y sororo" o rompemos la baraja. Aunque la canción sea infumable, como lo es la de Chanel pero al menos sabe bailar.

Como dice Rosa Belmonte, "una inmigrante cubana que le da al pop putón les parece rancia frente a la ubermodernidad de quien tendría que haber ganado". "Una España de garrotazos con Eurovisión de fondo". Estamos de psiquiatra.

La Razón

"El PP descarta repetir elecciones en Castilla y León y espera tener un gobierno sólido". Sí, Carmen Morodo, ya nos lo has contado en varias ocasiones. Todos los días, creo.

Dice Marhuenda que "una de las cosas más acertadas que podría hacer el PP es desentenderse de Vox. no puede ser que sus dirigentes aseguren que nunca gobernarán con esta formación. Es algo absurdo". Y les recuerda que es el mismo mensaje de Sánchez con Podemos.

"La pregunta de si el PP debe gobernar con Vox no tiene a estas alturas una respuesta, porque dependerá del resultado del 13-F. Lo que resulta evidente es que Mañueco no tendrá otra salida si no cuenta con una mayoría suficiente que le permita hacerlo en solitario". Que se dejen de pamplinas y de engañar a la gente.

Jesús Rivases tampoco puede evitar llevarse las manos a la cabeza por "la politización esperpéntica del resultado del festival Benidorm Fest, ganado por Chanel frente a las favoritas Rigoberta Bandini, la de «¡Ay, mamá!» y la teta y las gallegas Tanxugueiras". Al menos nos hemos olvidado por un día del covid, las elecciones, la reforma laboral y la guerra de Ucrania. Viva Eurovisión.