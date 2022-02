Sergio Sayas: "No les vamos a dar el acta, nuestros jefes no son los partidos, son los españoles"

Sergio Sayas, uno de los dos diputados -junto a Carlos García Adanero- que se saltó la disciplina de voto en UPN para votar en contra de la reforma laboral que este jueves sacó adelante el Gobierno por un fallo de un diputado del PP y la presunta prevaricación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha explicado en Es la Mañana de Federico lo que pasó en la reunión del partido que tuvieron para hablar del voto sobre la reforma laboral: "Tuvimos un Comité Ejecutivo el lunes en el que hablamos sobre el tema de la reforma laboral. Mi compañero -García Adanero- y yo dijimos que era un momento importante para llevar al PSOE a la política de Estado de verdad y que en Navarra la necesitamos".

Ha lamentado que el Gobierno de Sánchez no puede hacer política de Estado según lo que les interesa en cada territorio y por eso ha dicho que "si conseguíamos con este acuerdo algo que le costase mucho en su relación al PSOE con Bildu estaría bien pero no algo tan ridículo como lo del Ayuntamiento de Pamplona".

Fue entonces cuando la secretaria general de UPN les informó de que habían llegado a un acuerdo con el PSOE sobre Navarra pero que no les decían en qué términos así que "cuando lo he leído me ha parecido ridículo", ha añadido Sayas porque, según él, "el acuerdo se hace a espaldas de los dos diputados y dije que quien me tenía que llamar era el presidente Javier Esparza y no lo ha hecho".

UPN ha pedido a través de un comunicado que los dos diputados navarros que salvaron el honor de la soberanía nacional entregaran el acta de diputados, algo que Sayas ha confirmado en esRadio que no harán: "Pasamos la votación mas difícil de nuestra vida pero la más convencida". "Nuestros jefes no son los partidos, son los españoles", ha terminado diciendo el diputado de Unión del Pueblo Navarro.