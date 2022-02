Al PP le llueven bofetadas por su "estruendosa salva de chuminadas" sobre Eurovisión

El Mundo

"Sánchez amarra la reforma laboral sin esperar a ERC". Rufián se va a cabrear. "La letra pequeña de la Ley de Vivienda que ha dividido al Gobierno: alcance limitado y sin límite a los precios antes de las próximas elecciones". Dice el editorial que "una vez más, la parte más radical del Ejecutivo ha vuelto a imponerse". "Cuanto más protagonismo cobran los ministros de Podemos en la agenda legislativa, más se deterioran las posibilidades de crear riqueza en España".



Para Federico Jiménez Losantos, "la proclamación de la ley contra la vivienda por las Barbie Sectarias Sánchez y Belarra fue un mitin contra la seguridad jurídica, base de toda prosperidad económica, en el que se insultó al CGPJ por dictaminar que vulnera la propiedad privada protegida por la Constitución e invade las competencias de las comunidades autónomas". ¿Y no sería más fácil tasar las viviendas que se ponen en alquiler como se hace con las que se ponen a la venta? Que el precio del alquiler se regule en función a la situación, los metros cuadrados, las condiciones de la vivienda, para evitar abusos como alquilar zulos de 25 metros por mil euros.

Emilia Landaluce prefiera hablar de Eurovisión, que es un tema mucho más entretenido "En este empeño por politizar todo, es inevitable pensar que los apoyos de Irene Montero y Yolanda Díaz pudieron restar simpatías a Rigoberta Bandini, que es una crack, y a las Tanxugueiras, que no podían colar más giros politiqueses en su discurso «sin fronteras»". El público las votó. Fue un jurado el que puso orden con Chanel.

Tampoco Santiago González se quiere quedar fuera del debate de la semana. "Este martes descubrí con cierta perplejidad que yo debía de ser el único columnista español que no había escrito sobre Eurovisión, excepción que empezó a preocuparme cuando vi que hasta Arcadi había incurrido. No he tenido más remedio que sumarme al mainstream, pese a mi prejuicio inicial". Vamos, vamos, Santiago, hay que estar más al loro de la actualidad. "A mí, por eliminación, me ha parecido bien que ganara Chanel, aunque en estos asuntos soy equidistante", declara.

El País

"El PP aprieta contra Vox sin despejar la incógnita de los pactos". "Casado pide al partido que rechace "cualquier proyecto de radicalización y populismos". ¿Va a renunciar a Moncloa si necesita a Vox? Lo queremos firmado ante notario, como hizo Artur Mas cuando era su partido la víctima del cordón sanitario.

"El Gobierno logra con un truco que el Congreso avale las mascarillas en la calle". Para que Xosé Hermida diga esto, Sánchez esta vez se ha pasado tres pueblos con sus trampas. "El Ejecutivo fuerza que la obligación de los tapabocas se vote junto a la actualización de las pensiones". Pues aquí muchos ciudadanos nos plantamos y nos declaramos insumisos. La mascarilla por la calle que se la ponga Rita.

El País está muy comprometido con los abusos de niños cometidos en el seno de la Iglesia. Las niñas violadas en centros de Baleares o directamente por el ex marido de Oltra no le interesan. Hasta las acusa de mentirosas. Pero si se trata de la Iglesia es otro cantar.

Le asombra a Sergio del Molino que "los padres sabían que sus hijos habían sufrido abusos" no armaron ningún escándalo. "Muchas veces, ni siquiera sacaron al niño del colegio. Qué poder mental tan prodigioso tuvieron los curas sobre su feligresía, para que esta no se revolviera jamás contra quienes abusaban de sus hijos". Eran otros tiempos. A algunos nos asombra más que en plena democracia, la izquierda se niegue a investigar a las niñas abusadas en centros de menores en la comunidades en las que gobiernan ellos.

ABC

"Los carburantes se disparan a máximos históricos y lastran la recuperación económica". El editorial protesta por el sectarismo a la hora de tratar los abusos. "La izquierda vuelve a la carga con una comisión parlamentaria de investigación sobre los abusos sexuales del clero, La Iglesia tiene aún mucho que aclarar, reparar y penar en el caso de los abusos infantiles, pero resulta incoherente y éticamente reprobable que la izquierda insista en ceñirse al clero, y al pasado, mientras ignora la creciente lacra de los menores tutelados -algunos por sus propios gobiernos- que son prostituidos".

Álvaro Martínez flipa con que el PP se haya metido de hoz y coz en la polémica de Eurovisión. "Que CC.OO. o el Ministerio de Igualdad se metan en el litigio por la cantante elegida este año para representar a RTVE (que no a España) forma parte de la indeclinable predisposición de ambos a la nadería, la tontuna o lo prescindible". Ya conocemos a Irene, nada en ella nos sorprende. "Que el PP del Senado se sume a los nuevos ‘indignados’ con una ‘batería de preguntas’ sobre el asunto con una estruendosa salva de chuminadas nos indica que hay veces que es mejor hacerse el sueco y no pisar el lodo de ese pantano artificial, parlamentariamente irrelevante, si uno no quiere perder crédito y acabar siendo no mucho más que ‘un eurorreferente en Sotosalbos’, provincia de Segovia". Que el PP se comporte como Podemos, lo que nos faltaba por ver.

La Razón

"La «vía Sánchez» se impone para la reforma laboral". A ver si se vota de una vez y dejan de marearnos.

"PSOE y Podemos impiden que el Congreso estudie todos los abusos a menores". Sólo los de la Iglesia.

Marhuenda está indignado. "La izquierda política y mediática ha puesto su foco en la Iglesia . Es una estrategia partidista, porque no busca la verdad sino destruir la institución. Los abusos no se han cometido solo en el ámbito eclesiástico, sino en otros muchos y con cifras, desgraciadamente , muy importantes. Por ello, organizar una comisión parlamentaria solo busca la destrucción de la Iglesia".

Pero se lo han buscado ellos. "De nada le ha servido al papa Francisco ir de progre y populista, porque los enemigos de la Iglesia no se dejan seducir y tienen como objetivo su destrucción. Lo mismo se puede decir de la jerarquía española, representada por la Conferencia Episcopal, que le ha reído las gracias a los políticos y periodistas de izquierdas. Los obispos son tan miopes que olvidan lo que sucedió durante la Segunda República y le hacen la pelota a la izquierda política y mediática". En el pecado llevan la penitencia.