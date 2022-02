La polémica crece según pasan las horas tras el caos en la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. El PP habla directamente de "prevaricación" de la presidenta, Meritxel Batet. El protagonista de los hechos, el diputado del PP Alberto Casero cuyo voto sirvió al PSOE para que la norma saliera adelante ha insistido en que hubo un fallo informático y que se le impidió corregirlo en una carta dirigida a la presidencia del Congreso.

En su relato de los hechos, Casero insiste en que votó "no" a la reforma laboral pero el sistema registró un voto afirmativo. "Al efectuar la votación telemática, que era NO, advertí que el certificado emitido por la Cámara no se correspondía con el sentido del voto que manifestaba, es decir, que aparecía como que mi voto había sido SÍ", cuenta Casero en este escrito.

Ante lo que "parecía un fallo del sistema", Casero intentó ponerse en contacto con la Cámara "antes de que se anunciara el inicio de la votación" para advertir a la Presidencia del "error manifiesto" y de que el sentido de su voto recogido por el sistema no expresaba su voluntad.

"Al no recibir respuesta de la Mesa y ante la imposibilidad manifiesta de hacerlo por escrito dada la premura, pero siempre antes de que se anunciara el inicio de la votación", Casero se dirigió a su grupo, que lo puso en conocimiento de la vicepresidenta segunda de la Cámara, la popular Ana Pastor, quien se lo comunicó a Batet. La presidenta del Congreso no convocó la Mesa y "decidió unilateralmente y de forma arbitraria arrogarse la voluntad de la Mesa en su conjunto dando inicio a la votación". Ante esa situación el diputado del PP relata que se dirigió personalmente al Congreso con la intención de votar presencialmente lo cual le fue "impedido".

Casero denuncia en su escrito que su derecho al voto se ha visto vulnerado y que el resultado de la votación de la reforma laboral, por tanto, "no expresa la voluntad popular" puesto que uno de los votos emitidos es contrario al sentido expresado por Casero.

En paralelo, el grupo parlamentario popular ha presentado otros dos escritos pidiendo la convocatoria de una Mesa urgente y que no se publique el resultado de la votación. En Casa de Herrero, Ana Pastor, una de las protagonistas de la jornada, ha relatado cómo lo vivió y ha insistido en que Batet "debió convocar la Mesa" del Congreso ante la petición del PP antes del comienzo de la votación "y no lo hizo, y lo que le pedimos es que cumpla y la convoque".

Para Pastor, aunque "interpretaciones se pueden hacer las que se quieran, los hechos son claros y meridianos: un diputado vota, el certificado no coincide con lo que quiere votar, se dirige a los servicios de la Cámara y al grupo parlamentario y va al Congreso". A continuación, Pastor se dirigió a Batet junto a Gamarra y otros dirigentes populares explicándole que un diputado quería votar "porque su voto telemático no refleja lo que él quiso votar". Y a pesar de que el reglamento de la Cámara establece que es la Mesa quien debe decidir en estos casos, Batet decidió unilateralmente "que no había lugar".

"La Mesa no se reunió en ningún momento"

Pastor ha recordado las palabras textuales de Batet ante las quejas de Gamarra:

"Precisamente porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que me va a plantear y es cuestión técnica de la Mesa, y decisión de la Mesa, y no tratamiento del Pleno, no le voy a dar la palabra".

La vicepresidenta segunda del Congreso y dirigente popular le ha contestado en esRadio: "La Mesa no se reunió en ningún momento". Y ha dejado que sean los oyentes quienes pongan calificativos a lo dicho por Batet en el pleno.

Además, Pastor ha destacado que "por encima de todo" está el derecho que tiene el diputado a ejercer su derecho al voto y a expresar su voluntad. Y ha recordado lo que dice el reglamento sobre la posibilidad de ejercer el voto presencialmente tras haberlo emitido telemáticamente: si un diputado lo solicita, es la Mesa quien debe reunirse y decidir.

Casado: "Atropello democrático"

Sobre el asunto se ha pronunciado el líder del PP, Pablo Casado. En un acto de campaña en Soria, ha tildado lo ocurrido de "atropello democrático y de "pucherazo a la soberanía nacional". Por lo que ha amenazado con "llegar hasta el final".

Casado ha denunciado que lo acontecido este jueves "no puede ocurrir en democracias desarrolladas" como la nuestra al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de querer tener a las instituciones subordinadas a los deseos del PSOE. "Lo ha hecho con la Fiscalía General del Estado, con el Consejo de Estado, con los reguladores de la CNMC y de la CNMV, con el Consejo General del Poder Judicial al que siguen atacando, con el Tribunal Supremo al que han atacado por los indultos, con el Tribunal Constitucional al que han atacado por el Estado de alarma, y ya sólo les quedaba atacar al Parlamento que es lo más sagrado en una democracia. Esto es intolerable", ha sentenciado.