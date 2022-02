Darias anuncia el fin de la mascarilla en exteriores: "Ayer la cacicada. Hoy la cortina de humo"

Fue hace tan sólo tres días cuando el Gobierno se enfrentó a la indignación de la mayoría de los grupos parlamentarios al colar el decreto sobre la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores en otro que afectaba a los pensionistas para someterlo a votación. No obstante, y a pesar del enfado por su artimaña, éste fue aprobado: sólo contó con los votos en contra de PP, Ciudadanos, Vox y PdeCAT.

Ahora, este viernes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el próximo jueves podría no ser ya obligatorio el uso de las mascarillas en exteriores. "Si va todo bien, que esperemos que sí, se publicará en el Boletín Oficial del Estado del miércoles para que entre en vigor a partir del jueves de la próxima semana".

Darias ha defendido este veloz cambio de opinión en la buena evolución de los indicadores epidemiológios, a pesar de que los expertos científicos vienen advirtiendo de lo innecesario de esta medida como herramienta para evitar contagios.

"Ayer la cacicada. Hoy la cortina de humo"

Desde el PP dan otra explicación a este giro de 180 grados, que se produce nueve días antes de las elecciones en Castilla y León. Para el partido de Pablo Casado este anuncio se produce este viernes para tapar la "cacicada" que supuso ayer la aprobación de la reforma laboral. "Ayer la cacicada. Hoy la cortina de humo. No fallan", han señalado en su cuenta oficial de Twitter.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida, también ha criticado en TVE la forma de proceder del Gobierno. "Decreta que se tiene que llevar la mascarilla en el ámbito público, lo hace sin ningún tipo de consenso ni político ni social, y al margen de cualquier informe que lo avale" ha censurado.

Y ha recordado que el Ejecutivo coló en la aprobación de este decreto la llamada paguilla de los pensionistas, para no perder la votación, en lo que considera "un ejercicio nuevamente descarnado del poder por el poder" para que una semana después sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien conceda la "gracia a todos los españoles" de retirar la mascarilla. "Me parece que es una metáfora perfecta de cómo entiende el ejercicio del poder Pedro Sánchez. Él no pierde votaciones, él es quien nos concede a los españoles, gracias a su magnanimidad, que ahora podamos dejar de usar la mascarilla en exteriores. Eso sí, todo esto sin un solo informe científico que avale ni que haya que utilizarla ni que no haya que utilizarla".

Quitar ahora y así las mascarillas en exterior es una metáfora perfecta de cómo entiende Pedro Sánchez el ejercicio del poder: ⁰⁰"Él no pierde votaciones, él es quien nos concede la gracia". 👉 @AlmeidaPP_ en @LaHoraTVE pic.twitter.com/fSG57X7MSO — Partido Popular (@populares) February 4, 2022

Desde Andalucía, su consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha criticado asimismo que el Ejecutivo haya realizado este anuncio de forma "unilateral", sin haber debatido antes con las comunidades autónomas esa decisión.